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Посольство России в Вашингтоне дало совет американским властям - РИА Новости, 03.12.2022
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Посольство России в Вашингтоне дало совет американским властям
Посольство России в Вашингтоне дало совет американским властям - РИА Новости, 03.12.2022
Посольство России в Вашингтоне дало совет американским властям
США бездоказательно обвиняют РФ в причастности к "грубым нарушениям" религиозных прав граждан, Вашингтону вместо нравоучений стоило бы обратить внимание на... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T06:23
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россия
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. США бездоказательно обвиняют РФ в причастности к "грубым нарушениям" религиозных прав граждан, Вашингтону вместо нравоучений стоило бы обратить внимание на кампанию по дискредитации традиционных семейных и религиозных ценностей в США, говорится в заявлении посольства РФ.Ранее в соответствии с решением госдепартамента США, в список стран, вызывающих озабоченность по вопросу соблюдения американского закона о защите свободы вероисповедания, вошли Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Туркменистан, Эритрея и Россия."Нашу страну бездоказательно обвиняют в причастности к "грубым нарушениям" религиозных прав граждан. Причем тезисы настолько заезженные, что американцы даже не удосуживаются хотя бы "освежить" формулировки с претензиями. Вашингтону вместо нравоучений стоило бы обратить внимание на собственные изъяны. Чего только стоит агрессивная кампания по дискредитации традиционных семейных и религиозных ценностей", - заявили в посольстве.Дипломаты отметили, что Россия складывалась как многонациональное и многоконфессиональное государство, в чем и состоит ее сила."Защита прав верующих - безусловный приоритет", - добавили в посольстве.
https://ria.ru/20221126/posolstvo-1834394611.html
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россия, вашингтон (штат), сша
Россия, Вашингтон (штат), США
06:23 03.12.2022 (обновлено: 06:54 03.12.2022)
 
Посольство России в Вашингтоне дало совет американским властям

Посольство России: США неоправданно обвиняют Москву в нарушении религиозных прав граждан

© Фото : страница Посольства России в США в FacebookЗдание посольства России в США
Здание посольства России в США - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© Фото : страница Посольства России в США в Facebook
Здание посольства России в США. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. США бездоказательно обвиняют РФ в причастности к "грубым нарушениям" религиозных прав граждан, Вашингтону вместо нравоучений стоило бы обратить внимание на кампанию по дискредитации традиционных семейных и религиозных ценностей в США, говорится в заявлении посольства РФ.
Ранее в соответствии с решением госдепартамента США, в список стран, вызывающих озабоченность по вопросу соблюдения американского закона о защите свободы вероисповедания, вошли Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Туркменистан, Эритрея и Россия.
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
26 ноября, 04:14
Посольство в Вашингтоне обвинило США в грубом вмешательстве в дела России
"Нашу страну бездоказательно обвиняют в причастности к "грубым нарушениям" религиозных прав граждан. Причем тезисы настолько заезженные, что американцы даже не удосуживаются хотя бы "освежить" формулировки с претензиями. Вашингтону вместо нравоучений стоило бы обратить внимание на собственные изъяны. Чего только стоит агрессивная кампания по дискредитации традиционных семейных и религиозных ценностей", - заявили в посольстве.
Дипломаты отметили, что Россия складывалась как многонациональное и многоконфессиональное государство, в чем и состоит ее сила.
"Защита прав верующих - безусловный приоритет", - добавили в посольстве.
Бриттни Грайнер - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 06:29
Посольство России обвинило США в "охоте" на россиян за границей
 
РоссияВашингтон (штат)США
 
 
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