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В районе Курильских островов зафиксировали землетрясение - РИА Новости, 02.12.2022
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В районе Курильских островов зафиксировали землетрясение
В районе Курильских островов зафиксировали землетрясение - РИА Новости, 02.12.2022
В районе Курильских островов зафиксировали землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в пятницу у Курил, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T04:51
2022-12-02T04:53
елена семенова
тихий океан
российская академия наук
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 дек – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в пятницу у Курил, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН."Подземные толчки магнитудой 5,0 зарегистрированы 2 декабря в 11.29 (3.29 мск). Эпицентр располагался в Тихом океане в 98 километрах восточнее необитаемого курильского острова Онекотан. Очаг землетрясения находился на глубине 58 километров", – рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.По словам собеседницы агентства, информация об ощутимости не поступала.
https://radiosputnik.ria.ru/20221127/kurily-zemletryasenie-1834542617.html
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елена семенова, тихий океан, российская академия наук
Елена Семенова, Тихий океан, Российская академия наук
04:51 02.12.2022 (обновлено: 04:53 02.12.2022)
 
В районе Курильских островов зафиксировали землетрясение

В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 дек – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в пятницу у Курил, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН.
"Подземные толчки магнитудой 5,0 зарегистрированы 2 декабря в 11.29 (3.29 мск). Эпицентр располагался в Тихом океане в 98 километрах восточнее необитаемого курильского острова Онекотан. Очаг землетрясения находился на глубине 58 километров", – рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
Курильские острова в инстаграме вице-премьера Марата Хуснуллина - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 10:17В России
На Курилах произошло землетрясение
По словам собеседницы агентства, информация об ощутимости не поступала.
 
Елена СеменоваТихий океанРоссийская академия наук
 
 
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