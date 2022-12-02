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Начался прием заявок на возврат средств за вывоз россиян из-за рубежа - РИА Новости, 02.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221202/zayavki-1835852283.html
Начался прием заявок на возврат средств за вывоз россиян из-за рубежа
Начался прием заявок на возврат средств за вывоз россиян из-за рубежа - РИА Новости, 02.12.2022
Начался прием заявок на возврат средств за вывоз россиян из-за рубежа
Туроператоры, вывозившие россиян из-за рубежа в феврале-марте 2022 года, могут подать заявку на возмещение расходов до 12 декабря, говорится в разъяснениях,... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T14:09
2022-12-02T14:09
туризм
новости - туризм
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
туризм
туристы
субсидии
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Туроператоры, вывозившие россиян из-за рубежа в феврале-марте 2022 года, могут подать заявку на возмещение расходов до 12 декабря, говорится в разъяснениях, опубликованных на сайте Федерального агентства по туризму.Для подачи заявления компании должны предоставить пакет подтверждающих документов, в том числе отчеты о вывозе по утвержденной форме и справки, подтверждающие сумму затрат. В течение 15 рабочих дней после окончания срока приема ведомство проверит документы и сформирует перечень заявок, подлежащих рассмотрению комиссией. В конце мая пресс-служба кабмина информировала, что туроператоры смогут получить субсидии от государства общим объемом в шесть миллиардов рублей. Уточнялось, что соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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новости - туризм, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туризм, туристы, субсидии
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Туризм, туристы, Субсидии
14:09 02.12.2022
 
Начался прием заявок на возврат средств за вывоз россиян из-за рубежа

Туроператоры могут подать заявку на возмещение расходов за вывоз россиян до 12 декабря

© РИА НовостиПрекращение работы туроператора "Асент Трэвел"
Прекращение работы туроператора Асент Трэвел - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Туроператоры, вывозившие россиян из-за рубежа в феврале-марте 2022 года, могут подать заявку на возмещение расходов до 12 декабря, говорится в разъяснениях, опубликованных на сайте Федерального агентства по туризму.
Для подачи заявления компании должны предоставить пакет подтверждающих документов, в том числе отчеты о вывозе по утвержденной форме и справки, подтверждающие сумму затрат.
В течение 15 рабочих дней после окончания срока приема ведомство проверит документы и сформирует перечень заявок, подлежащих рассмотрению комиссией.
В конце мая пресс-служба кабмина информировала, что туроператоры смогут получить субсидии от государства общим объемом в шесть миллиардов рублей. Уточнялось, что соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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