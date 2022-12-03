https://ria.ru/20221203/kiev-1836099854.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.12.2022

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, сообщили в городской администрации украинской столицы. РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T15:39

2022-12-03T15:39

2022-12-03T15:53

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, сообщили в городской администрации украинской столицы."Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.Также тревогу объявили и в Киевской области, о чем сообщили в Telegram-канале областной администрации.В то же время, согласно онлайн-карте воздушных тревог, сирены также звучат в ряде областей центральной Украины: Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях. На востоке тревога звучит в Харьковской области и подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221203/mobilizovannye-1835848113.html

https://ria.ru/20221203/ataka-1836090318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, киев, украина, киевская область