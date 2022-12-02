https://ria.ru/20221202/vsu-1835791815.html

В Петербурге уволили официанта, носившего жетон с символикой ВСУ

В Петербурге уволили официанта, носившего жетон с символикой ВСУ - РИА Новости, 02.12.2022

В Петербурге уволили официанта, носившего жетон с символикой ВСУ

Петербургский бар-ресторан DOSKI сообщил, что уволил официанта, который носил жетон с изображением флага Украины и надписью "Збройные силы". РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T10:50

2022-12-02T10:50

2022-12-02T14:59

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

санкт-петербург

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек — РИА Новости. Петербургский бар-ресторан DOSKI сообщил, что уволил официанта, который носил жетон с изображением флага Украины и надписью "Збройные силы".Как писали в соцсетях, на днях посетители бара заметили на шее у одного из сотрудников жетон с символикой ВСУ. Заведение, в свою очередь, отметило, что поддерживает российских военных."Наш бар-ресторан поддерживает Российскую Федерацию и неоднократно оказывал посильную помощь участникам специальной военной операции. Мы принимали участие в сборах средств первой необходимости для ВС", — также говорится в заявлении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221127/dobrovolets-1834613238.html

россия

санкт-петербург

украина

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Кирилл Волков

происшествия, россия, санкт-петербург, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр