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США внесли "группу Вагнера" в список вызывающих озабоченность организаций - РИА Новости, 02.12.2022
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США внесли "группу Вагнера" в список вызывающих озабоченность организаций
США внесли "группу Вагнера" в список вызывающих озабоченность организаций - РИА Новости, 02.12.2022
США внесли "группу Вагнера" в список вызывающих озабоченность организаций
США внесли "группу Вагнера" в число вызывающих озабоченность нарушением религиозных свобод организаций за их действия в ЦАР, сообщил в пятницу госдепартамент... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T22:23
2022-12-02T22:23
в мире
джо байден
евгений пригожин
сша
россия
цар
исламское государство
боко харам
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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. США внесли "группу Вагнера" в число вызывающих озабоченность нарушением религиозных свобод организаций за их действия в ЦАР, сообщил в пятницу госдепартамент США.Помимо российского "Вагнера" в список "организаций, вызывающих особую озабоченность" за "их действия в Центральноафриканской Республике" вошли нигерийская экстремистская группировка Боко Харам, группировку Хуситов, исламистскую группировку Хайят Тахрир аш-Шам*, ряд подразделений ИГ* (террористическая группировка "Исламское государство"*), движение Талибан**.В соответствии с решением госдепартамента, в список стран, вызывающих озабоченность по вопросу соблюдения американского закона о защите свободы вероисповедания, вошли Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Туркменистан, Эритрея и Россия.Ранее агентство Блумберг сообщило, что администрация президента США Джо Байдена изучает возможность объявления "группы Вагнер" террористической организацией. Окончательного решения по этому вопросу еще не было принято. Однако в случае внесения "Вагнера" в список террористических организаций Вашингтон сможет проводить уголовное преследование в отношении группы и ее членов. Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что "группа Вагнер" ни под один из критериев террористической организации не подпадает, но деятельность США под них подходит.* Террористическая группировка, запрещенная в России** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20221201/vagner-1835726199.html
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в мире, джо байден, евгений пригожин, сша, россия, цар, исламское государство, боко харам, талибан, чвк "вагнер"
В мире, Джо Байден, Евгений Пригожин, США, Россия, ЦАР, Исламское государство, Боко Харам, Талибан, ЧВК "Вагнер"
22:23 02.12.2022
 
США внесли "группу Вагнера" в список вызывающих озабоченность организаций

США внесли "группу Вагнера" в список вызывающих озабоченность организаций за работу в ЦАР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкШеврон бойца ЧВК "Вагнер"
Шеврон бойца ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Шеврон бойца ЧВК "Вагнер". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. США внесли "группу Вагнера" в число вызывающих озабоченность нарушением религиозных свобод организаций за их действия в ЦАР, сообщил в пятницу госдепартамент США.
Помимо российского "Вагнера" в список "организаций, вызывающих особую озабоченность" за "их действия в Центральноафриканской Республике" вошли нигерийская экстремистская группировка Боко Харам, группировку Хуситов, исламистскую группировку Хайят Тахрир аш-Шам*, ряд подразделений ИГ* (террористическая группировка "Исламское государство"*), движение Талибан**.
Боец артиллерийского расчета ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 21:12
Пригожин ответил на призыв США причислить "Вагнер" к террористам
В соответствии с решением госдепартамента, в список стран, вызывающих озабоченность по вопросу соблюдения американского закона о защите свободы вероисповедания, вошли Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Туркменистан, Эритрея и Россия.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что администрация президента США Джо Байдена изучает возможность объявления "группы Вагнер" террористической организацией. Окончательного решения по этому вопросу еще не было принято. Однако в случае внесения "Вагнера" в список террористических организаций Вашингтон сможет проводить уголовное преследование в отношении группы и ее членов. Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что "группа Вагнер" ни под один из критериев террористической организации не подпадает, но деятельность США под них подходит.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Вагнер-Центр в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
22 ноября, 12:17
В ЛНР сравнили ЧВК "Моцарт" из США и "Группу Вагнера"
 
В миреДжо БайденЕвгений ПригожинСШАРоссияЦАРИсламское государствоБоко ХарамТалибанЧВК "Вагнер"
 
 
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