https://ria.ru/20221202/zayavki-1835852283.html
Начался прием заявок на возврат средств за вывоз россиян из-за рубежа
Начался прием заявок на возврат средств за вывоз россиян из-за рубежа - РИА Новости, 02.12.2022
Начался прием заявок на возврат средств за вывоз россиян из-за рубежа
Туроператоры, вывозившие россиян из-за рубежа в феврале-марте 2022 года, могут подать заявку на возмещение расходов до 12 декабря, говорится в разъяснениях,... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T14:09
2022-12-02T14:09
2022-12-02T14:09
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Туроператоры, вывозившие россиян из-за рубежа в феврале-марте 2022 года, могут подать заявку на возмещение расходов до 12 декабря, говорится в разъяснениях, опубликованных на сайте Федерального агентства по туризму.Для подачи заявления компании должны предоставить пакет подтверждающих документов, в том числе отчеты о вывозе по утвержденной форме и справки, подтверждающие сумму затрат. В течение 15 рабочих дней после окончания срока приема ведомство проверит документы и сформирует перечень заявок, подлежащих рассмотрению комиссией. В конце мая пресс-служба кабмина информировала, что туроператоры смогут получить субсидии от государства общим объемом в шесть миллиардов рублей. Уточнялось, что соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туризм, туристы, субсидии
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Туризм, туристы, Субсидии
Начался прием заявок на возврат средств за вывоз россиян из-за рубежа
Туроператоры могут подать заявку на возмещение расходов за вывоз россиян до 12 декабря