https://ria.ru/20221203/neft-1836095909.html
Европа будет жить без российской нефти, заявил Ульянов
Европа будет жить без российской нефти, заявил Ульянов - РИА Новости, 03.12.2022
Европа будет жить без российской нефти, заявил Ульянов
Россия не будет работать со странами, поддержавшими нефтяное эмбарго, в частности, Европе придется жить без российского топлива, заявил постпред России при... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T15:10
2022-12-03T15:10
2022-12-03T16:41
цены на нефть
россия
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
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ВЕНА, 3 дек — РИА Новости. Россия не будет работать со странами, поддержавшими нефтяное эмбарго, в частности, Европе придется жить без российского топлива, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Накануне страны "Большой семерки" и Австралия согласовали предельную стоимость на покупку нефти российского происхождения на уровне 60 долларов за баррель. Так называемый потолок цен на морские поставки нефти вступит в силу 5 декабря, а нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года. При этом санкции допускают корректировку отметки.Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, ранее заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж в ущерб своим интересам.Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, добавил, что Москва не станет экспортировать нефть в страны, которые будут устанавливать потолок цен, "ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости". По его словам, Россия будет работать с теми, кто готов сотрудничать на рыночных условиях.
https://ria.ru/20221203/neft-1836074786.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
Цены на нефть, Россия, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России
15:10 03.12.2022 (обновлено: 16:41 03.12.2022)
Европа будет жить без российской нефти, заявил Ульянов
Постпред России в Вене Ульянов заявил, что Европа будет жить без российской нефти