https://ria.ru/20221203/kuleba-1836082150.html

Кулеба заявил о 17 подозрительных посылках в посольствах Украины

Кулеба заявил о 17 подозрительных посылках в посольствах Украины - РИА Новости, 03.12.2022

Кулеба заявил о 17 подозрительных посылках в посольствах Украины

Украинские посольства получили 17 посылок со взрывчаткой либо ее муляжами, а также частями животных, заявил в интервью CNN глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T13:03

2022-12-03T13:03

2022-12-03T13:04

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Украинские посольства получили 17 посылок со взрывчаткой либо ее муляжами, а также частями животных, заявил в интервью CNN глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.По словам министра, в конвертах дипломаты находили, например, глазные яблоки свиньи.Как пояснили журналисты CNN, подобные посылки получили дипмиссии Украины в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Австрии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, консульство в Брно.Ранее посылки со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, Министерство обороны Испании и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. Кроме того, 24 ноября полиция Испании перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру Испании Педро Санчесу.Позже стало известно, что еще одну посылку, предположительно, со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде. К посольству выдвинулись специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax и другие подразделения полиции. В дальнейшем посылку взорвали.

https://ria.ru/20221202/posylka-1835973283.html

https://ria.ru/20221203/ursula-1836069395.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, дмитрий кулеба, педро санчес, украина, испания, мадрид