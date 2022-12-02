17:49 02.12.2022 (обновлено: 18:04 02.12.2022)
Резиденцию посла Украины в Ватикане испачкали экскрементами
Дверь резиденции посла Украины в Ватикане испачкали экскрементами
© AP Photo / Gregorio BorgiaПосол Украины в Ватикане Андрей Юраш. 2 декабря 2022
© AP Photo / Gregorio Borgia
Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш. 2 декабря 2022
РИМ, 2 дек – РИА Новости. Неизвестные проникли в римскую резиденцию посла Украины в Ватикане и испачкали экскрементами входную дверь, стены и лестницы, сообщил в пятницу информагентству Ansa сам глава дипмиссии Андрей Юраш.
Он сказал, что данный инцидент произошел в четверг. "Мы решили проинформировать только наше министерство иностранных дел и полицию, которая немедленно вмешалась. Теперь мы ожидаем результатов расследования, но знаем, что будет нелегко найти людей, которые совершили этот акт", - приводит агентство слова дипломата.
Юраш заявил, что речь идет о "скоординированной кампании", поскольку другие подобные эпизоды произошли в разных странах Европы.
Представитель МИД Украины Олег Николенко сообщал в пятницу, что в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генконсульства в Неаполе и Кракове, консульство в Брно поступили окровавленные пакеты, где находились глаза животных, а "сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и обладали соответствующим запахом". Украинский МИД изучает смысл таких посланий, добавил Николенко.
Ранее посылки со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. В четверг также стало известно, что 24 ноября полиция Испании перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру Испании Педро Санчесу.
Позже стало известно, что еще одну, уже шестую по счету в Испании, посылку, предположительно, со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде. К посольству выдвинулись специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax и другие подразделения полиции. В дальнейшем посылку взорвали.