https://ria.ru/20221203/alzhir-1836052808.html

В Алжире заявили о намерении увеличить число прямых рейсов в Россию

В Алжире заявили о намерении увеличить число прямых рейсов в Россию - РИА Новости, 03.12.2022

В Алжире заявили о намерении увеличить число прямых рейсов в Россию

Алжир намерен наращивать количество прямых рейсов в Москву, а также установить прямое авиасообщение с Санкт-Петербургом, заявил РИА Новости губернатор столицы... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T07:26

2022-12-03T07:26

2022-12-03T07:32

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алжир (провинция)

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Алжир намерен наращивать количество прямых рейсов в Москву, а также установить прямое авиасообщение с Санкт-Петербургом, заявил РИА Новости губернатор столицы Алжира Мохамед Абденур Рабехи."Мы провели переговоры с главой одной российской авиакомпании по поводу того, чтобы укрепить авиасообщение между Алжиром и Москвой, а также Санкт-Петербургом. Сейчас в неделю осуществляется два рейса из Алжира в Москву, мы хотим увеличить это количество, а также запустить прямые рейсы из Алжира в Санкт-Петербург", - рассказал губернатор.Он предположил, что в этом случае россияне смогут не только путешествовать в Алжир, но и использовать аэропорт столицы африканской страны для транзита в Европу.Губернатор Алжира отметил, что его страна является самой большой в Африке, ее территория расположена сразу в нескольких климатических зонах, что представляет интерес для туристов.

https://ria.ru/20221107/stambul-1829727089.html

москва

санкт-петербург

алжир (провинция)

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