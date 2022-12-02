15:55 02.12.2022 (обновлено: 17:30 02.12.2022)
American Thinker: Зеленский пустит Украину с молотка
Обозреватель American Thinker Мюррей заявила о планах Зеленского продать Украину с молотка
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. План президента Владимира Зеленского ввести систему шефства для восстановления Украины по сути означает "продажу страны по частям с молотка", написала в статье American Thinker обозреватель Оливия Мюррей.
Репортер упомянула сентябрьскую публикацию газеты The New York Times, в которой рассказывалось о встрече Зеленского с главой компании BlackRock Лоуренсом Финком.
"Встреча украинского лидера и главы BlackRock была посвящена обсуждению того, "как можно привлечь инвестиции в разрушенную конфликтом экономику страны", — написала Мюррей.
Утверждается, что Финк проконсультировал Зеленского по созданию "фонда реконструкции" украинской экономики, в который смогут вкладываться государственные и частные инвесторы.
30 ноября, 14:35Зеленский озвучил новые требования к Западу
Репортер также рассказала о представленной президентом Украины "программе шефства", по которой разные государства и предприятия смогут инвестировать в развитие отдельных регионов, городов, отраслей экономики и предприятий в стране.
"Получается, что Зеленский, руководствуясь "бесплатной" рекомендацией Финка, создает "патронажную" систему, которая позволит продавать с аукциона украинские территории тем, кто заплатит самую высокую цену", — резюмировала она.
Мюррей предположила, что полученные Украиной инвестиции разворуют, а принцип патронажа, предполагающий прозрачность и контроль за расходованием средств, не будет работать из-за разгула коррупции в стране.
Обозреватель спросила у читателей, готовы ли они "продать" родину миллиардерам и коррупционерам вроде семьи президента США Джо Байдена, экс-главы Белого дома Барака Обамы и других политиков.
"По всей видимости, Зеленский сделан из того же теста, что и худшие предатели в американской истории", — подытожила Мюррей.
На днях Киев объявил о начале программы для привлечения государств для "восстановления" страны общей стоимостью более триллиона долларов.
Это уже не первое требование Украины выделить деньги. В июле премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что на это потребуется 750 миллиардов долларов. Позже украинские экономисты оценили потери инфраструктуры и промышленности с начала российской спецоперации в сумму, которая в несколько раз меньше оценок главы правительства.
26 ноября, 11:21В Британии раскрыли планы Зеленского на Украину