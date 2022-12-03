04:36 03.12.2022 (обновлено: 10:30 03.12.2022)
G7 и Австралия согласовали потолок цены на российскую нефть
G7 и Австралия согласовали потолок цены на нефть из России в 60 долларов за баррель
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Страны G7 и Австралия достигли консенсуса по введению предельной стоимости на покупку нефти российского происхождения на уровне 60 долларов США за баррель, говорится в обнародованном в пятницу вечером заявлении коалиции.
В нем говорится, что политика потолка цен на нефть из России вступит в силу 5 декабря "или вскоре после этой даты". При этом страны "Большой семерки" подтвердили, что решение по потолку цен на российские нефтепродукты вступит в силу с 5 февраля 2023 года.
"Мы объявим предельную стоимость на нефтепродукты российского происхождения отдельно", - указано в заявлении G7 и Австралии.
Страны G7 и Австралия подтвердили намерение поэтапно отказаться от сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения на своих внутренних рынках.
Решение ЕС
Постпреды государств — членов ЕС ранее также достигли соглашения по уровню ограничения цены на российскую нефть, перевозимую по морю, об этом сообщило чешское председательство в Совете стран блока в Twitter.
По информации издания Financial Times, страны ЕС договорились о потолке на уровне 60 долларов за баррель. К соглашению удалось прийти после того, как Варшава сняла свои возражения по ограничению цены, предложением Польши был лимит в 30 долларов. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что лимит будет регулируемым.
В сентябре министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на поставки из России. Планируется, что для нефти лимит введут 5 декабря, а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 года.
Позиция России
Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва не станет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Вице-премьер Александр Новак указывал, что Россия не станет экспортировать нефть в страны, которые будут устанавливать потолок цен. По его словам, подобные ограничения означают вмешательство в рыночные инструменты, Москва будет взаимодействовать с теми покупателями, которые готовы работать на условиях рынка.
Как заявлял глава МИД России Сергей Лавров, Россию не интересует, каким будет потолок цен на нефть, договоренности будут заключаться с партнерами напрямую. "Какой будет потолок цен, нас это не интересует – мы будем договариваться с нашими партнерами напрямую, и партнеры, которые продолжают с нами работать, они не будут озираться на эти потолки и не будут никаких давать гарантий тем, кто эти потолки незаконным образом вводит", - пояснял министр.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Как ранее указал Владимир Путин, дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы.
1 декабря, 20:40OilPrice: Россия обернет в свою пользу потолок цен на нефть