https://ria.ru/20221203/gorod-1836055591.html

Москва и Алжир станут городами-побратимами

Москва и Алжир станут городами-побратимами - РИА Новости, 03.12.2022

Москва и Алжир станут городами-побратимами

Столицы Алжира и России станут городами-побратимами, это укрепит сотрудничество на муниципальном уровне, сообщил РИА Новости губернатор алжирской столицы... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T08:17

2022-12-03T08:17

2022-12-03T08:17

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Столицы Алжира и России станут городами-побратимами, это укрепит сотрудничество на муниципальном уровне, сообщил РИА Новости губернатор алжирской столицы Мохамед Абденур Рабехи."Для нас было очень интересно принять участие в Международном муниципальном форуме БРИКС, который проходил в Санкт-Петербурге. Мы провели ряд плодотворных встреч на муниципальном уровне, с главами компаний и университетов. Мы собираемся подписать документ о побратимском партнерстве между городом Алжир и Москвой. Сейчас мы также готовим проект партнерства с Санкт-Петербургом, между двумя политехническими университетами – Алжира и Санкт-Петербурга", - рассказал губернатор города Алжир.Он пояснил, что его страна нуждается в подготовке кадров по специальностям в области электроники, информатики, искусственного интеллекта, гражданского строительства и реставрации.Ранее власти Москвы и Алжира договорились сотрудничать в сфере развития транспорта и реставрации зданий, Алжир намерен интегрировать в городе систему умных светофоров и расширять транспортный парк, сообщается на портале города Москвы. Стороны также договорились о возможности организации обменов группами экспертов в области транспорта и реставрации зданий.

https://ria.ru/20220726/donbass-1805148741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, санкт-петербург, брикс, алжир (город), в мире