https://ria.ru/20221203/glaz-1836080133.html

В посылке, полученной посольством Украины в Мадриде, нашли глаз животного

В посылке, полученной посольством Украины в Мадриде, нашли глаз животного - РИА Новости, 03.12.2022

В посылке, полученной посольством Украины в Мадриде, нашли глаз животного

Министерство внутренних дел Испании подтвердило, что в посылке, полученной посольством Украины в Мадриде в пятницу, обнаружили глаз животного, передает... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T12:41

2022-12-03T12:41

2022-12-03T12:41

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Министерство внутренних дел Испании подтвердило, что в посылке, полученной посольством Украины в Мадриде в пятницу, обнаружили глаз животного, передает агентство Europa Press.Ранее представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что ряд украинских дипмиссий в Европе получили окровавленные пакеты, в которых находились глаза животных."Министерство внутренних дел подтвердило... что подозрительный конверт, обнаруженный в посольстве Украины в Мадриде, содержал раздавленный глаз животного", - говорится в сообщении агентства.В пятницу телеканал RTVE сообщал, что посольство Украины в Мадриде снова оцепили. Позже газета Pais со ссылкой на источники в полиции сообщила, что полиция оцепила посольство Украины в Мадриде из-за подозрительного конверта со следами крови. Полиция заявила, что посылка не содержала взрывчатых веществ.Ранее посылки со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. Кроме того, 24 ноября полиция Испании перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру Испании Педро Санчесу.Позже стало известно, что еще одну посылку, предположительно, со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде. К посольству выдвинулись специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax и другие подразделения полиции. В дальнейшем посылку взорвали.

https://ria.ru/20221202/vatikan-1835960754.html

https://ria.ru/20221202/posylki-1835882335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, мадрид, испания