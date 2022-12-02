https://ria.ru/20221202/studentka-1835820621.html

Суд утвердил приговор сыну экс-чиновника из Дагестана за убийство студентки

Суд утвердил приговор сыну экс-чиновника из Дагестана за убийство студентки - РИА Новости, 02.12.2022

Суд утвердил приговор сыну экс-чиновника из Дагестана за убийство студентки

Мосгорсуд в пятницу утвердил 13 лет колонии строгого режима для сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Муртузали Меджидова за убийство... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T12:03

2022-12-02T12:03

2022-12-02T13:39

происшествия

мухтар меджидов

москва

мгимо

московский городской суд

россия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Мосгорсуд в пятницу утвердил 13 лет колонии строгого режима для сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Муртузали Меджидова за убийство студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Мосгорсуд оставил приговор Меджидову без изменения",- сказала собеседница агентства.Муртузали Меджидов – сын известного дагестанского политического деятеля и бизнесмена Мухтара Меджидова. 24 июня этого года Измайловский суд Москвы на основании единодушного вердикта присяжных признал его виновным в убийстве уроженки Казахстана Томирис Байсафы и отправил на 13 лет в колонию строгого режима.Обвинительный приговор вынесен со второго раза: за год до этого присяжные другого, Никулинского суда Москвы вынесли Меджидову оправдательный вердикт, но Мосгорсуд отменил приговор и направил дело на пересмотр.Как установил Измайловский суд, Меджидов 13 апреля 2018 года в ходе очередной ссоры вытолкнул девушку из окна четвертого этажа аудитории в здании МГИМО с высоты 14,7 метра. Томирис скончалась 3 мая в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.Уполномоченный по правам человека в Казахстане Аскар Шакиров после инцидента сообщал, что попросил российскую коллегу Татьяну Москалькову взять дело на личный контроль и "обеспечить объективное расследование". Сам инцидент в Казахстане называли неоднозначным. Как утверждалось в СМИ, Томирис и Муртузали встречались.Дело слушалось в закрытом режиме по ходатайству защиты, аргументировавшей свою просьбу необходимостью защитить личные данные своего подопечного. В связи с этим детали этой истории официально не известны.

https://ria.ru/20221129/ubiystvo-1835135577.html

https://ria.ru/20221129/srok-1835088705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, мухтар меджидов, москва, мгимо, московский городской суд, россия