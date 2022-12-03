https://ria.ru/20221203/obvinenie-1836050828.html

Посольство России в Вашингтоне дало совет американским властям

Посольство России в Вашингтоне дало совет американским властям - РИА Новости, 03.12.2022

Посольство России в Вашингтоне дало совет американским властям

США бездоказательно обвиняют РФ в причастности к "грубым нарушениям" религиозных прав граждан, Вашингтону вместо нравоучений стоило бы обратить внимание на... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T06:23

2022-12-03T06:23

2022-12-03T06:54

россия

вашингтон (штат)

сша

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. США бездоказательно обвиняют РФ в причастности к "грубым нарушениям" религиозных прав граждан, Вашингтону вместо нравоучений стоило бы обратить внимание на кампанию по дискредитации традиционных семейных и религиозных ценностей в США, говорится в заявлении посольства РФ.Ранее в соответствии с решением госдепартамента США, в список стран, вызывающих озабоченность по вопросу соблюдения американского закона о защите свободы вероисповедания, вошли Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Туркменистан, Эритрея и Россия."Нашу страну бездоказательно обвиняют в причастности к "грубым нарушениям" религиозных прав граждан. Причем тезисы настолько заезженные, что американцы даже не удосуживаются хотя бы "освежить" формулировки с претензиями. Вашингтону вместо нравоучений стоило бы обратить внимание на собственные изъяны. Чего только стоит агрессивная кампания по дискредитации традиционных семейных и религиозных ценностей", - заявили в посольстве.Дипломаты отметили, что Россия складывалась как многонациональное и многоконфессиональное государство, в чем и состоит ее сила."Защита прав верующих - безусловный приоритет", - добавили в посольстве.

https://ria.ru/20221126/posolstvo-1834394611.html

https://ria.ru/20220805/prigovor-1807387358.html

россия

вашингтон (штат)

сша

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россия, вашингтон (штат), сша