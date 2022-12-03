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Шойгу назвал Белоруссию надежным партнером России - РИА Новости, 03.12.2022
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Шойгу назвал Белоруссию надежным партнером России
Шойгу назвал Белоруссию надежным партнером России - РИА Новости, 03.12.2022
Шойгу назвал Белоруссию надежным партнером России
Союзнические отношения с Белоруссией приобрели особое значение в условиях беспрецедентного давления Запада и его необъявленной войны против Союзного... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T17:51
2022-12-03T17:52
союзное государство
сергей шойгу
виктор хренин
белоруссия
россия
минск
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МИНСК, 3 дек - РИА Новости. Союзнические отношения с Белоруссией приобрели особое значение в условиях беспрецедентного давления Запада и его необъявленной войны против Союзного государства, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Республика Беларусь была и остается нашим надежным партнером. Это особенно важно сегодня, в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада и необъявленной войны против наших стран", - сказал Шойгу в ходе переговоров с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным в Минске в субботу.Глава российского военного ведомства высоко оценил "решимость Белоруссии противостоять враждебному курсу США и их союзников, готовность совместно обеспечивать военную безопасность Союзного государства".Шойгу также напомнил, что "в настоящее время в соответствии с решением президентов двух стран на территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания российских и белорусских соединений и воинских частей, назначенных в состав региональной группировки войск".
https://ria.ru/20221203/belorussiya-1836118368.html
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сергей шойгу, виктор хренин, белоруссия, россия, минск, министерство обороны рф (минобороны рф)
Союзное государство, Сергей Шойгу, Виктор Хренин, Белоруссия, Россия, Минск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
17:51 03.12.2022 (обновлено: 17:52 03.12.2022)
 
Шойгу назвал Белоруссию надежным партнером России

Шойгу назвал Белоруссию надежным партнером и оценил ее решимость противостоять курсу США

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкСергей Шойгу и Виктор Хренин на церемонии встречи в аэропорту Минска
Сергей Шойгу и Виктор Хренин на церемонии встречи в аэропорту Минска - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Сергей Шойгу и Виктор Хренин на церемонии встречи в аэропорту Минска
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МИНСК, 3 дек - РИА Новости. Союзнические отношения с Белоруссией приобрели особое значение в условиях беспрецедентного давления Запада и его необъявленной войны против Союзного государства, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Республика Беларусь была и остается нашим надежным партнером. Это особенно важно сегодня, в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада и необъявленной войны против наших стран", - сказал Шойгу в ходе переговоров с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным в Минске в субботу.
Глава российского военного ведомства высоко оценил "решимость Белоруссии противостоять враждебному курсу США и их союзников, готовность совместно обеспечивать военную безопасность Союзного государства".
Шойгу также напомнил, что "в настоящее время в соответствии с решением президентов двух стран на территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания российских и белорусских соединений и воинских частей, назначенных в состав региональной группировки войск".
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Союзное государствоСергей ШойгуВиктор ХренинБелоруссияРоссияМинскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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