https://ria.ru/20221203/nikopol-1836058049.html
В украинском Никополе повреждены электросети
В украинском Никополе повреждены электросети - РИА Новости, 03.12.2022
В украинском Никополе повреждены электросети
В Никополе Днепропетровской области Украины повреждены при взрыве 50 солнечных панелей, линии электросетей и газопроводы, заявил глава Днепропетровской... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T08:55
2022-12-03T08:55
2022-12-03T08:55
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
валентин резниченко
украина
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В Никополе Днепропетровской области Украины повреждены при взрыве 50 солнечных панелей, линии электросетей и газопроводы, заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.В ночь на субботу объявлялась воздушная тревога в Никополе и Никопольской территориальной общине.Как написал Резниченко в Telegram-канале, повреждены электросети и газопроводы. "Разбиты 50 солнечных панелей. В Красногригорьевской и Марганецкой общинах повреждены... линия электропередач и газопровод", - заявил он.
https://ria.ru/20221130/elektroenergiya-1835425202.html
днепропетровская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, валентин резниченко, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Валентин Резниченко, Украина
В украинском Никополе повреждены электросети
В украинском Никополе повреждены электросети и солнечные панели