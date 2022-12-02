https://ria.ru/20221202/urfu-1835810391.html
В России нашли способ повысить мощность топливных элементов
В России нашли способ повысить мощность топливных элементов - РИА Новости, 02.12.2022
В России нашли способ повысить мощность топливных элементов
Специалисты Уральского федерального университета (УрФУ) и Института высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН нашли способ улучшить материал для РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T11:52
2022-12-02T11:52
2022-12-02T11:52
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
уральский федеральный университет
российская академия наук
екатеринбург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835817686_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_8daebba0fe841b1c37f8e2424e303833.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Специалисты Уральского федерального университета (УрФУ) и Института высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН нашли способ улучшить материал для электродов твердооксидных топливных элементов и электролизеров на так называемых протонных электролитах, что в итоге повысило их мощность, сообщили РИА Новости в Министерстве науки и образования РФ.Твердооксидные топливные элементы и электролизеры на протонных электролитах — это электрохимические устройства, преобразующие энергию. В числе их плюсов — высокая энергоэффективность и отсутствие вредных выбросов. Эти топливные элементы находят широкое применение в качестве автономных источников тока для энергоснабжения станций катодной защиты нефте- и газопроводов, в военной и космической промышленности, для энергоснабжения жилых строений.Химики УрФУ и Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН предложили метод инфильтрации как простой и доступный способ улучшения электрохимических характеристик топливных элементов. Они добавили ионы железа в состав сложнооксидных перовскитов — исходных материалов электродов. В результате удалось получить высокий уровень смешанной ионно-электронной проводимости, что способствует улучшению эффективности электродов.Ученым удалось выявить оптимальное количество вводимого железа, при котором достигается "золотая середина" между различными функциональными свойствами топливных элементов.
https://ria.ru/20221101/tpu-1828110141.html
https://ria.ru/20220920/uchenye-1818026297.html
россия
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835817686_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f939d6a0052fb564b898d209f55e4e77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
навигатор абитуриента, университетская наука, россия, уральский федеральный университет, российская академия наук, екатеринбург
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Россия, Уральский федеральный университет, Российская академия наук, Екатеринбург