https://ria.ru/20221203/shkola-1836064607.html
Социологи выяснили, как россияне относятся к организации школьных театров
Социологи выяснили, как россияне относятся к организации школьных театров - РИА Новости, 03.12.2022
Социологи выяснили, как россияне относятся к организации школьных театров
Более половины жителей России одобряют инициативу министерства просвещения страны о создании в каждой школе своего театра, говорится в исследовании сервиса по... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T09:53
2022-12-03T09:53
2022-12-03T09:53
общество
сергей кравцов
сергей кириенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91368/85/913688564_0:74:3293:1926_1920x0_80_0_0_ec4badcb485c914feade582e7e828fee.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Более половины жителей России одобряют инициативу министерства просвещения страны о создании в каждой школе своего театра, говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Летом министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что к 2024 году в каждой школе будет школьный театр. Идею поддержал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, школьный театр очень сильно поможет не только в творчестве, но и даст школьникам серьезный задел для опыта общения, коммуникации, уверенности в себе."Инициативу приветствуют 54% россиян, а среди родителей школьников число ее сторонников даже выше - 59%. По мнению опрошенных, такая мера будет содействовать эстетическому воспитанию учеников и расширению их кругозора", - подчеркивается в исследовании, проведенном в конце ноября среди 1600 респондентов - представителей экономически активного населения из всех округов страны.В свою очередь против выступили 21% россиян и 19% родителей. "Свою позицию они объясняют перегруженностью детей и педагогов, а также необходимостью решать другие школьные проблемы, в частности, связанные с организацией учебного процесса и его материальным обеспечением", - указывается в исследовании.Специалисты выяснили, что сторонников создания школьных театров больше среди женщин, чем среди мужчин - 60% среди россиянок в целом и 68% среди матерей школьников."Среди родителей учеников разных параллелей меньше всего поддержки инициатива встретила среди семей, где есть старшеклассник (48%): ученики 10 и 11 классов перегружены подготовкой к ЕГЭ", - говорится в исследовании.
https://ria.ru/20220604/teatr-1793180516.html
https://sn.ria.ru/20220607/shkola-1793716150.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91368/85/913688564_313:0:2980:2000_1920x0_80_0_0_b07ba1556f0fa5226818f4cc88463c9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей кравцов, сергей кириенко, россия
Общество, Сергей Кравцов, Сергей Кириенко, Россия
Социологи выяснили, как россияне относятся к организации школьных театров
Опрос показал, что более половины россиян хотят, чтобы в каждой школе был свой театр
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Более половины жителей России одобряют инициативу министерства просвещения страны о создании в каждой школе своего театра, говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob
, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Летом министр просвещения РФ Сергей Кравцов
заявил, что к 2024 году в каждой школе будет школьный театр. Идею поддержал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко
. По его словам, школьный театр очень сильно поможет не только в творчестве, но и даст школьникам серьезный задел для опыта общения, коммуникации, уверенности в себе.
"Инициативу приветствуют 54% россиян, а среди родителей школьников число ее сторонников даже выше - 59%. По мнению опрошенных, такая мера будет содействовать эстетическому воспитанию учеников и расширению их кругозора", - подчеркивается в исследовании, проведенном в конце ноября среди 1600 респондентов - представителей экономически активного населения из всех округов страны.
В свою очередь против выступили 21% россиян и 19% родителей. "Свою позицию они объясняют перегруженностью детей и педагогов, а также необходимостью решать другие школьные проблемы, в частности, связанные с организацией учебного процесса и его материальным обеспечением", - указывается в исследовании.
Специалисты выяснили, что сторонников создания школьных театров больше среди женщин, чем среди мужчин - 60% среди россиянок в целом и 68% среди матерей школьников.
"Среди родителей учеников разных параллелей меньше всего поддержки инициатива встретила среди семей, где есть старшеклассник (48%): ученики 10 и 11 классов перегружены подготовкой к ЕГЭ", - говорится в исследовании.