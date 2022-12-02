https://ria.ru/20221202/zemletryasenie-1835755902.html
В районе Курильских островов зафиксировали землетрясение
В районе Курильских островов зафиксировали землетрясение - РИА Новости, 02.12.2022
В районе Курильских островов зафиксировали землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в пятницу у Курил, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T04:51
2022-12-02T04:51
2022-12-02T04:53
елена семенова
тихий океан
российская академия наук
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 дек – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в пятницу у Курил, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН."Подземные толчки магнитудой 5,0 зарегистрированы 2 декабря в 11.29 (3.29 мск). Эпицентр располагался в Тихом океане в 98 километрах восточнее необитаемого курильского острова Онекотан. Очаг землетрясения находился на глубине 58 километров", – рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.По словам собеседницы агентства, информация об ощутимости не поступала.
https://radiosputnik.ria.ru/20221127/kurily-zemletryasenie-1834542617.html
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елена семенова, тихий океан, российская академия наук
Елена Семенова, Тихий океан, Российская академия наук
04:51 02.12.2022 (обновлено: 04:53 02.12.2022)
В районе Курильских островов зафиксировали землетрясение
В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0