https://ria.ru/20221203/neft-1836095909.html

Европа будет жить без российской нефти, заявил Ульянов

Европа будет жить без российской нефти, заявил Ульянов - РИА Новости, 03.12.2022

Европа будет жить без российской нефти, заявил Ульянов

Россия не будет работать со странами, поддержавшими нефтяное эмбарго, в частности, Европе придется жить без российского топлива, заявил постпред России при... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T15:10

2022-12-03T15:10

2022-12-03T16:41

цены на нефть

россия

евросоюз

в мире

санкции в отношении россии

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ВЕНА, 3 дек — РИА Новости. Россия не будет работать со странами, поддержавшими нефтяное эмбарго, в частности, Европе придется жить без российского топлива, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Накануне страны "Большой семерки" и Австралия согласовали предельную стоимость на покупку нефти российского происхождения на уровне 60 долларов за баррель. Так называемый потолок цен на морские поставки нефти вступит в силу 5 декабря, а нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года. При этом санкции допускают корректировку отметки.Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, ранее заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж в ущерб своим интересам.Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, добавил, что Москва не станет экспортировать нефть в страны, которые будут устанавливать потолок цен, "ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости". По его словам, Россия будет работать с теми, кто готов сотрудничать на рыночных условиях.

https://ria.ru/20221203/neft-1836074786.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

цены на нефть, россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии