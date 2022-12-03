Граждане США хотят хороших отношений с Россией, заявила политик
Политик Диана Саре: власти США скрывают, что жители хотят хороших отношений с Россией
Государственные флаги России и США. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Правительство США скрывает, что население хочет поддерживать хорошие отношения с Россией, Китаем, итоги выборов на Тайване являются примером того, что люди не хотят войны с Китаем, заявила независимый кандидат в Сенат США от штата Нью-Йорк Диана Саре.
"В США не хотят показывать правду, что люди хотят поддерживать хорошие отношения с Россией, Китаем и всем миром. В США контролируют СМИ и поддерживают своё видение и имидж, которые сейчас на повестке", — сказала она в ходе пресс-конференции, организованной площадкой "Общественная служба новостей".
Саре добавила, что последние выборы на острове Тайвань являются показательным и удивительным эпизодом.
"Люди массово шли голосовать, потому что они искренне против войны с Китаем", — добавила она.
Жители Тайваня 27 ноября выбирали мэров городов, глав уездов, депутатов городских и уездных собраний, глав сельских и волостных управ, глав микрорайонов, глав и народных представителей общин коренных народов, в общей сложности были распределены порядка 11 тысяч мандатов чиновников разных уровней.
По данным ЦИК острова, правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия (ДПП), выступающая за независимость острова и против сближения с Пекином, проиграла выборы в местные органы власти.
Отношения между Тайбэем и Пекином начали понемногу улучшаться в 2008 году после прихода к власти лояльно настроенной по отношению к Пекину партии Гоминьдан во главе с Ма Инцзю, которого за это критиковали представители оппозиции, тяготеющей к большей независимости Тайваня. При Ма Инцзю между сторонами был подписан ряд значимых экономических соглашений в сфере туризма и бизнеса, хотя значительного политического прогресса достигнуто не было. Пекин тогда в ознаменование потепления отношений между сторонами Тайваньского пролива подарил Тайбэю двух панд.
После прихода к власти нынешней главы администрации Цай Инвэнь в 2016 году вновь обострился вопрос независимости Тайваня от материкового Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин тогда заявил, что Китай не приемлет "никаких действий по достижению так называемой независимости Тайваня". В 2020 году выступающая против сближения с Китаем правящая тайваньская Демократическая прогрессивная партия (ДПП) вновь победила на выборах в парламент острова, а Цай Инвэнь осталась на посту главы администрации острова еще на один срок до 2024 года.