10:44 03.12.2022 (обновлено: 11:20 03.12.2022)
Британия набросилась на фон дер Ляйен за одну фразу об Украине
Daily Mail: фон дер Ляйен попала в скандал с Великобританией из-за заявления по Украине
© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
© Sputnik / Родион Прока
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рискнула отношениями с Великобританией, сравнив Украину с Ирландией, сообщила газета Daily Mail.
В своем выступлении на совместном заседании ирландского парламента в Дублине, посвященном пятидесятилетию членства Ирландии в Евросоюзе фон дер Ляйен сравнила украинский кризис с борьбой Ирландии за независимость от Великобритании.
"Конечно, Ирландия далеко от событий на Украине. Но вы лучше других понимаете, почему она так важна для всех нас. Как и наши друзья в Восточной Европе, вы знаете, что на Украине поставлено на карту больше, чем будущее одной страны…" — заявила глава Еврокомиссии.
Британский депутат от партии консерваторов Джейкоб Рис-Могг болезненно отреагировал на подобное замечание.
"Это из ряда вон выходящее заявление для Урсулы фон дер Ляйен: недипломатичное, неразумное и неправильное", — отметил он.
Читатели газеты также возмутились поведению главы Еврокомиссии. Многие отметили, что такими заявлениями она расшатывает западную коалицию.
"И это говорит немка, страна которой силой и оккупацией подчинила себе большую часть Европы, включая Украину, 80 лет назад! Абсолютная лицемерка!" — написал chris58862002.
"Ух ты. ЕС заново пробил дно. Своими словами она разжигает еще больше ненависти и разделения. Это омерзительно", — считает bleep.
"ЕС нужно держать свои грязные носы подальше от вещей, которые не являются их чертовым делом", — возмутился JBBooks.
Ранее глава Еврокомиссии опубликовала заявление о необходимости привлечь Россию к "международной ответственности" и использовать замороженные российские средства для восстановления Украины. В подтверждение своих слов глава ЕК отметила, в частности, что, "по оценкам на сегодняшний день, погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч военных". Представители Украины назвали заявление ошибкой.
Впоследствии абзац о числе погибших полностью удалили как из письменного, так и из видеозаявления главы ЕК. В пресс-службе фон дер Ляйен объяснили это "неточностью" и отметили, что речь шла "об убитых и раненых".
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