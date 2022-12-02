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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 02.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 02.12.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
В украинском Днепропетровске объявили воздушную тревогу после взрывов, сообщило издание "Суспильне" ("Общественное") в Telegram. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T15:22
2022-12-02T16:52
специальная военная операция на украине
днепропетровск
украина
в мире
днепропетровская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В украинском Днепропетровске объявили воздушную тревогу после взрывов, сообщило издание "Суспильне" ("Общественное") в Telegram.Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог Минцифры, сирены звучат также в соседних с Днепропетровской областях: Полтавской, Харьковской и на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей.Российские вооруженные силы начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. После обстрелов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221202/grad-1835866723.html
днепропетровск
украина
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днепропетровск, украина, в мире, днепропетровская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, Украина, В мире, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
15:22 02.12.2022 (обновлено: 16:52 02.12.2022)
 
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

"Общественное": в Днепропетровске прогремели взрывы, в области объявили воздушную тревогу

Фото, опубликованное в социальных сетях, с, как утверждается, последствиями взрыва в Днепропетровске
Фото, опубликованное в социальных сетях, с, как утверждается, последствиями взрыва в Днепропетровске
Фото, опубликованное в социальных сетях, с, как утверждается, последствиями взрыва в Днепропетровске
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В украинском Днепропетровске объявили воздушную тревогу после взрывов, сообщило издание "Суспильне" ("Общественное") в Telegram.
Днепре слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Суспильного". В городе и области объявлена воздушная тревога", — говорится в публикации.
Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог Минцифры, сирены звучат также в соседних с Днепропетровской областях: Полтавской, Харьковской и на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей.
Российские вооруженные силы начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. После обстрелов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровскУкраинаВ миреДнепропетровская областьВооруженные силы РФ
 
 
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