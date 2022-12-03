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В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221203/kiev-1836099854.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.12.2022
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, сообщили в городской администрации украинской столицы. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T15:39
2022-12-03T15:53
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
киевская область
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, сообщили в городской администрации украинской столицы."Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.Также тревогу объявили и в Киевской области, о чем сообщили в Telegram-канале областной администрации.В то же время, согласно онлайн-карте воздушных тревог, сирены также звучат в ряде областей центральной Украины: Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях. На востоке тревога звучит в Харьковской области и подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221203/mobilizovannye-1835848113.html
https://ria.ru/20221203/ataka-1836090318.html
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в мире, киев, украина, киевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Киевская область
15:39 03.12.2022 (обновлено: 15:53 03.12.2022)
 
В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве и некоторых регионах Центральной Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, сообщили в городской администрации украинской столицы.
"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
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Также тревогу объявили и в Киевской области, о чем сообщили в Telegram-канале областной администрации.
В то же время, согласно онлайн-карте воздушных тревог, сирены также звучат в ряде областей центральной Украины: Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях. На востоке тревога звучит в Харьковской области и подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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