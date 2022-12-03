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В посылке, полученной посольством Украины в Мадриде, нашли глаз животного - РИА Новости, 03.12.2022
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В посылке, полученной посольством Украины в Мадриде, нашли глаз животного
В посылке, полученной посольством Украины в Мадриде, нашли глаз животного - РИА Новости, 03.12.2022
В посылке, полученной посольством Украины в Мадриде, нашли глаз животного
Министерство внутренних дел Испании подтвердило, что в посылке, полученной посольством Украины в Мадриде в пятницу, обнаружили глаз животного, передает... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T12:41
2022-12-03T12:41
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Министерство внутренних дел Испании подтвердило, что в посылке, полученной посольством Украины в Мадриде в пятницу, обнаружили глаз животного, передает агентство Europa Press.Ранее представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что ряд украинских дипмиссий в Европе получили окровавленные пакеты, в которых находились глаза животных."Министерство внутренних дел подтвердило... что подозрительный конверт, обнаруженный в посольстве Украины в Мадриде, содержал раздавленный глаз животного", - говорится в сообщении агентства.В пятницу телеканал RTVE сообщал, что посольство Украины в Мадриде снова оцепили. Позже газета Pais со ссылкой на источники в полиции сообщила, что полиция оцепила посольство Украины в Мадриде из-за подозрительного конверта со следами крови. Полиция заявила, что посылка не содержала взрывчатых веществ.Ранее посылки со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. Кроме того, 24 ноября полиция Испании перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру Испании Педро Санчесу.Позже стало известно, что еще одну посылку, предположительно, со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде. К посольству выдвинулись специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax и другие подразделения полиции. В дальнейшем посылку взорвали.
https://ria.ru/20221202/vatikan-1835960754.html
https://ria.ru/20221202/posylki-1835882335.html
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в мире, украина, мадрид, испания
В мире, Украина, Мадрид, Испания
12:41 03.12.2022
 
В посылке, полученной посольством Украины в Мадриде, нашли глаз животного

Europa Press: в посылке, полученной посольством Украины в Мадриде, нашли глаз животного

Территория посольства Украины в Мадриде
Территория посольства Украины в Мадриде
Территория посольства Украины в Мадриде. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Министерство внутренних дел Испании подтвердило, что в посылке, полученной посольством Украины в Мадриде в пятницу, обнаружили глаз животного, передает агентство Europa Press.
Ранее представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что ряд украинских дипмиссий в Европе получили окровавленные пакеты, в которых находились глаза животных.
"Министерство внутренних дел подтвердило... что подозрительный конверт, обнаруженный в посольстве Украины в Мадриде, содержал раздавленный глаз животного", - говорится в сообщении агентства.
В пятницу телеканал RTVE сообщал, что посольство Украины в Мадриде снова оцепили. Позже газета Pais со ссылкой на источники в полиции сообщила, что полиция оцепила посольство Украины в Мадриде из-за подозрительного конверта со следами крови. Полиция заявила, что посылка не содержала взрывчатых веществ.
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Ранее посылки со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. Кроме того, 24 ноября полиция Испании перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру Испании Педро Санчесу.
Позже стало известно, что еще одну посылку, предположительно, со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде. К посольству выдвинулись специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax и другие подразделения полиции. В дальнейшем посылку взорвали.
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