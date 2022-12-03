https://ria.ru/20221203/ograblenie-1836140525.html

Жителя Ленинградской области заподозрили в ограблении школьника

Жителя Ленинградской области заподозрили в ограблении школьника - РИА Новости, 03.12.2022

Жителя Ленинградской области заподозрили в ограблении школьника

Полиция задержала жителя Ленинградской области, который, предположительно, отобрал у выходившего из аптеки шестиклассника телефон, кошелек и банковские карты,... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T20:21

2022-12-03T20:21

2022-12-03T20:21

происшествия

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек – РИА Новости. Полиция задержала жителя Ленинградской области, который, предположительно, отобрал у выходившего из аптеки шестиклассника телефон, кошелек и банковские карты, сообщила в субботу пресс-служба ГУМВД РФ по Петербургу и Ленобласти.Как информирует ведомство, в среду в полицию Всеволожского района Ленобласти обратилась работница банка, которая сообщила, что около 20.35 мск у дома №44 корпус 1 на Колтушском шоссе неизвестный мужчина напал на ее сына, выходившего из аптеки с покупками. Схватив ребенка за ворот курки, он отобрал у шестиклассника мобильный телефон, две банковские карты и кошелек с деньгами. Общая сумма ущерба составила 21,7 тысячи рублей, уточняют правоохранители."Первого декабря на улице Шишконя в городе Всеволожск по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее неоднократно судимый за совершения имущественных преступлений неработающий 30-летний местный житель", - говорится в сообщении.Уголовное дело возбуждено по статье о грабеже, заключают в полиции.

https://ria.ru/20221203/pozhar-1836124223.html

ленинградская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ленинградская область