https://ria.ru/20221202/ukraina-1835901539.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 02.12.2022

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

В украинском Днепропетровске объявили воздушную тревогу после взрывов, сообщило издание "Суспильне" ("Общественное") в Telegram. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T15:22

2022-12-02T15:22

2022-12-02T16:52

специальная военная операция на украине

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днепропетровская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В украинском Днепропетровске объявили воздушную тревогу после взрывов, сообщило издание "Суспильне" ("Общественное") в Telegram.Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог Минцифры, сирены звучат также в соседних с Днепропетровской областях: Полтавской, Харьковской и на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей.Российские вооруженные силы начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. После обстрелов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221202/grad-1835866723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

днепропетровск, украина, в мире, днепропетровская область, вооруженные силы рф