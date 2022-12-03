15:39 03.12.2022 (обновлено: 15:53 03.12.2022)
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и некоторых регионах Центральной Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, сообщили в городской администрации украинской столицы.
"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
Также тревогу объявили и в Киевской области, о чем сообщили в Telegram-канале областной администрации.
В то же время, согласно онлайн-карте воздушных тревог, сирены также звучат в ряде областей центральной Украины: Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях. На востоке тревога звучит в Харьковской области и подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.