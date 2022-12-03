https://ria.ru/20221203/grossi-1836110586.html

Глава МАГАТЭ назвал отвод вооружений с ЗАЭС частью соглашения с Киевом

Глава МАГАТЭ назвал отвод вооружений с ЗАЭС частью соглашения с Киевом - РИА Новости, 03.12.2022

Глава МАГАТЭ назвал отвод вооружений с ЗАЭС частью соглашения с Киевом

Киев требует вывода российских войск с территории Запорожской АЭС, этот пункт должен стать частью общего соглашения, заявил гендиректор Международного агентства РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T16:54

2022-12-03T16:54

2022-12-03T18:56

в мире

рафаэль гросси

магатэ

запорожская аэс

россия

украина

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Киев требует вывода российских войск с территории Запорожской АЭС, этот пункт должен стать частью общего соглашения, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью, опубликованном в газете la Repubblica."Вывод вооружений со станции — это то, чего требуют украинцы, что, с их точки зрения, понятно. И это все равно будет частью общего соглашения", — цитирует слова Гросси итальянское СМИ Sbircia la Notizia.В том же интервью Гросси выразил надежду на то, что решение относительно обеспечения безопасности Запорожской АЭС может быть найдено до конца года, так как стороны уже пришли к согласию относительно некоторых основополагающих принципов: не обстреливать АЭС и не стрелять с ее территории и признать МАГАТЭ единственно возможным посредником для выхода из сложившейся ситуации.Он подтвердил, что цель МАГАТЭ состоит в том, чтобы "избежать ядерного инцидента и не создавать благоприятную с военной точки зрения ситуацию для одного или другого", а также "прийти к решению как можно скорее", желательно до конца года.Глава МАГАТЭ также отметил, что именно это было главным содержанием его встречи с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 11 октября.Путин следит за процессом, заключил Гросси, отметив, что не исключает новой встречи с российским лидером вскоре.Как накануне сообщило агентство Bloomberg, у МАГАТЭ "нет информации" о том, что российские силы якобы готовятся покинуть ЗАЭС.Ранее СМИ сообщили, что президент украинского "Энергоатома" Петр Котин заявил, что российские военные якобы могут готовиться покинуть Запорожскую атомную электростанцию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что существуют признаки намерения России оставить Энергодар и ЗАЭС, посоветовав не искать признаков там, "где их нет и быть не может".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД России подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

https://ria.ru/20221203/peregovory-1836005720.html

https://ria.ru/20221202/evropa-1835712653.html

https://ria.ru/20221130/arktika-1835131792.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, россия, украина