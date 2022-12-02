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В России нашли способ повысить мощность топливных элементов - РИА Новости, 02.12.2022
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Наука
https://ria.ru/20221202/urfu-1835810391.html
В России нашли способ повысить мощность топливных элементов
В России нашли способ повысить мощность топливных элементов - РИА Новости, 02.12.2022
В России нашли способ повысить мощность топливных элементов
Специалисты Уральского федерального университета (УрФУ) и Института высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН нашли способ улучшить материал для РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T11:52
2022-12-02T11:52
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
уральский федеральный университет
российская академия наук
екатеринбург
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Специалисты Уральского федерального университета (УрФУ) и Института высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН нашли способ улучшить материал для электродов твердооксидных топливных элементов и электролизеров на так называемых протонных электролитах, что в итоге повысило их мощность, сообщили РИА Новости в Министерстве науки и образования РФ.Твердооксидные топливные элементы и электролизеры на протонных электролитах — это электрохимические устройства, преобразующие энергию. В числе их плюсов — высокая энергоэффективность и отсутствие вредных выбросов. Эти топливные элементы находят широкое применение в качестве автономных источников тока для энергоснабжения станций катодной защиты нефте- и газопроводов, в военной и космической промышленности, для энергоснабжения жилых строений.Химики УрФУ и Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН предложили метод инфильтрации как простой и доступный способ улучшения электрохимических характеристик топливных элементов. Они добавили ионы железа в состав сложнооксидных перовскитов — исходных материалов электродов. В результате удалось получить высокий уровень смешанной ионно-электронной проводимости, что способствует улучшению эффективности электродов.Ученым удалось выявить оптимальное количество вводимого железа, при котором достигается "золотая середина" между различными функциональными свойствами топливных элементов.
https://ria.ru/20221101/tpu-1828110141.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, уральский федеральный университет, российская академия наук, екатеринбург
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Россия, Уральский федеральный университет, Российская академия наук, Екатеринбург
11:52 02.12.2022
 

В России нашли способ повысить мощность топливных элементов

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкТрубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ
Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Специалисты Уральского федерального университета (УрФУ) и Института высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН нашли способ улучшить материал для электродов твердооксидных топливных элементов и электролизеров на так называемых протонных электролитах, что в итоге повысило их мощность, сообщили РИА Новости в Министерстве науки и образования РФ.
Твердооксидные топливные элементы и электролизеры на протонных электролитах — это электрохимические устройства, преобразующие энергию. В числе их плюсов — высокая энергоэффективность и отсутствие вредных выбросов. Эти топливные элементы находят широкое применение в качестве автономных источников тока для энергоснабжения станций катодной защиты нефте- и газопроводов, в военной и космической промышленности, для энергоснабжения жилых строений.
Лаборатория тепломассопереноса ТПУ - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 07:00Наука
В России создают экологичное авиационное топливо
Химики УрФУ и Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН предложили метод инфильтрации как простой и доступный способ улучшения электрохимических характеристик топливных элементов. Они добавили ионы железа в состав сложнооксидных перовскитов — исходных материалов электродов. В результате удалось получить высокий уровень смешанной ионно-электронной проводимости, что способствует улучшению эффективности электродов.
Ученым удалось выявить оптимальное количество вводимого железа, при котором достигается "золотая середина" между различными функциональными свойствами топливных элементов.
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Сибирские ученые нашли способ повысить эффективность топливных смесей
 
НаукаНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаРоссияУральский федеральный университетРоссийская академия наукЕкатеринбург
 
 
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