В посылке, полученной посольством Украины в Мадриде, нашли глаз животного
Europa Press: в посылке, полученной посольством Украины в Мадриде, нашли глаз животного
Территория посольства Украины в Мадриде
Территория посольства Украины в Мадриде. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Министерство внутренних дел Испании подтвердило, что в посылке, полученной посольством Украины в Мадриде в пятницу, обнаружили глаз животного, передает агентство Europa Press.
Ранее представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что ряд украинских дипмиссий в Европе получили окровавленные пакеты, в которых находились глаза животных.
"Министерство внутренних дел подтвердило... что подозрительный конверт, обнаруженный в посольстве Украины в Мадриде, содержал раздавленный глаз животного", - говорится в сообщении агентства.
В пятницу телеканал RTVE сообщал, что посольство Украины в Мадриде снова оцепили. Позже газета Pais со ссылкой на источники в полиции сообщила, что полиция оцепила посольство Украины в Мадриде из-за подозрительного конверта со следами крови. Полиция заявила, что посылка не содержала взрывчатых веществ.
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Ранее посылки со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. Кроме того, 24 ноября полиция Испании перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру Испании Педро Санчесу.
Позже стало известно, что еще одну посылку, предположительно, со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде. К посольству выдвинулись специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax и другие подразделения полиции. В дальнейшем посылку взорвали.