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Патрушев: Россия не намерена вытеснять с рынка зарубежных зернотрейдеров
Патрушев: Россия не намерена вытеснять с рынка зарубежных зернотрейдеров - РИА Новости, 02.12.2022
Патрушев: Россия не намерена вытеснять с рынка зарубежных зернотрейдеров
Россия не намерена вытеснять зарубежных зерновых трейдеров, но если те сами решат покинуть рынок, то им найдется замена, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T13:03
2022-12-02T13:03
2022-12-02T13:04
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САМАРКАНД, 2 дек - РИА Новости. Россия не намерена вытеснять зарубежных зерновых трейдеров, но если те сами решат покинуть рынок, то им найдется замена, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев."Вы знаете, мы эту тему прорабатывали и позиция единая – мы выгонять никого не будем. Если коллеги захотят сами уйти, значит, мы подыщем тех, кто готов будет заместить, а выгонять никого не будем", - сказал Патрушев журналистам в Самарканде, комментируя сделанное в сентябре этого года предложение главы ВТБ Андрея Костина об ограничении работы в РФ зарубежных зернотрейдеров.Отвечая на уточняющий вопрос, планирует ли Минсельхоз увеличивать закупки зерна в интервенционный фонд, он сказал: "Я думаю, что порядка трех миллионов тонн это будет до конца года".
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экономика, цены на нефть, дмитрий патрушев, андрей костин (банкир), россия, самарканд, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), втб
Экономика, Цены на нефть, Дмитрий Патрушев, Андрей Костин (банкир), Россия, Самарканд, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), ВТБ
13:03 02.12.2022 (обновлено: 13:04 02.12.2022)
Патрушев: Россия не намерена вытеснять с рынка зарубежных зернотрейдеров
Патрушев заявил, что Россия не будет вытеснять со своего рынка зарубежных зернотрейдеров