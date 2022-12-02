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Пол Уилан связался с родными из тюремной больницы в России - РИА Новости, 02.12.2022
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Пол Уилан связался с родными из тюремной больницы в России
Пол Уилан связался с родными из тюремной больницы в России - РИА Новости, 02.12.2022
Пол Уилан связался с родными из тюремной больницы в России
Американец Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж, связался в пятницу со своими родителями после длительной паузы в общении, которая заставила семью и власти РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T19:13
2022-12-02T19:13
в мире
пол уилан
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ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Американец Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж, связался в пятницу со своими родителями после длительной паузы в общении, которая заставила семью и власти США обеспокоиться его состоянием, сообщил журналистам его брат Дэвид Уилан.Он подтвердил, что Пол Уилан находится тюремной больнице, и предположил, что его возвращают оттуда в исправительную колонию ИК-17."Пол позвонил нашим родителям сегодня в районе 5:30 утра по времени восточного побережья США (13:30 мск). Пол сказал, что ему дали особое разрешение позвонить домой. Таким образом, мы знаем, что с телефонными звонками – это не технический вопрос. Ему по какой-то причине они запрещены", - сказал брат заключенного.Пол Уилан отбывает в России 16-летний срок за шпионаж. Власти США признали его вместе с баскетболисткой Бриттни Грайнер, осужденной за контрабанду наркотиков, "неправомерно задержанными" и ведут с российским руководством переговоры об их освобождении."Пол сейчас в ЛПУ-21, тюремной больнице. Он не сказал, почему он там, но пообещал позвонить позднее. Наши родители думают, что он сегодня возвращается в ИК-17. Этот звонок по крайней мере стал доказательством того, что он жив, хотя и не объяснил ничего остального: когда Пол туда попал, почему, почему прекратились звонки, почему посольство США было вынуждено добиваться информации о его местонахождении, почему российские власти отказывались отвечать и так далее", - сказал Дэвид Уилан.
https://ria.ru/20221110/zaklyuchennye-1830382617.html
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в мире, пол уилан, россия, сша
В мире, Пол Уилан, Россия, США
19:13 02.12.2022
 
Пол Уилан связался с родными из тюремной больницы в России

Дэвид Уилан сообщил, что его брат Пол связался с родными из тюремной больницы в России

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкГражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Американец Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж, связался в пятницу со своими родителями после длительной паузы в общении, которая заставила семью и власти США обеспокоиться его состоянием, сообщил журналистам его брат Дэвид Уилан.
Он подтвердил, что Пол Уилан находится тюремной больнице, и предположил, что его возвращают оттуда в исправительную колонию ИК-17.
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"Пол позвонил нашим родителям сегодня в районе 5:30 утра по времени восточного побережья США (13:30 мск). Пол сказал, что ему дали особое разрешение позвонить домой. Таким образом, мы знаем, что с телефонными звонками – это не технический вопрос. Ему по какой-то причине они запрещены", - сказал брат заключенного.
Пол Уилан отбывает в России 16-летний срок за шпионаж. Власти США признали его вместе с баскетболисткой Бриттни Грайнер, осужденной за контрабанду наркотиков, "неправомерно задержанными" и ведут с российским руководством переговоры об их освобождении.
"Пол сейчас в ЛПУ-21, тюремной больнице. Он не сказал, почему он там, но пообещал позвонить позднее. Наши родители думают, что он сегодня возвращается в ИК-17. Этот звонок по крайней мере стал доказательством того, что он жив, хотя и не объяснил ничего остального: когда Пол туда попал, почему, почему прекратились звонки, почему посольство США было вынуждено добиваться информации о его местонахождении, почему российские власти отказывались отвечать и так далее", - сказал Дэвид Уилан.
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В миреПол УиланРоссияСША
 
 
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