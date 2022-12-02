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Узбекистану интересен газовый союз с Россией и Казахстаном, заявил Новак

Узбекистану интересен газовый союз с Россией и Казахстаном, заявил Новак - РИА Новости, 02.12.2022

Узбекистану интересен газовый союз с Россией и Казахстаном, заявил Новак

Узбекистан заинтересован в проекте России по созданию тройственного газового союза между РФ, Казахстаном и Узбекистаном, на Совместной комиссии на уровне глав... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T12:39

2022-12-02T12:39

2022-12-02T12:39

экономика

александр новак

михаил мишустин

узбекистан

россия

казахстан

касым-жомарт токаев

цены на нефть

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САМАРКАНД, 2 декабря - РИА Новости. Узбекистан заинтересован в проекте России по созданию тройственного газового союза между РФ, Казахстаном и Узбекистаном, на Совместной комиссии на уровне глав правительств в Самарканде стороны договорились продолжить диалог, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак по итогам переговоров."Договорились продолжить диалог. Мы готовы обеспечить увеличение поставок газа в Республику Узбекистан, поскольку потребление газа в Узбекистане растет и в ближайшей перспективе будет расти. И есть возможность расширения этого сотрудничества по поставкам газа. Детали технические будут проработаны в ближайшее время", - сказал Новак.На вопрос о том, есть ли у Узбекистана заинтересованность в реализации газового союза, Новак ответил: "Да, конечно. Мы договорились продолжить работу, поскольку есть заинтересованность в дополнительных поставках российского газа в Республику Узбекистан. Повторяю, нам нужно проработать технические вопросы и коммерческие".Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным 28 ноября сообщил, что на завершившихся до этого переговорах российский президент Владимир Путин говорил о необходимости создания трехстороннего союза с участием РФ, Казахстана и Узбекистана. Токаев добавил, что казахстанской стороне "нужно вникнуть в эту тему", чтобы "прийти к искомым результатам и соглашениям".

https://ria.ru/20221129/tseny-1834948631.html

узбекистан

россия

казахстан

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экономика, александр новак, михаил мишустин, узбекистан, россия, казахстан, касым-жомарт токаев, цены на нефть