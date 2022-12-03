https://ria.ru/20221203/trevoga-1836065719.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.12.2022

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях, свидетельствуют данные соответствующей онлайн-карты Министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T10:02

2022-12-03T10:02

2022-12-03T11:47

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днепропетровская область

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях, свидетельствуют данные соответствующей онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.В сообщении министерства отмечается, что предупреждение объявлено в 09:30.Удары по украинской инфраструктуре российские вооруженные силы начали наносить 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Обстреливаются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221202/trevoga-1835901357.html

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днепропетровская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, днепропетровская область