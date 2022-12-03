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В Совфеде предупредили о последствиях введения потолка цен на нефть - РИА Новости, 03.12.2022
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В Совфеде предупредили о последствиях введения потолка цен на нефть
В Совфеде предупредили о последствиях введения потолка цен на нефть - РИА Новости, 03.12.2022
В Совфеде предупредили о последствиях введения потолка цен на нефть
Введение потолка цен на российскую нефть приведет к лавинообразному росту цен на топливо во всем мире, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T10:17
2022-12-03T10:29
экономика
россия
европа
g7
цены на нефть
иван абрамов
австралия
совет федерации рф
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Введение потолка цен на российскую нефть приведет к лавинообразному росту цен на топливо во всем мире, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.Страны G7 и Австралия достигли консенсуса по введению предельной стоимости на покупку нефти российского происхождения на уровне 60 долларов за баррель."Последствия такого решения очевидны - оно спровоцирует ажиотажный спрос, разрыв отложенных логистических цепочек и лавинообразный рост цен на топливо по всему миру", - заявил Абрамов.По его словам, после такого решения риск тяжёлых проблем предстоящей зимой как для европейских домохозяйств, так и для европейской экономики кратно возрастает."Конечно, продавать нефть по такой цене мы не будем, наша нефть будет продаваться в тех странах, которые хотят с нами сотрудничать на взаимовыгодных условиях", - заявил Абрамов.Президент РФ Владимир Путин, ранее комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.
https://ria.ru/20221203/potolok-1836048110.html
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экономика, россия, европа, g7, цены на нефть, иван абрамов, австралия, совет федерации рф, санкции в отношении россии, владимир путин, александр новак
Экономика, Россия, Европа, G7, Цены на нефть, Иван Абрамов, Австралия, Совет Федерации РФ, Санкции в отношении России, Владимир Путин, Александр Новак
10:17 03.12.2022 (обновлено: 10:29 03.12.2022)
 
В Совфеде предупредили о последствиях введения потолка цен на нефть

Сенатор Абрамов: введение G7 потолка цен на нефть приведет к тяжелым последствиям

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Введение потолка цен на российскую нефть приведет к лавинообразному росту цен на топливо во всем мире, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.
Страны G7 и Австралия достигли консенсуса по введению предельной стоимости на покупку нефти российского происхождения на уровне 60 долларов за баррель.
Танкеры с нефтью в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
04:36
G7 и Австралия согласовали потолок цены на российскую нефть
"Последствия такого решения очевидны - оно спровоцирует ажиотажный спрос, разрыв отложенных логистических цепочек и лавинообразный рост цен на топливо по всему миру", - заявил Абрамов.
"Введение G7 потолка цен на российскую нефть приведёт к очень тяжёлым последствиям для рядовых европейцев и европейской экономики, им грозит действительно "ледяная" зима", - заявил Абрамов.
По его словам, после такого решения риск тяжёлых проблем предстоящей зимой как для европейских домохозяйств, так и для европейской экономики кратно возрастает.
"В общем, в дураках после введения потолка цен на российскую нефть остались европейцы. В таких условиях их экономика растеряет все конкурентные преимущества на долгие годы", - заключил сенатор.
"Конечно, продавать нефть по такой цене мы не будем, наша нефть будет продаваться в тех странах, которые хотят с нами сотрудничать на взаимовыгодных условиях", - заявил Абрамов.
Президент РФ Владимир Путин, ранее комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 15:01Сказано в эфире
Эксперт: потолок цен может привести к неожиданному для G7 результату
 
ЭкономикаРоссияЕвропаG7Цены на нефтьИван АбрамовАвстралияСовет Федерации РФСанкции в отношении РоссииВладимир ПутинАлександр Новак
 
 
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