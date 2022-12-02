https://ria.ru/20221202/donetsk-1835911741.html

Непобедимый Донецк: город после украинских обстрелов

Непобедимый Донецк: город после украинских обстрелов - РИА Новости, 02.12.2022

Непобедимый Донецк: город после украинских обстрелов

Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка восемь ракет из РСЗО "Град". Последствия обстрела — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T16:55

2022-12-02T16:55

2022-12-02T16:58

фото

специальная военная операция на украине

донецк

ситуация в днр и лнр

днр

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Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка восемь ракет из РСЗО "Град". Последствия обстрела — в фотоленте Ria.ru.

донецк

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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