Рейтинг@Mail.ru
American Thinker: Зеленский пустит Украину с молотка - РИА Новости, 02.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221202/ukraina-1835915958.html
American Thinker: Зеленский пустит Украину с молотка
American Thinker: Зеленский пустит Украину с молотка - РИА Новости, 02.12.2022
American Thinker: Зеленский пустит Украину с молотка
План президента Владимира Зеленского ввести систему шефства для восстановления Украины по сути означает "продажу страны по частям с молотка", написала в статье... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T15:55
2022-12-02T17:30
в мире
владимир зеленский
джо байден
барак обама
украина
сша
blackrock
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833858731_0:6:1042:593_1920x0_80_0_0_eb7a7850b305f9a99649bba8e1bea76e.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. План президента Владимира Зеленского ввести систему шефства для восстановления Украины по сути означает "продажу страны по частям с молотка", написала в статье American Thinker обозреватель Оливия Мюррей.Репортер упомянула сентябрьскую публикацию газеты The New York Times, в которой рассказывалось о встрече Зеленского с главой компании BlackRock Лоуренсом Финком.Утверждается, что Финк проконсультировал Зеленского по созданию "фонда реконструкции" украинской экономики, в который смогут вкладываться государственные и частные инвесторы.Репортер также рассказала о представленной президентом Украины "программе шефства", по которой разные государства и предприятия смогут инвестировать в развитие отдельных регионов, городов, отраслей экономики и предприятий в стране.Мюррей предположила, что полученные Украиной инвестиции разворуют, а принцип патронажа, предполагающий прозрачность и контроль за расходованием средств, не будет работать из-за разгула коррупции в стране.Обозреватель спросила у читателей, готовы ли они "продать" родину миллиардерам и коррупционерам вроде семьи президента США Джо Байдена, экс-главы Белого дома Барака Обамы и других политиков.На днях Киев объявил о начале программы для привлечения государств для "восстановления" страны общей стоимостью более триллиона долларов. Это уже не первое требование Украины выделить деньги. В июле премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что на это потребуется 750 миллиардов долларов. Позже украинские экономисты оценили потери инфраструктуры и промышленности с начала российской спецоперации в сумму, которая в несколько раз меньше оценок главы правительства.
https://ria.ru/20221130/trillion-1835285142.html
https://ria.ru/20221128/ukraina-1834722044.html
https://ria.ru/20221126/ukraina-1834421265.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833858731_67:0:994:695_1920x0_80_0_0_7f055201a5e502654a1ae3b3070216f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, джо байден, барак обама, украина, сша, blackrock
В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Барак Обама, Украина, США, BlackRock
15:55 02.12.2022 (обновлено: 17:30 02.12.2022)
 
American Thinker: Зеленский пустит Украину с молотка

Обозреватель American Thinker Мюррей заявила о планах Зеленского продать Украину с молотка

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. План президента Владимира Зеленского ввести систему шефства для восстановления Украины по сути означает "продажу страны по частям с молотка", написала в статье American Thinker обозреватель Оливия Мюррей.
Репортер упомянула сентябрьскую публикацию газеты The New York Times, в которой рассказывалось о встрече Зеленского с главой компании BlackRock Лоуренсом Финком.

"Встреча украинского лидера и главы BlackRock была посвящена обсуждению того, "как можно привлечь инвестиции в разрушенную конфликтом экономику страны", — написала Мюррей.

Утверждается, что Финк проконсультировал Зеленского по созданию "фонда реконструкции" украинской экономики, в который смогут вкладываться государственные и частные инвесторы.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября, 14:35
Зеленский озвучил новые требования к Западу
Репортер также рассказала о представленной президентом Украины "программе шефства", по которой разные государства и предприятия смогут инвестировать в развитие отдельных регионов, городов, отраслей экономики и предприятий в стране.
"Получается, что Зеленский, руководствуясь "бесплатной" рекомендацией Финка, создает "патронажную" систему, которая позволит продавать с аукциона украинские территории тем, кто заплатит самую высокую цену", — резюмировала она.
Мюррей предположила, что полученные Украиной инвестиции разворуют, а принцип патронажа, предполагающий прозрачность и контроль за расходованием средств, не будет работать из-за разгула коррупции в стране.
Киев - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 12:31
Украина планирует покрывать почти половину дефицита бюджета средствами ЕС
Обозреватель спросила у читателей, готовы ли они "продать" родину миллиардерам и коррупционерам вроде семьи президента США Джо Байдена, экс-главы Белого дома Барака Обамы и других политиков.

"По всей видимости, Зеленский сделан из того же теста, что и худшие предатели в американской истории", — подытожила Мюррей.

На днях Киев объявил о начале программы для привлечения государств для "восстановления" страны общей стоимостью более триллиона долларов.
Это уже не первое требование Украины выделить деньги. В июле премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что на это потребуется 750 миллиардов долларов. Позже украинские экономисты оценили потери инфраструктуры и промышленности с начала российской спецоперации в сумму, которая в несколько раз меньше оценок главы правительства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
26 ноября, 11:21
В Британии раскрыли планы Зеленского на Украину
 
В миреВладимир ЗеленскийДжо БайденБарак ОбамаУкраинаСШАBlackRock
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала