https://ria.ru/20221203/bayden-1836103325.html

Эксперт допустил отставку Байдена из-за утечки документов о Twitter

Эксперт допустил отставку Байдена из-за утечки документов о Twitter - РИА Новости, 03.12.2022

Эксперт допустил отставку Байдена из-за утечки документов о Twitter

Публикация документов о цензуре в Twitter в скандале с ноутбуком Хантера Байдена принесет президенту США политические потери, расследование по инициативе... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T16:07

2022-12-03T16:07

2022-12-03T16:07

в мире

джо байден

сша

twitter

илон маск

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Публикация документов о цензуре в Twitter в скандале с ноутбуком Хантера Байдена принесет президенту США политические потери, расследование по инициативе республиканской партии может привести к досрочной отставке Джо Байдена, считает политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.Владелец Twitter, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск ранее опубликовал в соцсети ссылку на публикацию расследования о цензуре в скандале с ноутбуком Хантера Байдена."Это, естественно, осложнит Байдену жизнь и сыграет роль в его дальнейшей политической жизни. Хотя если сенат будет за демократами, до импичмента не дойдет. Скорее всего, будет какая-то процедура расследования, возможно республиканцы попытаются создать комиссию по расследованию этих событий – могут быть какие-то неприятности, которые осложнят Байдену переизбрание, если оно вообще возможно", - заявил эксперт в беседе с РИА Новости."Мне кажется, что вся эта история разрешится досрочным уходом Байдена, может даже, в следующем году", - добавил Межуев.Он полагает, что Маск неслучайно приобрел Twitter, который дает ему рычаги влияния в борьбе с Байденом."Ясно, что Маск не случайно взял Twitter, за ним явно стоят те силы в США, которые хотят досрочного ухода Байдена, и эта явная борьба с Байденом приобретает не просто тактический, а политический и стратегический характер", - отметил политолог.По его мнению, администрация Байдена попытается побороться с Маском, используя административные ресурсы, но сделать это будет очень сложно.Ранее журналист Мэтт Таибби со ссылкой на внутренние документы компании опубликовал данные о том, что американская компания Twitter, которой принадлежит одноименная соцсеть, приняла чрезвычайные меры для того, чтобы в канун выборов в 2020 году похоронить историю вокруг похищенного ноутбука сына уже действующего президента Джо Байдена Хантера.В октябре 2020 года, незадолго до президентских выборов в США, газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату тогдашнего президента США Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР. Газета Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.Республиканский представитель из комитета палаты по надзору Джеймс Комер в ноябре пообещал расследование в отношении президента США Джо Байдена касательно того, участвовала ли его семья в международных бизнес-схемах и является ли американский лидер риском для национальной безопасности. По словам законодателя, сын президента США Хантер вступал в бизнес-связи по всему миру и мог стать миллионером, просто предоставляя доступ к высокопоставленным членам своей семьи. Среди прочего, как указал Комер, Хантер Байден мог быть связан с торговцами людьми, а доказательства спорной деятельности содержатся в его ноутбуке.

https://ria.ru/20221203/politika-1835917434.html

https://ria.ru/20221203/taibbi-1836052285.html

https://ria.ru/20221202/bayden-1836013710.html

сша

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, джо байден, сша, twitter, илон маск