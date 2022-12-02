13:44 02.12.2022 (обновлено: 14:05 02.12.2022)
В Совфеде предложили изымать здания посольств недружественных стран
Карасин предложил ввести возможность изъятия у посольств недружественных стран зданий
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин предложил ввести в российское законодательство норму, предусматривающую возможность изъятия у посольств недружественных стран занимаемых ими зданий как ответную меру на подобные шаги в отношении России.
В качестве примера Карасин привел пример США.
"Против нашей страны применяется изощренный инструментарий по аресту дипломатической собственности. Власти США, например, произвели практически рейдерский захват ряда российских консульских учреждений", - заявил он на совещании со статс-секретарями в Совфеде.
Сенатор напомнил, что были незаконно арестованы резиденции РФ в Нью-Йорке и Мэриленде, консульства в Сан-Франциско и Сиэтле и торговые представительства России.
"Причем правовым основанием для таких решений послужила норма федерального закона США об иностранных миссиях 1982 года, предусматривающая право госсекретаря США потребовать от представительства любой страны отказаться от использования недвижимого имущества, когда это необходимо для защиты интересов Америки. Мы вправе реагировать адекватно. На наш взгляд, это потребует введения аналогичной нормы в российском законодательстве в качестве ответной зеркальной меры", - заявил Карасин.