США внесли "группу Вагнера" в список вызывающих озабоченность организаций
США внесли "группу Вагнера" в список вызывающих озабоченность организаций за работу в ЦАР
Шеврон бойца ЧВК "Вагнер". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. США внесли "группу Вагнера" в число вызывающих озабоченность нарушением религиозных свобод организаций за их действия в ЦАР, сообщил в пятницу госдепартамент США.
Помимо российского "Вагнера" в список "организаций, вызывающих особую озабоченность" за "их действия в Центральноафриканской Республике" вошли нигерийская экстремистская группировка Боко Харам, группировку Хуситов, исламистскую группировку Хайят Тахрир аш-Шам*, ряд подразделений ИГ* (террористическая группировка "Исламское государство"*), движение Талибан**.
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В соответствии с решением госдепартамента, в список стран, вызывающих озабоченность по вопросу соблюдения американского закона о защите свободы вероисповедания, вошли Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Туркменистан, Эритрея и Россия.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что администрация президента США Джо Байдена изучает возможность объявления "группы Вагнер" террористической организацией. Окончательного решения по этому вопросу еще не было принято. Однако в случае внесения "Вагнера" в список террористических организаций Вашингтон сможет проводить уголовное преследование в отношении группы и ее членов. Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что "группа Вагнер" ни под один из критериев террористической организации не подпадает, но деятельность США под них подходит.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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