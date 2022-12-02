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Резиденцию посла Украины в Ватикане испачкали экскрементами - РИА Новости, 02.12.2022
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Резиденцию посла Украины в Ватикане испачкали экскрементами
Резиденцию посла Украины в Ватикане испачкали экскрементами - РИА Новости, 02.12.2022
Резиденцию посла Украины в Ватикане испачкали экскрементами
Неизвестные проникли в римскую резиденцию посла Украины в Ватикане и испачкали экскрементами входную дверь, стены и лестницы, сообщил в пятницу информагентству... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T17:49
2022-12-02T18:04
в мире
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РИМ, 2 дек – РИА Новости. Неизвестные проникли в римскую резиденцию посла Украины в Ватикане и испачкали экскрементами входную дверь, стены и лестницы, сообщил в пятницу информагентству Ansa сам глава дипмиссии Андрей Юраш.Он сказал, что данный инцидент произошел в четверг. "Мы решили проинформировать только наше министерство иностранных дел и полицию, которая немедленно вмешалась. Теперь мы ожидаем результатов расследования, но знаем, что будет нелегко найти людей, которые совершили этот акт", - приводит агентство слова дипломата.Юраш заявил, что речь идет о "скоординированной кампании", поскольку другие подобные эпизоды произошли в разных странах Европы.Представитель МИД Украины Олег Николенко сообщал в пятницу, что в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генконсульства в Неаполе и Кракове, консульство в Брно поступили окровавленные пакеты, где находились глаза животных, а "сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и обладали соответствующим запахом". Украинский МИД изучает смысл таких посланий, добавил Николенко.Ранее посылки со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. В четверг также стало известно, что 24 ноября полиция Испании перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру Испании Педро Санчесу.Позже стало известно, что еще одну, уже шестую по счету в Испании, посылку, предположительно, со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде. К посольству выдвинулись специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax и другие подразделения полиции. В дальнейшем посылку взорвали.
https://radiosputnik.ria.ru/20221202/chekhiya-1835889094.html
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в мире, педро санчес, ватикан, испания, украина
В мире, Педро Санчес, Ватикан, Испания, Украина
17:49 02.12.2022 (обновлено: 18:04 02.12.2022)
 
Резиденцию посла Украины в Ватикане испачкали экскрементами

Дверь резиденции посла Украины в Ватикане испачкали экскрементами

© AP Photo / Gregorio BorgiaПосол Украины в Ватикане Андрей Юраш. 2 декабря 2022
Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш. 2 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© AP Photo / Gregorio Borgia
Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш. 2 декабря 2022
Читать ria.ru в
РИМ, 2 дек – РИА Новости. Неизвестные проникли в римскую резиденцию посла Украины в Ватикане и испачкали экскрементами входную дверь, стены и лестницы, сообщил в пятницу информагентству Ansa сам глава дипмиссии Андрей Юраш.
Он сказал, что данный инцидент произошел в четверг. "Мы решили проинформировать только наше министерство иностранных дел и полицию, которая немедленно вмешалась. Теперь мы ожидаем результатов расследования, но знаем, что будет нелегко найти людей, которые совершили этот акт", - приводит агентство слова дипломата.
Сотрудники полиции у здания украинского консульства в Брно
Вчера, 14:50В мире
В Чехии эвакуировали консульство Украины из-за подозрительной посылки
Юраш заявил, что речь идет о "скоординированной кампании", поскольку другие подобные эпизоды произошли в разных странах Европы.
Представитель МИД Украины Олег Николенко сообщал в пятницу, что в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генконсульства в Неаполе и Кракове, консульство в Брно поступили окровавленные пакеты, где находились глаза животных, а "сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и обладали соответствующим запахом". Украинский МИД изучает смысл таких посланий, добавил Николенко.
Ранее посылки со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. В четверг также стало известно, что 24 ноября полиция Испании перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру Испании Педро Санчесу.
Позже стало известно, что еще одну, уже шестую по счету в Испании, посылку, предположительно, со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде. К посольству выдвинулись специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax и другие подразделения полиции. В дальнейшем посылку взорвали.
Испанские полицейские - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
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