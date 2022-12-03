https://ria.ru/20221203/nikopol-1836058049.html

В украинском Никополе повреждены электросети

В украинском Никополе повреждены электросети - РИА Новости, 03.12.2022

В украинском Никополе повреждены электросети

В Никополе Днепропетровской области Украины повреждены при взрыве 50 солнечных панелей, линии электросетей и газопроводы, заявил глава Днепропетровской... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T08:55

2022-12-03T08:55

2022-12-03T08:55

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

валентин резниченко

украина

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В Никополе Днепропетровской области Украины повреждены при взрыве 50 солнечных панелей, линии электросетей и газопроводы, заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.В ночь на субботу объявлялась воздушная тревога в Никополе и Никопольской территориальной общине.Как написал Резниченко в Telegram-канале, повреждены электросети и газопроводы. "Разбиты 50 солнечных панелей. В Красногригорьевской и Марганецкой общинах повреждены... линия электропередач и газопровод", - заявил он.

https://ria.ru/20221130/elektroenergiya-1835425202.html

днепропетровская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днепропетровская область, валентин резниченко, украина