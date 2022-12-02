10:50 02.12.2022 (обновлено: 14:59 02.12.2022)
В Петербурге уволили официанта, носившего жетон с символикой ВСУ
Бар-ресторан в Санкт-Петербурге уволил официанта, носившего жетон с символикой ВСУ
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкПрохожие на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Прохожие на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек — РИА Новости. Петербургский бар-ресторан DOSKI сообщил, что уволил официанта, который носил жетон с изображением флага Украины и надписью "Збройные силы".
"Приносим искренние извинения за ситуацию со значком официанта. Данный сотрудник уволен и больше не работает в нашем баре", — сказано в сообщении на странице заведения во "ВКонтакте".
Как писали в соцсетях, на днях посетители бара заметили на шее у одного из сотрудников жетон с символикой ВСУ. Заведение, в свою очередь, отметило, что поддерживает российских военных.
"Наш бар-ресторан поддерживает Российскую Федерацию и неоднократно оказывал посильную помощь участникам специальной военной операции. Мы принимали участие в сборах средств первой необходимости для ВС", — также говорится в заявлении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".