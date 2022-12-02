https://ria.ru/20221202/zaes-1835974364.html
МАГАТЭ продолжает вести переговоры о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС
МАГАТЭ продолжает вести переговоры о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 02.12.2022
МАГАТЭ продолжает вести переговоры о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси продолжает вести переговоры о создании защитной зоны на Запорожской АЭС на... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T18:39
2022-12-02T18:39
2022-12-02T20:25
специальная военная операция на украине
украина
россия
магатэ
в мире
рафаэль гросси
запорожская аэс
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1d/1835072309_0:150:3109:1899_1920x0_80_0_0_c518b79049dd0bbd8579b652f530ed21.jpg
ВЕНА, 2 дек - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси продолжает вести переговоры о создании защитной зоны на Запорожской АЭС на высоком уровне как с Украиной, так и с Россией, сообщили в пятницу в агентстве."Генеральный директор Гросси продолжает вести переговоры на высоком уровне как с Украиной, так и с Россией, направленные на согласование и скорейшее введение зоны ядерной и физической безопасности вокруг ЗАЭС", - говорится в сообщении на сайте МАГАТЭ.В агентстве уточнили, что на ЗАЭС не было обстрелов "с 20 ноября", однако стрельба продолжалась в окрестностях станции. Работы по устранению повреждений, вызванных предыдущим обстрелом, продолжаются на территории ЗАЭС, в том числе завершен ремонт силового кабеля к одному из 20 дизель-генераторов, сообщило МАГАТЭ."Что касается ЗАЭС, то станция по-прежнему получает внешнее электроснабжение по единственной внешней линии электропередачи на 750 кВ, при этом имеется одна резервная линия на 330 кВ от близлежащего распределительного устройства ТЭС", - говорится в сообщении.Кроме того, руководство ЗАЭС проинформировало МАГАТЭ о том, что они получили информацию от "Росатома" о ремонте еще одной линии электропередачи на 330 кВ, она должна быть готова в ближайшее время в качестве дополнительной резервной линии электропередачи на случай потери линий электропередач 750 кВ и 330 кВ, проложенных с территории, подконтрольной Украине.
https://ria.ru/20221202/zaes-1835973780.html
украина
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1d/1835072309_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_c1f96d0963c212ef0d99958eb93b40d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, магатэ, в мире, рафаэль гросси, запорожская аэс, запорожская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, МАГАТЭ, В мире, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, Запорожская область, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
18:39 02.12.2022 (обновлено: 20:25 02.12.2022)
МАГАТЭ продолжает вести переговоры о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС
МАГАТЭ продолжает вести переговоры с Москвой и Киевом о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС
ВЕНА, 2 дек - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси продолжает вести переговоры о создании защитной зоны на Запорожской АЭС на высоком уровне как с Украиной, так и с Россией, сообщили в пятницу в агентстве.
"Генеральный директор Гросси продолжает вести переговоры на высоком уровне как с Украиной, так и с Россией, направленные на согласование и скорейшее введение зоны ядерной и физической безопасности вокруг ЗАЭС", - говорится в сообщении на сайте МАГАТЭ.
В агентстве уточнили, что на ЗАЭС не было обстрелов "с 20 ноября", однако стрельба продолжалась в окрестностях станции. Работы по устранению повреждений, вызванных предыдущим обстрелом, продолжаются на территории ЗАЭС, в том числе завершен ремонт силового кабеля к одному из 20 дизель-генераторов, сообщило МАГАТЭ.
"Что касается ЗАЭС, то станция по-прежнему получает внешнее электроснабжение по единственной внешней линии электропередачи на 750 кВ, при этом имеется одна резервная линия на 330 кВ от близлежащего распределительного устройства ТЭС", - говорится в сообщении.
Кроме того, руководство ЗАЭС проинформировало МАГАТЭ о том, что они получили информацию от "Росатома
" о ремонте еще одной линии электропередачи на 330 кВ, она должна быть готова в ближайшее время в качестве дополнительной резервной линии электропередачи на случай потери линий электропередач 750 кВ и 330 кВ, проложенных с территории, подконтрольной Украине.