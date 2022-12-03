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В украинском Никополе повреждены электросети - РИА Новости, 03.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221203/nikopol-1836058049.html
В украинском Никополе повреждены электросети
В украинском Никополе повреждены электросети - РИА Новости, 03.12.2022
В украинском Никополе повреждены электросети
В Никополе Днепропетровской области Украины повреждены при взрыве 50 солнечных панелей, линии электросетей и газопроводы, заявил глава Днепропетровской... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T08:55
2022-12-03T08:55
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
валентин резниченко
украина
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В Никополе Днепропетровской области Украины повреждены при взрыве 50 солнечных панелей, линии электросетей и газопроводы, заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.В ночь на субботу объявлялась воздушная тревога в Никополе и Никопольской территориальной общине.Как написал Резниченко в Telegram-канале, повреждены электросети и газопроводы. "Разбиты 50 солнечных панелей. В Красногригорьевской и Марганецкой общинах повреждены... линия электропередач и газопровод", - заявил он.
https://ria.ru/20221130/elektroenergiya-1835425202.html
днепропетровская область
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в мире, днепропетровская область, валентин резниченко, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Валентин Резниченко, Украина
08:55 03.12.2022
 
В украинском Никополе повреждены электросети

В украинском Никополе повреждены электросети и солнечные панели

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Линии электропередачи. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В Никополе Днепропетровской области Украины повреждены при взрыве 50 солнечных панелей, линии электросетей и газопроводы, заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
В ночь на субботу объявлялась воздушная тревога в Никополе и Никопольской территориальной общине.
Как написал Резниченко в Telegram-канале, повреждены электросети и газопроводы. "Разбиты 50 солнечных панелей. В Красногригорьевской и Марганецкой общинах повреждены... линия электропередач и газопровод", - заявил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьВалентин РезниченкоУкраина
 
 
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