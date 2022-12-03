https://ria.ru/20221203/neft-1836067537.html

В Совфеде предупредили о последствиях введения потолка цен на нефть

В Совфеде предупредили о последствиях введения потолка цен на нефть - РИА Новости, 03.12.2022

В Совфеде предупредили о последствиях введения потолка цен на нефть

Введение потолка цен на российскую нефть приведет к лавинообразному росту цен на топливо во всем мире, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T10:17

2022-12-03T10:17

2022-12-03T10:29

экономика

россия

европа

g7

цены на нефть

иван абрамов

австралия

совет федерации рф

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Введение потолка цен на российскую нефть приведет к лавинообразному росту цен на топливо во всем мире, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.Страны G7 и Австралия достигли консенсуса по введению предельной стоимости на покупку нефти российского происхождения на уровне 60 долларов за баррель."Последствия такого решения очевидны - оно спровоцирует ажиотажный спрос, разрыв отложенных логистических цепочек и лавинообразный рост цен на топливо по всему миру", - заявил Абрамов.По его словам, после такого решения риск тяжёлых проблем предстоящей зимой как для европейских домохозяйств, так и для европейской экономики кратно возрастает."Конечно, продавать нефть по такой цене мы не будем, наша нефть будет продаваться в тех странах, которые хотят с нами сотрудничать на взаимовыгодных условиях", - заявил Абрамов.Президент РФ Владимир Путин, ранее комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.

https://ria.ru/20221203/potolok-1836048110.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221202/potolok-tsen-1835893207.html

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австралия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, европа, g7, цены на нефть, иван абрамов, австралия, совет федерации рф, санкции в отношении россии, владимир путин, александр новак