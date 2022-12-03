https://ria.ru/20221203/spetsnaz-1836047204.html

Источник: польский спецназ будет искать "российских пособников" в Марганце

Источник: польский спецназ будет искать "российских пособников" в Марганце - РИА Новости, 03.12.2022

Источник: польский спецназ будет искать "российских пособников" в Марганце

Украинские военные рассказали российскими силовикам, что сводный отряд из сотрудников спецслужб и бойцов спецназа Польши, переодетых в украинскую форму и... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T04:11

2022-12-03T04:11

2022-12-03T09:07

специальная военная операция на украине

владимир рогов

мария захарова

харьковская область

россия

украина

днепропетровская область

польша

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 3 дек — РИА Новости. Украинские военные рассказали российскими силовикам, что сводный отряд из сотрудников спецслужб и бойцов спецназа Польши, переодетых в украинскую форму и подчиняющихся командованию НАТО, прибыл в город Марганец Днепропетровской области для выявления жителей города, помогающих России, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.Он также отметил, что по данным источников в украинских войсках, это подразделение не подчиняется украинскому военному командованию, а передано в оперативное управление командованию НАТО.О присутствии польских наемников, воюющих на стороне киевского режима, неоднократно заявляли российские военные. В частности, в конце ноября Минобороны России сообщало об уничтожении до 200 польских боевиков в Великих Хуторах Харьковской области и свыше 100 наемников "иностранного легиона" в ДНР. В этот же период в ЛНР со ссылкой на данные разведки и радиоперехваты сообщали о колоссальных потерях среди польских солдат под Кременной, Лисичанском, Сватово и на других направлениях.В середине ноября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял, что только в городе Запорожье число иностранных наемников превысило одну тысячу, при этом он конкретно назвал приехавших из Грузии и Польши. Рогов также говорил, что значительная концентрация польских наемников замечена между городами Пологи и Гуляйполе, а также южнее района Орехова в Запорожской области.Польские наемники участвуют в боевых действиях на стороне Украины и на других направлениях. Минобороны России сообщало, что противостоящих российским военным иностранцев больше всего именно из Польши.Как рассказывал РИА Новости российский военный, на одном из направлений в украинском наступлении в Харьковской области наряду с мужчинами участвовали польские наемницы. А в начале ноября замкомандира артиллерийского взвода с позывным Лена заявил РИА Новости, что в Харьковской области уничтожены пытавшиеся прорваться польские наемники.В начале ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что на тот момент на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников из более чем 60 стран и самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более трех тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.

https://ria.ru/20221130/kherson-1835415507.html

https://ria.ru/20221124/repressii-1833814783.html

харьковская область

россия

украина

днепропетровская область

польша

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владимир рогов, мария захарова, харьковская область, россия, украина, днепропетровская область, польша