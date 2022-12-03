https://ria.ru/20221203/shkola-1836064607.html

Социологи выяснили, как россияне относятся к организации школьных театров

Социологи выяснили, как россияне относятся к организации школьных театров - РИА Новости, 03.12.2022

Социологи выяснили, как россияне относятся к организации школьных театров

Более половины жителей России одобряют инициативу министерства просвещения страны о создании в каждой школе своего театра, говорится в исследовании сервиса по... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T09:53

2022-12-03T09:53

2022-12-03T09:53

общество

сергей кравцов

сергей кириенко

россия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Более половины жителей России одобряют инициативу министерства просвещения страны о создании в каждой школе своего театра, говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Летом министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что к 2024 году в каждой школе будет школьный театр. Идею поддержал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, школьный театр очень сильно поможет не только в творчестве, но и даст школьникам серьезный задел для опыта общения, коммуникации, уверенности в себе."Инициативу приветствуют 54% россиян, а среди родителей школьников число ее сторонников даже выше - 59%. По мнению опрошенных, такая мера будет содействовать эстетическому воспитанию учеников и расширению их кругозора", - подчеркивается в исследовании, проведенном в конце ноября среди 1600 респондентов - представителей экономически активного населения из всех округов страны.В свою очередь против выступили 21% россиян и 19% родителей. "Свою позицию они объясняют перегруженностью детей и педагогов, а также необходимостью решать другие школьные проблемы, в частности, связанные с организацией учебного процесса и его материальным обеспечением", - указывается в исследовании.Специалисты выяснили, что сторонников создания школьных театров больше среди женщин, чем среди мужчин - 60% среди россиянок в целом и 68% среди матерей школьников."Среди родителей учеников разных параллелей меньше всего поддержки инициатива встретила среди семей, где есть старшеклассник (48%): ученики 10 и 11 классов перегружены подготовкой к ЕГЭ", - говорится в исследовании.

https://ria.ru/20220604/teatr-1793180516.html

https://sn.ria.ru/20220607/shkola-1793716150.html

россия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сергей кравцов, сергей кириенко, россия