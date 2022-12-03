https://ria.ru/20221203/sherman-1836033977.html

В США допустили, что КНР может начать боевые действия против Тайваня

В США допустили, что КНР может начать боевые действия против Тайваня - РИА Новости, 03.12.2022

В США допустили, что КНР может начать боевые действия против Тайваня

США допускают возможность начала военных действий между КНР и Тайванем и нацелены предотвратить такое развитие событий, заявила в пятницу первый замгоссекретаря РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T00:19

2022-12-03T00:19

2022-12-03T00:19

в мире

си цзиньпин

китай

сша

тайвань

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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. США допускают возможность начала военных действий между КНР и Тайванем и нацелены предотвратить такое развитие событий, заявила в пятницу первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман."На протяжении почти 50 лет у нас сохранялся мир в Тайваньском проливе, и мы хотим поддерживать эти мир и стабильность. Однако я верю, что война потенциально возможна в условиях полного контроля со стороны Си Цзиньпина", - сказала Шерман в ходе дискуссии, посвященной ситуации вокруг Китая и Индо-Тихоокеанского региона в целом.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20221108/tayvan-1830091855.html

китай

сша

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в мире, си цзиньпин, китай, сша, тайвань