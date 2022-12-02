https://ria.ru/20221202/zaes-1836011605.html
В МАГАТЭ заявили, что приближаются к соглашению по безопасности ЗАЭС
В МАГАТЭ заявили, что приближаются к соглашению по безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 02.12.2022
В МАГАТЭ заявили, что приближаются к соглашению по безопасности ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что эксперты близки к приемлемому соглашению между Украиной и Россией по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС, передает... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T21:36
2022-12-02T21:36
2022-12-02T21:36
специальная военная операция на украине
в мире
рафаэль гросси
владимир путин
владимир зеленский
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магатэ
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что эксперты близки к приемлемому соглашению между Украиной и Россией по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС, передает агентство Блумберг.По данным агентства, наблюдатели МАГАТЭ заявляют, что приближаются к соглашению между странами."Мы подходим ближе к чему-то, что может быть приемлемым", - заявил агентству гендиректор МАГАТЭ.По его словам, он рассчитывает провести в скором времени встречи с российским президентом Владимиром Путиным, а также Владимиром Зеленским, чтобы способствовать продвижению переговоров.Гросси также заявил, что у МАГАТЭ "нет информации" о том, что российские силы якобы готовятся покинуть ЗАЭС.Ранее СМИ сообщили, что президент украинского "Энергоатома" Петр Котин заявил, что российские военные якобы могут готовиться покинуть Запорожскую атомную электростанцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что существуют признаки намерения России оставить Энергодар и ЗАЭС, посоветовав не искать признаков там, где "где их нет и быть не может".
https://ria.ru/20221202/zaes-1835864220.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В МАГАТЭ заявили, что приближаются к соглашению по безопасности ЗАЭС
В МАГАТЭ заявили, что приближаются к соглашению между Киевом и Москвой по зоне вокруг ЗАЭС