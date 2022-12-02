https://ria.ru/20221202/ssha-1836018037.html

США внесли "группу Вагнера" в список вызывающих озабоченность организаций

США внесли "группу Вагнера" в список вызывающих озабоченность организаций - РИА Новости, 02.12.2022

США внесли "группу Вагнера" в список вызывающих озабоченность организаций

США внесли "группу Вагнера" в число вызывающих озабоченность нарушением религиозных свобод организаций за их действия в ЦАР, сообщил в пятницу госдепартамент... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T22:23

2022-12-02T22:23

2022-12-02T22:23

в мире

джо байден

евгений пригожин

сша

россия

цар

исламское государство

боко харам

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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. США внесли "группу Вагнера" в число вызывающих озабоченность нарушением религиозных свобод организаций за их действия в ЦАР, сообщил в пятницу госдепартамент США.Помимо российского "Вагнера" в список "организаций, вызывающих особую озабоченность" за "их действия в Центральноафриканской Республике" вошли нигерийская экстремистская группировка Боко Харам, группировку Хуситов, исламистскую группировку Хайят Тахрир аш-Шам*, ряд подразделений ИГ* (террористическая группировка "Исламское государство"*), движение Талибан**.В соответствии с решением госдепартамента, в список стран, вызывающих озабоченность по вопросу соблюдения американского закона о защите свободы вероисповедания, вошли Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Туркменистан, Эритрея и Россия.Ранее агентство Блумберг сообщило, что администрация президента США Джо Байдена изучает возможность объявления "группы Вагнер" террористической организацией. Окончательного решения по этому вопросу еще не было принято. Однако в случае внесения "Вагнера" в список террористических организаций Вашингтон сможет проводить уголовное преследование в отношении группы и ее членов. Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что "группа Вагнер" ни под один из критериев террористической организации не подпадает, но деятельность США под них подходит.* Террористическая группировка, запрещенная в России** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20221201/vagner-1835726199.html

https://ria.ru/20221122/bezopasnost-1833308262.html

сша

россия

цар

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джо байден, евгений пригожин, сша, россия, цар, исламское государство, боко харам, талибан, чвк "вагнер"