Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Донецк и поселок Каштановое
Донецк в очередной раз подвергся массированной атаке с украинской стороны.
Донецк в очередной раз подвергся массированной атаке с украинской стороны.
Удар пришелся на Киевский район в северной части города.
Удар пришелся на Киевский район в северной части города.
В результате обстрела погибли три человека, еще четыре пострадали.
В результате обстрела погибли три человека, еще четыре пострадали.
В числе раненых оказался десятилетний мальчик.
В одном доме разрушена кровля, в четырех выбиты стекла.
В одном доме разрушена кровля, в четырех выбиты стекла.
Часть снарядов упала вблизи торгового центра.
Офисное помещение в Киевском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ.
Офисное помещение в Киевском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ.
Сотрудники Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки ДНР работают на месте обстрела.
Сотрудники Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки ДНР работают на месте обстрела.
Донецк в очередной раз подвергся массированной атаке с украинской стороны.
Удар пришелся на Киевский район в северной части города.
В результате обстрела погибли три человека, еще четыре пострадали.
В числе раненых оказался десятилетний мальчик.
В одном доме разрушена кровля, в четырех выбиты стекла.
Часть снарядов упала вблизи торгового центра.
Офисное помещение в Киевском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ.
Сотрудники Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки ДНР работают на месте обстрела.