https://ria.ru/20221203/trevoga-1836087041.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.12.2022
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Тревога звучит в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T13:44
2022-12-03T13:44
2022-12-03T13:55
в мире
украина
киев
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816417738_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_a5d20d153a27005791f5ffaa8f947ff0.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Тревога звучит в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные соответствующей онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.Ранее в субботу воздушная тревога была уже объявлена в Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в части Сумкой области.Карта отмечена красным в указанных областях, в сообщении министерства отмечается, что "воздушная тревога объявлена в 13.34".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221203/peregovory-1836005720.html
украина
киев
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816417738_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_75ae750bdc1490227a9585c6fa110823.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, запорожская область
В мире, Украина, Киев, Запорожская область
13:44 03.12.2022 (обновлено: 13:55 03.12.2022)
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и еще нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу