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Резиденцию посла Украины в Ватикане испачкали экскрементами

Резиденцию посла Украины в Ватикане испачкали экскрементами - РИА Новости, 02.12.2022

Резиденцию посла Украины в Ватикане испачкали экскрементами

Неизвестные проникли в римскую резиденцию посла Украины в Ватикане и испачкали экскрементами входную дверь, стены и лестницы, сообщил в пятницу информагентству... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T17:49

2022-12-02T17:49

2022-12-02T18:04

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РИМ, 2 дек – РИА Новости. Неизвестные проникли в римскую резиденцию посла Украины в Ватикане и испачкали экскрементами входную дверь, стены и лестницы, сообщил в пятницу информагентству Ansa сам глава дипмиссии Андрей Юраш.Он сказал, что данный инцидент произошел в четверг. "Мы решили проинформировать только наше министерство иностранных дел и полицию, которая немедленно вмешалась. Теперь мы ожидаем результатов расследования, но знаем, что будет нелегко найти людей, которые совершили этот акт", - приводит агентство слова дипломата.Юраш заявил, что речь идет о "скоординированной кампании", поскольку другие подобные эпизоды произошли в разных странах Европы.Представитель МИД Украины Олег Николенко сообщал в пятницу, что в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генконсульства в Неаполе и Кракове, консульство в Брно поступили окровавленные пакеты, где находились глаза животных, а "сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и обладали соответствующим запахом". Украинский МИД изучает смысл таких посланий, добавил Николенко.Ранее посылки со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. В четверг также стало известно, что 24 ноября полиция Испании перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру Испании Педро Санчесу.Позже стало известно, что еще одну, уже шестую по счету в Испании, посылку, предположительно, со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде. К посольству выдвинулись специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax и другие подразделения полиции. В дальнейшем посылку взорвали.

https://radiosputnik.ria.ru/20221202/chekhiya-1835889094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, педро санчес, ватикан, испания, украина