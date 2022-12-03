https://ria.ru/20221203/ssha-1836055419.html

Граждане США хотят хороших отношений с Россией, заявила политик

Граждане США хотят хороших отношений с Россией, заявила политик - РИА Новости, 03.12.2022

Граждане США хотят хороших отношений с Россией, заявила политик

Правительство США скрывает, что население хочет поддерживать хорошие отношения с Россией, Китаем, итоги выборов на Тайване являются примером того, что люди не... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T08:15

2022-12-03T08:15

2022-12-03T08:15

в мире

ма инцзю

цай инвэнь

си цзиньпин

сша

тайвань

китай

россия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Правительство США скрывает, что население хочет поддерживать хорошие отношения с Россией, Китаем, итоги выборов на Тайване являются примером того, что люди не хотят войны с Китаем, заявила независимый кандидат в Сенат США от штата Нью-Йорк Диана Саре."В США не хотят показывать правду, что люди хотят поддерживать хорошие отношения с Россией, Китаем и всем миром. В США контролируют СМИ и поддерживают своё видение и имидж, которые сейчас на повестке", — сказала она в ходе пресс-конференции, организованной площадкой "Общественная служба новостей".Саре добавила, что последние выборы на острове Тайвань являются показательным и удивительным эпизодом."Люди массово шли голосовать, потому что они искренне против войны с Китаем", — добавила она.Жители Тайваня 27 ноября выбирали мэров городов, глав уездов, депутатов городских и уездных собраний, глав сельских и волостных управ, глав микрорайонов, глав и народных представителей общин коренных народов, в общей сложности были распределены порядка 11 тысяч мандатов чиновников разных уровней.По данным ЦИК острова, правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия (ДПП), выступающая за независимость острова и против сближения с Пекином, проиграла выборы в местные органы власти.Отношения между Тайбэем и Пекином начали понемногу улучшаться в 2008 году после прихода к власти лояльно настроенной по отношению к Пекину партии Гоминьдан во главе с Ма Инцзю, которого за это критиковали представители оппозиции, тяготеющей к большей независимости Тайваня. При Ма Инцзю между сторонами был подписан ряд значимых экономических соглашений в сфере туризма и бизнеса, хотя значительного политического прогресса достигнуто не было. Пекин тогда в ознаменование потепления отношений между сторонами Тайваньского пролива подарил Тайбэю двух панд.После прихода к власти нынешней главы администрации Цай Инвэнь в 2016 году вновь обострился вопрос независимости Тайваня от материкового Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин тогда заявил, что Китай не приемлет "никаких действий по достижению так называемой независимости Тайваня". В 2020 году выступающая против сближения с Китаем правящая тайваньская Демократическая прогрессивная партия (ДПП) вновь победила на выборах в парламент острова, а Цай Инвэнь осталась на посту главы администрации острова еще на один срок до 2024 года.

https://ria.ru/20221203/tsenzura-1836049647.html

https://ria.ru/20221114/rusofobiya-1831345592.html

сша

тайвань

китай

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ма инцзю, цай инвэнь, си цзиньпин, сша, тайвань, китай, россия