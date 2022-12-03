10:17 03.12.2022 (обновлено: 10:29 03.12.2022)
В Совфеде предупредили о последствиях введения потолка цен на нефть
Сенатор Абрамов: введение G7 потолка цен на нефть приведет к тяжелым последствиям
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Введение потолка цен на российскую нефть приведет к лавинообразному росту цен на топливо во всем мире, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.
"Последствия такого решения очевидны - оно спровоцирует ажиотажный спрос, разрыв отложенных логистических цепочек и лавинообразный рост цен на топливо по всему миру", - заявил Абрамов.
"Введение G7 потолка цен на российскую нефть приведёт к очень тяжёлым последствиям для рядовых европейцев и европейской экономики, им грозит действительно "ледяная" зима", - заявил Абрамов.
По его словам, после такого решения риск тяжёлых проблем предстоящей зимой как для европейских домохозяйств, так и для европейской экономики кратно возрастает.
"В общем, в дураках после введения потолка цен на российскую нефть остались европейцы. В таких условиях их экономика растеряет все конкурентные преимущества на долгие годы", - заключил сенатор.
"Конечно, продавать нефть по такой цене мы не будем, наша нефть будет продаваться в тех странах, которые хотят с нами сотрудничать на взаимовыгодных условиях", - заявил Абрамов.
Президент РФ Владимир Путин, ранее комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.