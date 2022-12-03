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G7 и Австралия согласовали потолок цены на российскую нефть - РИА Новости, 03.12.2022
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G7 и Австралия согласовали потолок цены на российскую нефть
G7 и Австралия согласовали потолок цены на российскую нефть - РИА Новости, 03.12.2022
G7 и Австралия согласовали потолок цены на российскую нефть
Страны G7 и Австралия достигли консенсуса по введению предельной стоимости на покупку нефти российского происхождения на уровне 60 долларов США за баррель,... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T04:36
2022-12-03T10:30
в мире
цены на нефть
владимир путин
урсула фон дер ляйен
александр новак
россия
австралия
сша
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Страны G7 и Австралия достигли консенсуса по введению предельной стоимости на покупку нефти российского происхождения на уровне 60 долларов США за баррель, говорится в обнародованном в пятницу вечером заявлении коалиции.В нем говорится, что политика потолка цен на нефть из России вступит в силу 5 декабря "или вскоре после этой даты". При этом страны "Большой семерки" подтвердили, что решение по потолку цен на российские нефтепродукты вступит в силу с 5 февраля 2023 года."Мы объявим предельную стоимость на нефтепродукты российского происхождения отдельно", - указано в заявлении G7 и Австралии.Страны G7 и Австралия подтвердили намерение поэтапно отказаться от сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения на своих внутренних рынках.Решение ЕСПостпреды государств — членов ЕС ранее также достигли соглашения по уровню ограничения цены на российскую нефть, перевозимую по морю, об этом сообщило чешское председательство в Совете стран блока в Twitter.По информации издания Financial Times, страны ЕС договорились о потолке на уровне 60 долларов за баррель. К соглашению удалось прийти после того, как Варшава сняла свои возражения по ограничению цены, предложением Польши был лимит в 30 долларов. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что лимит будет регулируемым.В сентябре министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на поставки из России. Планируется, что для нефти лимит введут 5 декабря, а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 года.Позиция РоссииПрезидент России Владимир Путин заявлял, что Москва не станет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Вице-премьер Александр Новак указывал, что Россия не станет экспортировать нефть в страны, которые будут устанавливать потолок цен. По его словам, подобные ограничения означают вмешательство в рыночные инструменты, Москва будет взаимодействовать с теми покупателями, которые готовы работать на условиях рынка.Как заявлял глава МИД России Сергей Лавров, Россию не интересует, каким будет потолок цен на нефть, договоренности будут заключаться с партнерами напрямую. "Какой будет потолок цен, нас это не интересует – мы будем договариваться с нашими партнерами напрямую, и партнеры, которые продолжают с нами работать, они не будут озираться на эти потолки и не будут никаких давать гарантий тем, кто эти потолки незаконным образом вводит", - пояснял министр.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Как ранее указал Владимир Путин, дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы.
https://ria.ru/20221203/yellen-1836043960.html
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в мире, цены на нефть, владимир путин, урсула фон дер ляйен, александр новак, россия, австралия, сша, g7, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Цены на нефть, Владимир Путин, Урсула фон дер Ляйен, Александр Новак, Россия, Австралия, США, G7, Евросоюз, Санкции в отношении России
04:36 03.12.2022 (обновлено: 10:30 03.12.2022)
 
G7 и Австралия согласовали потолок цены на российскую нефть

G7 и Австралия согласовали потолок цены на нефть из России в 60 долларов за баррель

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкТанкеры с нефтью в Краснодарском крае
Танкеры с нефтью в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Страны G7 и Австралия достигли консенсуса по введению предельной стоимости на покупку нефти российского происхождения на уровне 60 долларов США за баррель, говорится в обнародованном в пятницу вечером заявлении коалиции.
В нем говорится, что политика потолка цен на нефть из России вступит в силу 5 декабря "или вскоре после этой даты". При этом страны "Большой семерки" подтвердили, что решение по потолку цен на российские нефтепродукты вступит в силу с 5 февраля 2023 года.
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
02:20
Глава минфина США прокомментировала введение лимита цен на российскую нефть
"Мы объявим предельную стоимость на нефтепродукты российского происхождения отдельно", - указано в заявлении G7 и Австралии.
Страны G7 и Австралия подтвердили намерение поэтапно отказаться от сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения на своих внутренних рынках.

Решение ЕС

Постпреды государств — членов ЕС ранее также достигли соглашения по уровню ограничения цены на российскую нефть, перевозимую по морю, об этом сообщило чешское председательство в Совете стран блока в Twitter.
По информации издания Financial Times, страны ЕС договорились о потолке на уровне 60 долларов за баррель. К соглашению удалось прийти после того, как Варшава сняла свои возражения по ограничению цены, предложением Польши был лимит в 30 долларов. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что лимит будет регулируемым.
В сентябре министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на поставки из России. Планируется, что для нефти лимит введут 5 декабря, а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 года.
Танкер Minerva Symphony под греческим флагом в Черном море - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 22:51
Economist предупредил о скачке цен на нефть из-за западного "потолка"

Позиция России

Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва не станет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Вице-премьер Александр Новак указывал, что Россия не станет экспортировать нефть в страны, которые будут устанавливать потолок цен. По его словам, подобные ограничения означают вмешательство в рыночные инструменты, Москва будет взаимодействовать с теми покупателями, которые готовы работать на условиях рынка.
Как заявлял глава МИД России Сергей Лавров, Россию не интересует, каким будет потолок цен на нефть, договоренности будут заключаться с партнерами напрямую. "Какой будет потолок цен, нас это не интересует – мы будем договариваться с нашими партнерами напрямую, и партнеры, которые продолжают с нами работать, они не будут озираться на эти потолки и не будут никаких давать гарантий тем, кто эти потолки незаконным образом вводит", - пояснял министр.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Как ранее указал Владимир Путин, дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы.
Нефтяные вышки - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 20:40
OilPrice: Россия обернет в свою пользу потолок цен на нефть
 
В миреЦены на нефтьВладимир ПутинУрсула фон дер ЛяйенАлександр НовакРоссияАвстралияСШАG7ЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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