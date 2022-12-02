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В МАГАТЭ заявили, что приближаются к соглашению по безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 02.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221202/zaes-1836011605.html
В МАГАТЭ заявили, что приближаются к соглашению по безопасности ЗАЭС
В МАГАТЭ заявили, что приближаются к соглашению по безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 02.12.2022
В МАГАТЭ заявили, что приближаются к соглашению по безопасности ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что эксперты близки к приемлемому соглашению между Украиной и Россией по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС, передает... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T21:36
2022-12-02T21:36
специальная военная операция на украине
в мире
рафаэль гросси
владимир путин
владимир зеленский
россия
украина
магатэ
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что эксперты близки к приемлемому соглашению между Украиной и Россией по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС, передает агентство Блумберг.По данным агентства, наблюдатели МАГАТЭ заявляют, что приближаются к соглашению между странами."Мы подходим ближе к чему-то, что может быть приемлемым", - заявил агентству гендиректор МАГАТЭ.По его словам, он рассчитывает провести в скором времени встречи с российским президентом Владимиром Путиным, а также Владимиром Зеленским, чтобы способствовать продвижению переговоров.Гросси также заявил, что у МАГАТЭ "нет информации" о том, что российские силы якобы готовятся покинуть ЗАЭС.Ранее СМИ сообщили, что президент украинского "Энергоатома" Петр Котин заявил, что российские военные якобы могут готовиться покинуть Запорожскую атомную электростанцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что существуют признаки намерения России оставить Энергодар и ЗАЭС, посоветовав не искать признаков там, где "где их нет и быть не может".
https://ria.ru/20221202/zaes-1835864220.html
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в мире, рафаэль гросси, владимир путин, владимир зеленский, россия, украина, магатэ, энергоатом
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рафаэль Гросси, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Россия, Украина, МАГАТЭ, Энергоатом
21:36 02.12.2022
 
В МАГАТЭ заявили, что приближаются к соглашению по безопасности ЗАЭС

В МАГАТЭ заявили, что приближаются к соглашению между Киевом и Москвой по зоне вокруг ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что эксперты близки к приемлемому соглашению между Украиной и Россией по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС, передает агентство Блумберг.
По данным агентства, наблюдатели МАГАТЭ заявляют, что приближаются к соглашению между странами.
"Мы подходим ближе к чему-то, что может быть приемлемым", - заявил агентству гендиректор МАГАТЭ.
По его словам, он рассчитывает провести в скором времени встречи с российским президентом Владимиром Путиным, а также Владимиром Зеленским, чтобы способствовать продвижению переговоров.
Автомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 13:43Специальная военная операция на Украине
Лихачев рассказал о переговорах с МАГАТЭ по зоне безопасности вокруг ЗАЭС
Гросси также заявил, что у МАГАТЭ "нет информации" о том, что российские силы якобы готовятся покинуть ЗАЭС.
Ранее СМИ сообщили, что президент украинского "Энергоатома" Петр Котин заявил, что российские военные якобы могут готовиться покинуть Запорожскую атомную электростанцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что существуют признаки намерения России оставить Энергодар и ЗАЭС, посоветовав не искать признаков там, где "где их нет и быть не может".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРафаэль ГроссиВладимир ПутинВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаМАГАТЭЭнергоатом
 
 
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