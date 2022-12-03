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Европа будет жить без российской нефти, заявил Ульянов - РИА Новости, 03.12.2022
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Европа будет жить без российской нефти, заявил Ульянов
Европа будет жить без российской нефти, заявил Ульянов - РИА Новости, 03.12.2022
Европа будет жить без российской нефти, заявил Ульянов
Россия не будет работать со странами, поддержавшими нефтяное эмбарго, в частности, Европе придется жить без российского топлива, заявил постпред России при... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T15:10
2022-12-03T16:41
цены на нефть
россия
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
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ВЕНА, 3 дек — РИА Новости. Россия не будет работать со странами, поддержавшими нефтяное эмбарго, в частности, Европе придется жить без российского топлива, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Накануне страны "Большой семерки" и Австралия согласовали предельную стоимость на покупку нефти российского происхождения на уровне 60 долларов за баррель. Так называемый потолок цен на морские поставки нефти вступит в силу 5 декабря, а нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года. При этом санкции допускают корректировку отметки.Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, ранее заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж в ущерб своим интересам.Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, добавил, что Москва не станет экспортировать нефть в страны, которые будут устанавливать потолок цен, "ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости". По его словам, Россия будет работать с теми, кто готов сотрудничать на рыночных условиях.
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цены на нефть, россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
Цены на нефть, Россия, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России
15:10 03.12.2022 (обновлено: 16:41 03.12.2022)
 
Европа будет жить без российской нефти, заявил Ульянов

Постпред России в Вене Ульянов заявил, что Европа будет жить без российской нефти

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВЕНА, 3 дек — РИА Новости. Россия не будет работать со странами, поддержавшими нефтяное эмбарго, в частности, Европе придется жить без российского топлива, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"С этого года Европа будет жить без российской нефти. Москва уже дала понять, что не будет поставлять нефть тем странам, которые поддерживают антирыночный потолок цен. Просто подождите. Совсем скоро ЕС обвинит Россию в использовании нефти в качестве оружия", — написал он в Twitter.
Накануне страны "Большой семерки" и Австралия согласовали предельную стоимость на покупку нефти российского происхождения на уровне 60 долларов за баррель. Так называемый потолок цен на морские поставки нефти вступит в силу 5 декабря, а нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года. При этом санкции допускают корректировку отметки.
Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, ранее заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж в ущерб своим интересам.
Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, добавил, что Москва не станет экспортировать нефть в страны, которые будут устанавливать потолок цен, "ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости". По его словам, Россия будет работать с теми, кто готов сотрудничать на рыночных условиях.
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