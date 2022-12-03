https://ria.ru/20221203/obstrel-1836122833.html

Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Каштановое

Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Каштановое - РИА Новости, 03.12.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Каштановое

Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Каштановое, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T18:14

2022-12-03T18:14

2022-12-03T18:14

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

украина

красногоровка

сцкк

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836060034_172:159:1264:773_1920x0_80_0_0_a134fb9afa30ef758ac07876ce0e2eda.jpg

ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Каштановое, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.20 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 17.25 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Каштановое: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.

донецк

украина

красногоровка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, украина, красногоровка, сцкк, вооруженные силы украины