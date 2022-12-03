https://ria.ru/20221203/trevoga-1836087041.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.12.2022

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Тревога звучит в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T13:44

2022-12-03T13:44

2022-12-03T13:55

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Тревога звучит в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные соответствующей онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.Ранее в субботу воздушная тревога была уже объявлена в Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в части Сумкой области.Карта отмечена красным в указанных областях, в сообщении министерства отмечается, что "воздушная тревога объявлена в 13.34".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221203/peregovory-1836005720.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, киев, запорожская область