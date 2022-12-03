https://ria.ru/20221203/ukraina-1836081795.html

На северо-востоке Украины объявили воздушную тревогу

На северо-востоке Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.12.2022

На северо-востоке Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вновь объявлена в Днепропетровском, Харьковском регионах, а также в части Сумской области Украины, свидетельствуют данные соответствующей... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T13:00

2022-12-03T13:00

2022-12-03T13:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сумская область

днепропетровская область

вооруженные силы рф

харьковская область

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Днепропетровском, Харьковском регионах, а также в части Сумской области Украины, свидетельствуют данные соответствующей онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.Ранее в субботу воздушная тревога была объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины.Карта отмечена красным в указанных областях, в сообщении министерства отмечается, что "воздушная тревога объявлена в 12.24".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221203/trevoga-1836065719.html

https://ria.ru/20221203/elektrichestvo-1836064453.html

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сумская область

днепропетровская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сумская область, днепропетровская область, вооруженные силы рф, харьковская область