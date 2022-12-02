https://ria.ru/20221202/zemletryasenie-1835755902.html

В районе Курильских островов зафиксировали землетрясение

В районе Курильских островов зафиксировали землетрясение - РИА Новости, 02.12.2022

В районе Курильских островов зафиксировали землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в пятницу у Курил, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T04:51

2022-12-02T04:51

2022-12-02T04:53

елена семенова

тихий океан

российская академия наук

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 дек – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в пятницу у Курил, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН."Подземные толчки магнитудой 5,0 зарегистрированы 2 декабря в 11.29 (3.29 мск). Эпицентр располагался в Тихом океане в 98 километрах восточнее необитаемого курильского острова Онекотан. Очаг землетрясения находился на глубине 58 километров", – рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.По словам собеседницы агентства, информация об ощутимости не поступала.

https://radiosputnik.ria.ru/20221127/kurily-zemletryasenie-1834542617.html

тихий океан

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елена семенова, тихий океан, российская академия наук