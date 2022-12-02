https://ria.ru/20221202/vikipediya-1835948314.html
В Госдуме выступили против полной блокировки "Википедии"
В Госдуме выступили против полной блокировки "Википедии" - РИА Новости, 02.12.2022
В Госдуме выступили против полной блокировки "Википедии"
Замглавы комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР) заявил РИА Новости, что вместо полной блокировки "Википедии" в России сначала могут... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T17:13
2022-12-02T17:13
2022-12-02T17:13
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР) заявил РИА Новости, что вместо полной блокировки "Википедии" в России сначала могут заблокировать отдельные ее статьи, компрометирующие политиков, исторически факты или Россию в целом.Ранее сенаторами было вынесено предложение создать в России правдивую альтернативную "Википедии" платформу. Позже замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявлял РИА Новости, что образовательным организациям следует прекратить принимать работы учеников, где есть ссылка на "Википедию" как на источник."Я думаю, на первом этапе, может быть, будут приняты решения о блокировке отдельных статей, которые носят лживый и компрометирующий нашу страну, или политических деятелей, или исторические факты характер. Если это технически возможно, то, я думаю, это было бы полезно", - подчеркнул депутат.Политик отмечает, что на ресурсе остается много недостоверной информации, а модераторы, обслуживающие "Википедию", "зачастую отказываются исправлять искаженную информацию, и это, конечно, наносит вред нашей стране". Вместе с тем, Свинцов выступает против полной блокировки ресурса."Блокировка всего ресурса, я считаю, это скорее отрицательно, чем положительно", - добавил он. По его словам, недостоверные статьи также требуют регулярной реакции на такие факты и тщательного анализа.
https://ria.ru/20221101/shtraf-1828372510.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, андрей свинцов, wikipedia, госдума рф
Общество, Технологии, Андрей Свинцов, Wikipedia, Госдума РФ
В Госдуме выступили против полной блокировки "Википедии"
Депутат Свинцов: вместо полной блокировки "Википедии" могут заблокировать отдельные статьи
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР) заявил РИА Новости, что вместо полной блокировки "Википедии" в России сначала могут заблокировать отдельные ее статьи, компрометирующие политиков, исторически факты или Россию в целом.
Ранее сенаторами было вынесено предложение создать в России правдивую альтернативную "Википедии" платформу. Позже замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин
заявлял РИА Новости, что образовательным организациям следует прекратить принимать работы учеников, где есть ссылка на "Википедию" как на источник.
"Я думаю, на первом этапе, может быть, будут приняты решения о блокировке отдельных статей, которые носят лживый и компрометирующий нашу страну, или политических деятелей, или исторические факты характер. Если это технически возможно, то, я думаю, это было бы полезно", - подчеркнул депутат.
Политик отмечает, что на ресурсе остается много недостоверной информации, а модераторы, обслуживающие "Википедию", "зачастую отказываются исправлять искаженную информацию, и это, конечно, наносит вред нашей стране". Вместе с тем, Свинцов выступает против полной блокировки ресурса.
"Блокировка всего ресурса, я считаю, это скорее отрицательно, чем положительно", - добавил он. По его словам, недостоверные статьи также требуют регулярной реакции на такие факты и тщательного анализа.