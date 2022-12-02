https://ria.ru/20221202/tabak-1835842695.html

В СФ предложили приравнять оборот табачной продукции к крепкому алкоголю

В СФ предложили приравнять оборот табачной продукции к крепкому алкоголю - РИА Новости, 02.12.2022

В СФ предложили приравнять оборот табачной продукции к крепкому алкоголю

Контроль за производством и продажами табачной продукции следует вести по аналогии с крепким алкоголем, возможно, под эгидой Росалкогольрегулирования, заявил... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T13:12

2022-12-02T13:12

2022-12-02T13:33

общество

федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)

анатолий артамонов

валентина матвиенко

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

совет федерации рф

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Контроль за производством и продажами табачной продукции следует вести по аналогии с крепким алкоголем, возможно, под эгидой Росалкогольрегулирования, заявил глава бюджетного комитета Совета Федерации РФ Анатолий Артамонов в ходе встречи спикера СФ Валентины Матвиенко с замминистрами - статс-секретарями ведомств."Меры по контролю за оборотом табачной и никотиносодержащей продукции. Согласно оценке экспертов, потери бюджета составляют порядка 90 миллиардов в год. В этой связи предлагаем процедуру контроля за поставками сырья, производством, продажей табачной продукции вести по аналогии с крепким алкоголем, возможно, под эгидой Росалкгольрегулироваиния", - сказал парламентарий.Артамонов напомнил, что Минфин внес четыре законопроекта по регулированию табачной отрасли в правительство и попросил ускорить подготовку отзывов.Он также добавил, что законодатели подготовили изменения в Уголовный кодекс, касающиеся ответственности за контрабанду табака в рамках ЕАЭС.

https://ria.ru/20221130/markirovka-1835408701.html

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общество, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), анатолий артамонов, валентина матвиенко, россия, министерство финансов рф (минфин россии), совет федерации рф