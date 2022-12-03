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Жителя Ленинградской области заподозрили в ограблении школьника - РИА Новости, 03.12.2022
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Жителя Ленинградской области заподозрили в ограблении школьника
Жителя Ленинградской области заподозрили в ограблении школьника - РИА Новости, 03.12.2022
Жителя Ленинградской области заподозрили в ограблении школьника
Полиция задержала жителя Ленинградской области, который, предположительно, отобрал у выходившего из аптеки шестиклассника телефон, кошелек и банковские карты,... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T20:21
2022-12-03T20:21
происшествия
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек – РИА Новости. Полиция задержала жителя Ленинградской области, который, предположительно, отобрал у выходившего из аптеки шестиклассника телефон, кошелек и банковские карты, сообщила в субботу пресс-служба ГУМВД РФ по Петербургу и Ленобласти.Как информирует ведомство, в среду в полицию Всеволожского района Ленобласти обратилась работница банка, которая сообщила, что около 20.35 мск у дома №44 корпус 1 на Колтушском шоссе неизвестный мужчина напал на ее сына, выходившего из аптеки с покупками. Схватив ребенка за ворот курки, он отобрал у шестиклассника мобильный телефон, две банковские карты и кошелек с деньгами. Общая сумма ущерба составила 21,7 тысячи рублей, уточняют правоохранители."Первого декабря на улице Шишконя в городе Всеволожск по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее неоднократно судимый за совершения имущественных преступлений неработающий 30-летний местный житель", - говорится в сообщении.Уголовное дело возбуждено по статье о грабеже, заключают в полиции.
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происшествия, ленинградская область
Происшествия, Ленинградская область
20:21 03.12.2022
 
Жителя Ленинградской области заподозрили в ограблении школьника

Жителя Ленинградской области заподозрили в ограблении школьника на 21 тысячу рублей

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек – РИА Новости. Полиция задержала жителя Ленинградской области, который, предположительно, отобрал у выходившего из аптеки шестиклассника телефон, кошелек и банковские карты, сообщила в субботу пресс-служба ГУМВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
Как информирует ведомство, в среду в полицию Всеволожского района Ленобласти обратилась работница банка, которая сообщила, что около 20.35 мск у дома №44 корпус 1 на Колтушском шоссе неизвестный мужчина напал на ее сына, выходившего из аптеки с покупками. Схватив ребенка за ворот курки, он отобрал у шестиклассника мобильный телефон, две банковские карты и кошелек с деньгами. Общая сумма ущерба составила 21,7 тысячи рублей, уточняют правоохранители.
"Первого декабря на улице Шишконя в городе Всеволожск по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее неоднократно судимый за совершения имущественных преступлений неработающий 30-летний местный житель", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье о грабеже, заключают в полиции.
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