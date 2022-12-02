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В СФ предложили приравнять оборот табачной продукции к крепкому алкоголю - РИА Новости, 02.12.2022
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В СФ предложили приравнять оборот табачной продукции к крепкому алкоголю
В СФ предложили приравнять оборот табачной продукции к крепкому алкоголю - РИА Новости, 02.12.2022
В СФ предложили приравнять оборот табачной продукции к крепкому алкоголю
Контроль за производством и продажами табачной продукции следует вести по аналогии с крепким алкоголем, возможно, под эгидой Росалкогольрегулирования, заявил... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T13:12
2022-12-02T13:33
общество
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
анатолий артамонов
валентина матвиенко
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
совет федерации рф
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Контроль за производством и продажами табачной продукции следует вести по аналогии с крепким алкоголем, возможно, под эгидой Росалкогольрегулирования, заявил глава бюджетного комитета Совета Федерации РФ Анатолий Артамонов в ходе встречи спикера СФ Валентины Матвиенко с замминистрами - статс-секретарями ведомств."Меры по контролю за оборотом табачной и никотиносодержащей продукции. Согласно оценке экспертов, потери бюджета составляют порядка 90 миллиардов в год. В этой связи предлагаем процедуру контроля за поставками сырья, производством, продажей табачной продукции вести по аналогии с крепким алкоголем, возможно, под эгидой Росалкгольрегулироваиния", - сказал парламентарий.Артамонов напомнил, что Минфин внес четыре законопроекта по регулированию табачной отрасли в правительство и попросил ускорить подготовку отзывов.Он также добавил, что законодатели подготовили изменения в Уголовный кодекс, касающиеся ответственности за контрабанду табака в рамках ЕАЭС.
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общество, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), анатолий артамонов, валентина матвиенко, россия, министерство финансов рф (минфин россии), совет федерации рф
Общество, Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), Анатолий Артамонов, Валентина Матвиенко, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Совет Федерации РФ
13:12 02.12.2022 (обновлено: 13:33 02.12.2022)
 
В СФ предложили приравнять оборот табачной продукции к крепкому алкоголю

СФ предложил передать функцию по контролю над табачной продукцией Росалкогольрегулированию

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Контроль за производством и продажами табачной продукции следует вести по аналогии с крепким алкоголем, возможно, под эгидой Росалкогольрегулирования, заявил глава бюджетного комитета Совета Федерации РФ Анатолий Артамонов в ходе встречи спикера СФ Валентины Матвиенко с замминистрами - статс-секретарями ведомств.
"Меры по контролю за оборотом табачной и никотиносодержащей продукции. Согласно оценке экспертов, потери бюджета составляют порядка 90 миллиардов в год. В этой связи предлагаем процедуру контроля за поставками сырья, производством, продажей табачной продукции вести по аналогии с крепким алкоголем, возможно, под эгидой Росалкгольрегулироваиния", - сказал парламентарий.
Артамонов напомнил, что Минфин внес четыре законопроекта по регулированию табачной отрасли в правительство и попросил ускорить подготовку отзывов.
Он также добавил, что законодатели подготовили изменения в Уголовный кодекс, касающиеся ответственности за контрабанду табака в рамках ЕАЭС.
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ОбществоФедеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)Анатолий АртамоновВалентина МатвиенкоРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Совет Федерации РФ
 
 
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