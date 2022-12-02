https://ria.ru/20221202/ukraina-1835915958.html

American Thinker: Зеленский пустит Украину с молотка

American Thinker: Зеленский пустит Украину с молотка - РИА Новости, 02.12.2022

American Thinker: Зеленский пустит Украину с молотка

План президента Владимира Зеленского ввести систему шефства для восстановления Украины по сути означает "продажу страны по частям с молотка", написала в статье... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T15:55

2022-12-02T15:55

2022-12-02T17:30

в мире

владимир зеленский

джо байден

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. План президента Владимира Зеленского ввести систему шефства для восстановления Украины по сути означает "продажу страны по частям с молотка", написала в статье American Thinker обозреватель Оливия Мюррей.Репортер упомянула сентябрьскую публикацию газеты The New York Times, в которой рассказывалось о встрече Зеленского с главой компании BlackRock Лоуренсом Финком.Утверждается, что Финк проконсультировал Зеленского по созданию "фонда реконструкции" украинской экономики, в который смогут вкладываться государственные и частные инвесторы.Репортер также рассказала о представленной президентом Украины "программе шефства", по которой разные государства и предприятия смогут инвестировать в развитие отдельных регионов, городов, отраслей экономики и предприятий в стране.Мюррей предположила, что полученные Украиной инвестиции разворуют, а принцип патронажа, предполагающий прозрачность и контроль за расходованием средств, не будет работать из-за разгула коррупции в стране.Обозреватель спросила у читателей, готовы ли они "продать" родину миллиардерам и коррупционерам вроде семьи президента США Джо Байдена, экс-главы Белого дома Барака Обамы и других политиков.На днях Киев объявил о начале программы для привлечения государств для "восстановления" страны общей стоимостью более триллиона долларов. Это уже не первое требование Украины выделить деньги. В июле премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что на это потребуется 750 миллиардов долларов. Позже украинские экономисты оценили потери инфраструктуры и промышленности с начала российской спецоперации в сумму, которая в несколько раз меньше оценок главы правительства.

https://ria.ru/20221130/trillion-1835285142.html

https://ria.ru/20221128/ukraina-1834722044.html

https://ria.ru/20221126/ukraina-1834421265.html

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в мире, владимир зеленский, джо байден, барак обама, украина, сша, blackrock