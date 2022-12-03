https://ria.ru/20221203/ursula-1836069395.html

Британия набросилась на фон дер Ляйен за одну фразу об Украине

Британия набросилась на фон дер Ляйен за одну фразу об Украине - РИА Новости, 03.12.2022

Британия набросилась на фон дер Ляйен за одну фразу об Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рискнула отношениями с Великобританией, сравнив Украину с Ирландией, сообщила газета Daily Mail. РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T10:44

2022-12-03T10:44

2022-12-03T11:20

в мире

урсула фон дер ляйен

украина

ирландия

великобритания

еврокомиссия

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830542815_0:0:3098:1744_1920x0_80_0_0_71db740fc8a4f1e6a0619d9a2d13f3dc.jpg

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рискнула отношениями с Великобританией, сравнив Украину с Ирландией, сообщила газета Daily Mail.В своем выступлении на совместном заседании ирландского парламента в Дублине, посвященном пятидесятилетию членства Ирландии в Евросоюзе фон дер Ляйен сравнила украинский кризис с борьбой Ирландии за независимость от Великобритании."Конечно, Ирландия далеко от событий на Украине. Но вы лучше других понимаете, почему она так важна для всех нас. Как и наши друзья в Восточной Европе, вы знаете, что на Украине поставлено на карту больше, чем будущее одной страны…" — заявила глава Еврокомиссии.Британский депутат от партии консерваторов Джейкоб Рис-Могг болезненно отреагировал на подобное замечание.Читатели газеты также возмутились поведению главы Еврокомиссии. Многие отметили, что такими заявлениями она расшатывает западную коалицию."И это говорит немка, страна которой силой и оккупацией подчинила себе большую часть Европы, включая Украину, 80 лет назад! Абсолютная лицемерка!" — написал chris58862002."Вопрос. Евросоюз так же поддерживает усилия Каталонии по получению независимости от Испании? Ответ: неа", — напомнил dot."Ух ты. ЕС заново пробил дно. Своими словами она разжигает еще больше ненависти и разделения. Это омерзительно", — считает bleep.Ранее глава Еврокомиссии опубликовала заявление о необходимости привлечь Россию к "международной ответственности" и использовать замороженные российские средства для восстановления Украины. В подтверждение своих слов глава ЕК отметила, в частности, что, "по оценкам на сегодняшний день, погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч военных". Представители Украины назвали заявление ошибкой.Впоследствии абзац о числе погибших полностью удалили как из письменного, так и из видеозаявления главы ЕК. В пресс-службе фон дер Ляйен объяснили это "неточностью" и отметили, что речь шла "об убитых и раненых".

https://ria.ru/20221203/politika-1835917434.html

https://ria.ru/20221201/bezopasnost-1835518160.html

https://ria.ru/20221108/klimat-1829987359.html

украина

ирландия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, урсула фон дер ляйен, украина, ирландия, великобритания, еврокомиссия, евросоюз