Рейтинг@Mail.ru
Непобедимый Донецк: город после украинских обстрелов - РИА Новости, 02.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221202/donetsk-1835911741.html
Непобедимый Донецк: город после украинских обстрелов
Непобедимый Донецк: город после украинских обстрелов - РИА Новости, 02.12.2022
Непобедимый Донецк: город после украинских обстрелов
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка восемь ракет из РСЗО "Град". Последствия обстрела — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T16:55
2022-12-02T16:58
фото
специальная военная операция на украине
донецк
ситуация в днр и лнр
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835893463_0:171:3044:1883_1920x0_80_0_0_8749ec8cdc40f56e4b406d35c624873f.jpg
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка восемь ракет из РСЗО "Град". Последствия обстрела — в фотоленте Ria.ru.
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835893463_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_07bc1f76cd05de8fcd7848bb5c1e7f10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, донецк, ситуация в днр и лнр, днр
Фото, Специальная военная операция на Украине, Донецк, Ситуация в ДНР и ЛНР, ДНР
16:55 02.12.2022 (обновлено: 16:58 02.12.2022)
 

Непобедимый Донецк: город после украинских обстрелов

Читать ria.ru в
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка восемь ракет из РСЗО "Град". Последствия обстрела — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Донецк в очередной раз подвергся массированной атаке с украинской стороны.

Женщина убирает осколки стекла окон, поврежденных в результате обстрелов со стороны ВСУ Киевского района Донецка
1 из 11

Донецк в очередной раз подвергся массированной атаке с украинской стороны.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Удар пришелся на Киевский район в северной части города.

Квартира, поврежденная в результате обстрелов со стороны ВСУ Киевского района Донецка
2 из 11

Удар пришелся на Киевский район в северной части города.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

В результате обстрела погибли три человека, еще четыре пострадали.

Жилой дом, поврежденный в результате обстрелов со стороны ВСУ Киевского района Донецка
3 из 11

В результате обстрела погибли три человека, еще четыре пострадали.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

В числе раненых оказался десятилетний мальчик.

Витрины магазина, поврежденные в результате обстрелов со стороны ВСУ Киевского района Донецка
4 из 11

В числе раненых оказался десятилетний мальчик.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Повреждено несколько многоквартирных домов.

Окно в квартире, поврежденное в результате обстрелов со стороны ВСУ Киевского района Донецка
5 из 11

Повреждено несколько многоквартирных домов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

В одном доме разрушена кровля, в четырех выбиты стекла.

Жилой дом, поврежденный в результате обстрелов со стороны ВСУ Киевского района Донецка
6 из 11

В одном доме разрушена кровля, в четырех выбиты стекла.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка.
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка
7 из 11
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка.
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Часть снарядов упала вблизи торгового центра.

Витрины магазина, поврежденные в результате обстрелов со стороны ВСУ Киевского района Донецка
8 из 11

Часть снарядов упала вблизи торгового центра.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Под обстрел попал также городской автобус.

Мужчина убирает осколки стекла в офисном помещении, поврежденном в результате обстрелов со стороны ВСУ Киевского района Донецка
9 из 11

Под обстрел попал также городской автобус.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Офисное помещение в Киевском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ.

Окно офисного помещения, поврежденное в результате обстрелов со стороны ВСУ Киевского района Донецка
10 из 11

Офисное помещение в Киевском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Сотрудники Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки ДНР работают на месте обстрела.

Сотрудники Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки ДНР работают на месте обстрела ВСУ Киевского района Донецка
11 из 11

Сотрудники Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки ДНР работают на месте обстрела.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
 
Специальная военная операция на УкраинеФотоДонецкСитуация в ДНР и ЛНРДНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала