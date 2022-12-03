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Москва и Алжир станут городами-побратимами - РИА Новости, 03.12.2022
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Москва и Алжир станут городами-побратимами
Москва и Алжир станут городами-побратимами - РИА Новости, 03.12.2022
Москва и Алжир станут городами-побратимами
Столицы Алжира и России станут городами-побратимами, это укрепит сотрудничество на муниципальном уровне, сообщил РИА Новости губернатор алжирской столицы... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T08:17
2022-12-03T08:17
москва
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алжир (город)
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Столицы Алжира и России станут городами-побратимами, это укрепит сотрудничество на муниципальном уровне, сообщил РИА Новости губернатор алжирской столицы Мохамед Абденур Рабехи."Для нас было очень интересно принять участие в Международном муниципальном форуме БРИКС, который проходил в Санкт-Петербурге. Мы провели ряд плодотворных встреч на муниципальном уровне, с главами компаний и университетов. Мы собираемся подписать документ о побратимском партнерстве между городом Алжир и Москвой. Сейчас мы также готовим проект партнерства с Санкт-Петербургом, между двумя политехническими университетами – Алжира и Санкт-Петербурга", - рассказал губернатор города Алжир.Он пояснил, что его страна нуждается в подготовке кадров по специальностям в области электроники, информатики, искусственного интеллекта, гражданского строительства и реставрации.Ранее власти Москвы и Алжира договорились сотрудничать в сфере развития транспорта и реставрации зданий, Алжир намерен интегрировать в городе систему умных светофоров и расширять транспортный парк, сообщается на портале города Москвы. Стороны также договорились о возможности организации обменов группами экспертов в области транспорта и реставрации зданий.
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москва, санкт-петербург, брикс, алжир (город), в мире
Москва, Санкт-Петербург, БРИКС, Алжир (город), В мире
08:17 03.12.2022
 
Москва и Алжир станут городами-побратимами

Губернатор Рабехи: Москва и Алжир станут городами-побратимами

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкВид на Московский кремль
Вид на Московский кремль - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Вид на Московский кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Столицы Алжира и России станут городами-побратимами, это укрепит сотрудничество на муниципальном уровне, сообщил РИА Новости губернатор алжирской столицы Мохамед Абденур Рабехи.
"Для нас было очень интересно принять участие в Международном муниципальном форуме БРИКС, который проходил в Санкт-Петербурге. Мы провели ряд плодотворных встреч на муниципальном уровне, с главами компаний и университетов. Мы собираемся подписать документ о побратимском партнерстве между городом Алжир и Москвой. Сейчас мы также готовим проект партнерства с Санкт-Петербургом, между двумя политехническими университетами – Алжира и Санкт-Петербурга", - рассказал губернатор города Алжир.
Он пояснил, что его страна нуждается в подготовке кадров по специальностям в области электроники, информатики, искусственного интеллекта, гражданского строительства и реставрации.
Ранее власти Москвы и Алжира договорились сотрудничать в сфере развития транспорта и реставрации зданий, Алжир намерен интегрировать в городе систему умных светофоров и расширять транспортный парк, сообщается на портале города Москвы. Стороны также договорились о возможности организации обменов группами экспертов в области транспорта и реставрации зданий.
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