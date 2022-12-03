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В США допустили, что КНР может начать боевые действия против Тайваня - РИА Новости, 03.12.2022
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В США допустили, что КНР может начать боевые действия против Тайваня
В США допустили, что КНР может начать боевые действия против Тайваня - РИА Новости, 03.12.2022
В США допустили, что КНР может начать боевые действия против Тайваня
США допускают возможность начала военных действий между КНР и Тайванем и нацелены предотвратить такое развитие событий, заявила в пятницу первый замгоссекретаря РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T00:19
2022-12-03T00:19
в мире
си цзиньпин
китай
сша
тайвань
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. США допускают возможность начала военных действий между КНР и Тайванем и нацелены предотвратить такое развитие событий, заявила в пятницу первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман."На протяжении почти 50 лет у нас сохранялся мир в Тайваньском проливе, и мы хотим поддерживать эти мир и стабильность. Однако я верю, что война потенциально возможна в условиях полного контроля со стороны Си Цзиньпина", - сказала Шерман в ходе дискуссии, посвященной ситуации вокруг Китая и Индо-Тихоокеанского региона в целом.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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в мире, си цзиньпин, китай, сша, тайвань
В мире, Си Цзиньпин, Китай, США, Тайвань
00:19 03.12.2022
 
В США допустили, что КНР может начать боевые действия против Тайваня

Замгоссекретаря Шерман: США допускают возможность военных действий между КНР и Тайванем

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПервый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. США допускают возможность начала военных действий между КНР и Тайванем и нацелены предотвратить такое развитие событий, заявила в пятницу первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.
"На протяжении почти 50 лет у нас сохранялся мир в Тайваньском проливе, и мы хотим поддерживать эти мир и стабильность. Однако я верю, что война потенциально возможна в условиях полного контроля со стороны Си Цзиньпина", - сказала Шерман в ходе дискуссии, посвященной ситуации вокруг Китая и Индо-Тихоокеанского региона в целом.
Президент Тайваня Цай Инвэнь - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 22:25
Президент Тайваня заявила о "реальной угрозе" вторжения КНР
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
 
В миреСи ЦзиньпинКитайСШАТайвань
 
 
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