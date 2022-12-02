https://ria.ru/20221202/urfu-1835810391.html

В России нашли способ повысить мощность топливных элементов

В России нашли способ повысить мощность топливных элементов - РИА Новости, 02.12.2022

В России нашли способ повысить мощность топливных элементов

Специалисты Уральского федерального университета (УрФУ) и Института высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН нашли способ улучшить материал для РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T11:52

2022-12-02T11:52

2022-12-02T11:52

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Специалисты Уральского федерального университета (УрФУ) и Института высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН нашли способ улучшить материал для электродов твердооксидных топливных элементов и электролизеров на так называемых протонных электролитах, что в итоге повысило их мощность, сообщили РИА Новости в Министерстве науки и образования РФ.Твердооксидные топливные элементы и электролизеры на протонных электролитах — это электрохимические устройства, преобразующие энергию. В числе их плюсов — высокая энергоэффективность и отсутствие вредных выбросов. Эти топливные элементы находят широкое применение в качестве автономных источников тока для энергоснабжения станций катодной защиты нефте- и газопроводов, в военной и космической промышленности, для энергоснабжения жилых строений.Химики УрФУ и Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН предложили метод инфильтрации как простой и доступный способ улучшения электрохимических характеристик топливных элементов. Они добавили ионы железа в состав сложнооксидных перовскитов — исходных материалов электродов. В результате удалось получить высокий уровень смешанной ионно-электронной проводимости, что способствует улучшению эффективности электродов.Ученым удалось выявить оптимальное количество вводимого железа, при котором достигается "золотая середина" между различными функциональными свойствами топливных элементов.

https://ria.ru/20221101/tpu-1828110141.html

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