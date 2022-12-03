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На северо-востоке Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221203/ukraina-1836081795.html
На северо-востоке Украины объявили воздушную тревогу
На северо-востоке Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.12.2022
На северо-востоке Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в Днепропетровском, Харьковском регионах, а также в части Сумской области Украины, свидетельствуют данные соответствующей... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T13:00
2022-12-03T13:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сумская область
днепропетровская область
вооруженные силы рф
харьковская область
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Днепропетровском, Харьковском регионах, а также в части Сумской области Украины, свидетельствуют данные соответствующей онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.Ранее в субботу воздушная тревога была объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины.Карта отмечена красным в указанных областях, в сообщении министерства отмечается, что "воздушная тревога объявлена в 12.24".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221203/trevoga-1836065719.html
https://ria.ru/20221203/elektrichestvo-1836064453.html
украина
сумская область
днепропетровская область
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в мире, украина, сумская область, днепропетровская область, вооруженные силы рф, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Харьковская область
13:00 03.12.2022
 
На северо-востоке Украины объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкРакеты "Калибр"
Ракеты Калибр - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Ракеты "Калибр". Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Днепропетровском, Харьковском регионах, а также в части Сумской области Украины, свидетельствуют данные соответствующей онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
Ранее в субботу воздушная тревога была объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины.
Мужчина на одной из улиц Харькова - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
Вчера, 10:02Специальная военная операция на Украине
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Карта отмечена красным в указанных областях, в сообщении министерства отмечается, что "воздушная тревога объявлена в 12.24".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
Вчера, 09:49Специальная военная операция на Украине
В Одесской области Украины ввели экстренные отключения электричества
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСумская областьДнепропетровская областьВооруженные силы РФХарьковская область
 
 
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