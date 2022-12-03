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Кулеба заявил о 17 подозрительных посылках в посольствах Украины - РИА Новости, 03.12.2022
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Кулеба заявил о 17 подозрительных посылках в посольствах Украины
Кулеба заявил о 17 подозрительных посылках в посольствах Украины - РИА Новости, 03.12.2022
Кулеба заявил о 17 подозрительных посылках в посольствах Украины
Украинские посольства получили 17 посылок со взрывчаткой либо ее муляжами, а также частями животных, заявил в интервью CNN глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T13:03
2022-12-03T13:04
в мире
дмитрий кулеба
педро санчес
украина
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Украинские посольства получили 17 посылок со взрывчаткой либо ее муляжами, а также частями животных, заявил в интервью CNN глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.По словам министра, в конвертах дипломаты находили, например, глазные яблоки свиньи.Как пояснили журналисты CNN, подобные посылки получили дипмиссии Украины в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Австрии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, консульство в Брно.Ранее посылки со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, Министерство обороны Испании и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. Кроме того, 24 ноября полиция Испании перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру Испании Педро Санчесу.Позже стало известно, что еще одну посылку, предположительно, со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде. К посольству выдвинулись специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax и другие подразделения полиции. В дальнейшем посылку взорвали.
https://ria.ru/20221202/posylka-1835973283.html
https://ria.ru/20221203/ursula-1836069395.html
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в мире, дмитрий кулеба, педро санчес, украина, испания, мадрид
В мире, Дмитрий Кулеба, Педро Санчес, Украина, Испания, Мадрид
13:03 03.12.2022 (обновлено: 13:04 03.12.2022)
 
Кулеба заявил о 17 подозрительных посылках в посольствах Украины

Глава МИД Украины Кулеба заявил о 17 посылках с бомбами или частями животных в посольствах

© AP Photo / Valentyn OgirenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Украинские посольства получили 17 посылок со взрывчаткой либо ее муляжами, а также частями животных, заявил в интервью CNN глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По словам министра, в конвертах дипломаты находили, например, глазные яблоки свиньи.
Территория посольства Украины в Мадриде
2 декабря, 18:35
СМИ: в посылке, полученной посольством Украины в Мадриде, взрывчатки нет
Как пояснили журналисты CNN, подобные посылки получили дипмиссии Украины в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Австрии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, консульство в Брно.
"Все началось со взрыва в посольстве Украины в Испании. Но то, что последовало за этим взрывом, было более странным", — заметил Кулеба.
Ранее посылки со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, Министерство обороны Испании и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. Кроме того, 24 ноября полиция Испании перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру Испании Педро Санчесу.
Позже стало известно, что еще одну посылку, предположительно, со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде. К посольству выдвинулись специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax и другие подразделения полиции. В дальнейшем посылку взорвали.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
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В миреДмитрий КулебаПедро СанчесУкраинаИспанияМадрид
 
 
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