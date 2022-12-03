https://ria.ru/20221203/bayden-1836103325.html
Эксперт допустил отставку Байдена из-за утечки документов о Twitter
Эксперт допустил отставку Байдена из-за утечки документов о Twitter - РИА Новости, 03.12.2022
Эксперт допустил отставку Байдена из-за утечки документов о Twitter
Публикация документов о цензуре в Twitter в скандале с ноутбуком Хантера Байдена принесет президенту США политические потери, расследование по инициативе... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T16:07
2022-12-03T16:07
2022-12-03T16:07
в мире
джо байден
сша
twitter
илон маск
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Публикация документов о цензуре в Twitter в скандале с ноутбуком Хантера Байдена принесет президенту США политические потери, расследование по инициативе республиканской партии может привести к досрочной отставке Джо Байдена, считает политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.Владелец Twitter, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск ранее опубликовал в соцсети ссылку на публикацию расследования о цензуре в скандале с ноутбуком Хантера Байдена."Это, естественно, осложнит Байдену жизнь и сыграет роль в его дальнейшей политической жизни. Хотя если сенат будет за демократами, до импичмента не дойдет. Скорее всего, будет какая-то процедура расследования, возможно республиканцы попытаются создать комиссию по расследованию этих событий – могут быть какие-то неприятности, которые осложнят Байдену переизбрание, если оно вообще возможно", - заявил эксперт в беседе с РИА Новости."Мне кажется, что вся эта история разрешится досрочным уходом Байдена, может даже, в следующем году", - добавил Межуев.Он полагает, что Маск неслучайно приобрел Twitter, который дает ему рычаги влияния в борьбе с Байденом."Ясно, что Маск не случайно взял Twitter, за ним явно стоят те силы в США, которые хотят досрочного ухода Байдена, и эта явная борьба с Байденом приобретает не просто тактический, а политический и стратегический характер", - отметил политолог.По его мнению, администрация Байдена попытается побороться с Маском, используя административные ресурсы, но сделать это будет очень сложно.Ранее журналист Мэтт Таибби со ссылкой на внутренние документы компании опубликовал данные о том, что американская компания Twitter, которой принадлежит одноименная соцсеть, приняла чрезвычайные меры для того, чтобы в канун выборов в 2020 году похоронить историю вокруг похищенного ноутбука сына уже действующего президента Джо Байдена Хантера.В октябре 2020 года, незадолго до президентских выборов в США, газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату тогдашнего президента США Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР. Газета Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.Республиканский представитель из комитета палаты по надзору Джеймс Комер в ноябре пообещал расследование в отношении президента США Джо Байдена касательно того, участвовала ли его семья в международных бизнес-схемах и является ли американский лидер риском для национальной безопасности. По словам законодателя, сын президента США Хантер вступал в бизнес-связи по всему миру и мог стать миллионером, просто предоставляя доступ к высокопоставленным членам своей семьи. Среди прочего, как указал Комер, Хантер Байден мог быть связан с торговцами людьми, а доказательства спорной деятельности содержатся в его ноутбуке.
https://ria.ru/20221203/politika-1835917434.html
https://ria.ru/20221203/taibbi-1836052285.html
https://ria.ru/20221202/bayden-1836013710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, сша, twitter, илон маск
В мире, Джо Байден, США, Twitter, Илон Маск
Эксперт допустил отставку Байдена из-за утечки документов о Twitter
Политолог Межуев: утечка документов о цензуре в Twitter может привести к отставке Байдена
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Публикация документов о цензуре в Twitter в скандале с ноутбуком Хантера Байдена принесет президенту США политические потери, расследование по инициативе республиканской партии может привести к досрочной отставке Джо Байдена, считает политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.
Владелец Twitter, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск
ранее опубликовал в соцсети ссылку на публикацию расследования о цензуре в скандале с ноутбуком Хантера Байдена.
"Это, естественно, осложнит Байдену жизнь и сыграет роль в его дальнейшей политической жизни. Хотя если сенат будет за демократами, до импичмента не дойдет. Скорее всего, будет какая-то процедура расследования, возможно республиканцы попытаются создать комиссию по расследованию этих событий – могут быть какие-то неприятности, которые осложнят Байдену переизбрание, если оно вообще возможно", - заявил эксперт в беседе с РИА Новости.
"Мне кажется, что вся эта история разрешится досрочным уходом Байдена, может даже, в следующем году", - добавил Межуев.
Он полагает, что Маск неслучайно приобрел Twitter, который дает ему рычаги влияния в борьбе с Байденом.
"Ясно, что Маск не случайно взял Twitter, за ним явно стоят те силы в США
, которые хотят досрочного ухода Байдена, и эта явная борьба с Байденом приобретает не просто тактический, а политический и стратегический характер", - отметил политолог.
По его мнению, администрация Байдена попытается побороться с Маском, используя административные ресурсы, но сделать это будет очень сложно.
Ранее журналист Мэтт Таибби со ссылкой на внутренние документы компании опубликовал данные о том, что американская компания Twitter, которой принадлежит одноименная соцсеть, приняла чрезвычайные меры для того, чтобы в канун выборов в 2020 году похоронить историю вокруг похищенного ноутбука сына уже действующего президента Джо Байдена Хантера.
В октябре 2020 года, незадолго до президентских выборов в США, газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр
. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани
, бывшему мэру Нью-Йорка
и личному адвокату тогдашнего президента США Дональда Трампа
. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР
. Газета Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.
Республиканский представитель из комитета палаты по надзору Джеймс Комер в ноябре пообещал расследование в отношении президента США Джо Байдена касательно того, участвовала ли его семья в международных бизнес-схемах и является ли американский лидер риском для национальной безопасности. По словам законодателя, сын президента США Хантер вступал в бизнес-связи по всему миру и мог стать миллионером, просто предоставляя доступ к высокопоставленным членам своей семьи. Среди прочего, как указал Комер, Хантер Байден мог быть связан с торговцами людьми, а доказательства спорной деятельности содержатся в его ноутбуке.