https://ria.ru/20221203/shoygu-1836120350.html

Шойгу назвал Белоруссию надежным партнером России

Шойгу назвал Белоруссию надежным партнером России - РИА Новости, 03.12.2022

Шойгу назвал Белоруссию надежным партнером России

Союзнические отношения с Белоруссией приобрели особое значение в условиях беспрецедентного давления Запада и его необъявленной войны против Союзного... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T17:51

2022-12-03T17:51

2022-12-03T17:52

союзное государство

сергей шойгу

виктор хренин

белоруссия

россия

минск

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МИНСК, 3 дек - РИА Новости. Союзнические отношения с Белоруссией приобрели особое значение в условиях беспрецедентного давления Запада и его необъявленной войны против Союзного государства, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Республика Беларусь была и остается нашим надежным партнером. Это особенно важно сегодня, в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада и необъявленной войны против наших стран", - сказал Шойгу в ходе переговоров с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным в Минске в субботу.Глава российского военного ведомства высоко оценил "решимость Белоруссии противостоять враждебному курсу США и их союзников, готовность совместно обеспечивать военную безопасность Союзного государства".Шойгу также напомнил, что "в настоящее время в соответствии с решением президентов двух стран на территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания российских и белорусских соединений и воинских частей, назначенных в состав региональной группировки войск".

https://ria.ru/20221203/belorussiya-1836118368.html

белоруссия

россия

минск

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Наталья Макарова

сергей шойгу, виктор хренин, белоруссия, россия, минск, министерство обороны рф (минобороны рф)