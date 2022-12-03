https://ria.ru/20221203/trevoga-1836065719.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.12.2022
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях, свидетельствуют данные соответствующей онлайн-карты Министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T10:02
2022-12-03T10:02
2022-12-03T11:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях, свидетельствуют данные соответствующей онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.В сообщении министерства отмечается, что предупреждение объявлено в 09:30.Удары по украинской инфраструктуре российские вооруженные силы начали наносить 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Обстреливаются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221202/trevoga-1835901357.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область
10:02 03.12.2022 (обновлено: 11:47 03.12.2022)
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу