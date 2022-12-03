Рейтинг@Mail.ru
Социологи выяснили, как россияне относятся к организации школьных театров - РИА Новости, 03.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221203/shkola-1836064607.html
Социологи выяснили, как россияне относятся к организации школьных театров
Социологи выяснили, как россияне относятся к организации школьных театров - РИА Новости, 03.12.2022
Социологи выяснили, как россияне относятся к организации школьных театров
Более половины жителей России одобряют инициативу министерства просвещения страны о создании в каждой школе своего театра, говорится в исследовании сервиса по... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T09:53
2022-12-03T09:53
общество
сергей кравцов
сергей кириенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91368/85/913688564_0:74:3293:1926_1920x0_80_0_0_ec4badcb485c914feade582e7e828fee.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Более половины жителей России одобряют инициативу министерства просвещения страны о создании в каждой школе своего театра, говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Летом министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что к 2024 году в каждой школе будет школьный театр. Идею поддержал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, школьный театр очень сильно поможет не только в творчестве, но и даст школьникам серьезный задел для опыта общения, коммуникации, уверенности в себе."Инициативу приветствуют 54% россиян, а среди родителей школьников число ее сторонников даже выше - 59%. По мнению опрошенных, такая мера будет содействовать эстетическому воспитанию учеников и расширению их кругозора", - подчеркивается в исследовании, проведенном в конце ноября среди 1600 респондентов - представителей экономически активного населения из всех округов страны.В свою очередь против выступили 21% россиян и 19% родителей. "Свою позицию они объясняют перегруженностью детей и педагогов, а также необходимостью решать другие школьные проблемы, в частности, связанные с организацией учебного процесса и его материальным обеспечением", - указывается в исследовании.Специалисты выяснили, что сторонников создания школьных театров больше среди женщин, чем среди мужчин - 60% среди россиянок в целом и 68% среди матерей школьников."Среди родителей учеников разных параллелей меньше всего поддержки инициатива встретила среди семей, где есть старшеклассник (48%): ученики 10 и 11 классов перегружены подготовкой к ЕГЭ", - говорится в исследовании.
https://ria.ru/20220604/teatr-1793180516.html
https://sn.ria.ru/20220607/shkola-1793716150.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91368/85/913688564_313:0:2980:2000_1920x0_80_0_0_b07ba1556f0fa5226818f4cc88463c9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей кравцов, сергей кириенко, россия
Общество, Сергей Кравцов, Сергей Кириенко, Россия
09:53 03.12.2022
 
Социологи выяснили, как россияне относятся к организации школьных театров

Опрос показал, что более половины россиян хотят, чтобы в каждой школе был свой театр

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкДети на дополнительном занятии в театральной студии в школе
Дети на дополнительном занятии в театральной студии в школе - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Дети на дополнительном занятии в театральной студии в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Более половины жителей России одобряют инициативу министерства просвещения страны о создании в каждой школе своего театра, говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Летом министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что к 2024 году в каждой школе будет школьный театр. Идею поддержал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, школьный театр очень сильно поможет не только в творчестве, но и даст школьникам серьезный задел для опыта общения, коммуникации, уверенности в себе.
Дети в костюмах для выступления - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
4 июня, 18:51
Кравцов рассказал о создании школьных театров
"Инициативу приветствуют 54% россиян, а среди родителей школьников число ее сторонников даже выше - 59%. По мнению опрошенных, такая мера будет содействовать эстетическому воспитанию учеников и расширению их кругозора", - подчеркивается в исследовании, проведенном в конце ноября среди 1600 респондентов - представителей экономически активного населения из всех округов страны.
В свою очередь против выступили 21% россиян и 19% родителей. "Свою позицию они объясняют перегруженностью детей и педагогов, а также необходимостью решать другие школьные проблемы, в частности, связанные с организацией учебного процесса и его материальным обеспечением", - указывается в исследовании.
Специалисты выяснили, что сторонников создания школьных театров больше среди женщин, чем среди мужчин - 60% среди россиянок в целом и 68% среди матерей школьников.
"Среди родителей учеников разных параллелей меньше всего поддержки инициатива встретила среди семей, где есть старшеклассник (48%): ученики 10 и 11 классов перегружены подготовкой к ЕГЭ", - говорится в исследовании.
Учащийся 1 А кадетского класса под патронажем МЧС России во время урока в школе №226 в городе Заречном - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 13:16
Кравцов рассказал о задаче школьного воспитания
 
ОбществоСергей КравцовСергей КириенкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала