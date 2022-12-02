https://ria.ru/20221202/zaes-1835974364.html

МАГАТЭ продолжает вести переговоры о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС

МАГАТЭ продолжает вести переговоры о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 02.12.2022

МАГАТЭ продолжает вести переговоры о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси продолжает вести переговоры о создании защитной зоны на Запорожской АЭС на... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T18:39

2022-12-02T18:39

2022-12-02T20:25

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ВЕНА, 2 дек - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси продолжает вести переговоры о создании защитной зоны на Запорожской АЭС на высоком уровне как с Украиной, так и с Россией, сообщили в пятницу в агентстве."Генеральный директор Гросси продолжает вести переговоры на высоком уровне как с Украиной, так и с Россией, направленные на согласование и скорейшее введение зоны ядерной и физической безопасности вокруг ЗАЭС", - говорится в сообщении на сайте МАГАТЭ.В агентстве уточнили, что на ЗАЭС не было обстрелов "с 20 ноября", однако стрельба продолжалась в окрестностях станции. Работы по устранению повреждений, вызванных предыдущим обстрелом, продолжаются на территории ЗАЭС, в том числе завершен ремонт силового кабеля к одному из 20 дизель-генераторов, сообщило МАГАТЭ."Что касается ЗАЭС, то станция по-прежнему получает внешнее электроснабжение по единственной внешней линии электропередачи на 750 кВ, при этом имеется одна резервная линия на 330 кВ от близлежащего распределительного устройства ТЭС", - говорится в сообщении.Кроме того, руководство ЗАЭС проинформировало МАГАТЭ о том, что они получили информацию от "Росатома" о ремонте еще одной линии электропередачи на 330 кВ, она должна быть готова в ближайшее время в качестве дополнительной резервной линии электропередачи на случай потери линий электропередач 750 кВ и 330 кВ, проложенных с территории, подконтрольной Украине.

https://ria.ru/20221202/zaes-1835973780.html

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Кирилл Волков

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