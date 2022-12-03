https://ria.ru/20221203/alzhir-1836052808.html
В Алжире заявили о намерении увеличить число прямых рейсов в Россию
В Алжире заявили о намерении увеличить число прямых рейсов в Россию - РИА Новости, 03.12.2022
В Алжире заявили о намерении увеличить число прямых рейсов в Россию
Алжир намерен наращивать количество прямых рейсов в Москву, а также установить прямое авиасообщение с Санкт-Петербургом, заявил РИА Новости губернатор столицы... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T07:26
2022-12-03T07:26
2022-12-03T07:32
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Алжир намерен наращивать количество прямых рейсов в Москву, а также установить прямое авиасообщение с Санкт-Петербургом, заявил РИА Новости губернатор столицы Алжира Мохамед Абденур Рабехи."Мы провели переговоры с главой одной российской авиакомпании по поводу того, чтобы укрепить авиасообщение между Алжиром и Москвой, а также Санкт-Петербургом. Сейчас в неделю осуществляется два рейса из Алжира в Москву, мы хотим увеличить это количество, а также запустить прямые рейсы из Алжира в Санкт-Петербург", - рассказал губернатор.Он предположил, что в этом случае россияне смогут не только путешествовать в Алжир, но и использовать аэропорт столицы африканской страны для транзита в Европу.Губернатор Алжира отметил, что его страна является самой большой в Африке, ее территория расположена сразу в нескольких климатических зонах, что представляет интерес для туристов.
https://ria.ru/20221107/stambul-1829727089.html
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москва, санкт-петербург, алжир (провинция)
Туризм, Москва, Санкт-Петербург, Алжир (провинция)
07:26 03.12.2022 (обновлено: 07:32 03.12.2022)
В Алжире заявили о намерении увеличить число прямых рейсов в Россию
Губернатор столицы Алжира Рабехи заявил о намерении увеличить число прямых рейсов в Россию