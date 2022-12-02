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В Петербурге уволили официанта, носившего жетон с символикой ВСУ - РИА Новости, 02.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221202/vsu-1835791815.html
В Петербурге уволили официанта, носившего жетон с символикой ВСУ
В Петербурге уволили официанта, носившего жетон с символикой ВСУ - РИА Новости, 02.12.2022
В Петербурге уволили официанта, носившего жетон с символикой ВСУ
Петербургский бар-ресторан DOSKI сообщил, что уволил официанта, который носил жетон с изображением флага Украины и надписью "Збройные силы". РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T10:50
2022-12-02T14:59
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
санкт-петербург
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек — РИА Новости. Петербургский бар-ресторан DOSKI сообщил, что уволил официанта, который носил жетон с изображением флага Украины и надписью "Збройные силы".Как писали в соцсетях, на днях посетители бара заметили на шее у одного из сотрудников жетон с символикой ВСУ. Заведение, в свою очередь, отметило, что поддерживает российских военных."Наш бар-ресторан поддерживает Российскую Федерацию и неоднократно оказывал посильную помощь участникам специальной военной операции. Мы принимали участие в сборах средств первой необходимости для ВС", — также говорится в заявлении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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россия
санкт-петербург
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происшествия, россия, санкт-петербург, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:50 02.12.2022 (обновлено: 14:59 02.12.2022)
 
В Петербурге уволили официанта, носившего жетон с символикой ВСУ

Бар-ресторан в Санкт-Петербурге уволил официанта, носившего жетон с символикой ВСУ

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкПрохожие на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Прохожие на Невском проспекте в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек — РИА Новости. Петербургский бар-ресторан DOSKI сообщил, что уволил официанта, который носил жетон с изображением флага Украины и надписью "Збройные силы".

"Приносим искренние извинения за ситуацию со значком официанта. Данный сотрудник уволен и больше не работает в нашем баре", — сказано в сообщении на странице заведения во "ВКонтакте".

Как писали в соцсетях, на днях посетители бара заметили на шее у одного из сотрудников жетон с символикой ВСУ. Заведение, в свою очередь, отметило, что поддерживает российских военных.
"Наш бар-ресторан поддерживает Российскую Федерацию и неоднократно оказывал посильную помощь участникам специальной военной операции. Мы принимали участие в сборах средств первой необходимости для ВС", — также говорится в заявлении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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