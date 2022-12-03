https://ria.ru/20221203/shoygu-1836120350.html
Шойгу назвал Белоруссию надежным партнером России
Шойгу назвал Белоруссию надежным партнером России - РИА Новости, 03.12.2022
Шойгу назвал Белоруссию надежным партнером России
Союзнические отношения с Белоруссией приобрели особое значение в условиях беспрецедентного давления Запада и его необъявленной войны против Союзного... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T17:51
2022-12-03T17:51
2022-12-03T17:52
союзное государство
сергей шойгу
виктор хренин
белоруссия
россия
минск
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МИНСК, 3 дек - РИА Новости. Союзнические отношения с Белоруссией приобрели особое значение в условиях беспрецедентного давления Запада и его необъявленной войны против Союзного государства, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Республика Беларусь была и остается нашим надежным партнером. Это особенно важно сегодня, в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада и необъявленной войны против наших стран", - сказал Шойгу в ходе переговоров с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным в Минске в субботу.Глава российского военного ведомства высоко оценил "решимость Белоруссии противостоять враждебному курсу США и их союзников, готовность совместно обеспечивать военную безопасность Союзного государства".Шойгу также напомнил, что "в настоящее время в соответствии с решением президентов двух стран на территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания российских и белорусских соединений и воинских частей, назначенных в состав региональной группировки войск".
https://ria.ru/20221203/belorussiya-1836118368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, виктор хренин, белоруссия, россия, минск, министерство обороны рф (минобороны рф)
Союзное государство, Сергей Шойгу, Виктор Хренин, Белоруссия, Россия, Минск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
17:51 03.12.2022 (обновлено: 17:52 03.12.2022)
Шойгу назвал Белоруссию надежным партнером России
Шойгу назвал Белоруссию надежным партнером и оценил ее решимость противостоять курсу США