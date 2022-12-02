https://ria.ru/20221202/siriya-1835782322.html

Россия работает над встречей Асада с Эрдоганом, заявил Лаврентьев

Россия работает над встречей Асада с Эрдоганом, заявил Лаврентьев - РИА Новости, 02.12.2022

Россия работает над встречей Асада с Эрдоганом, заявил Лаврентьев

Москва проводит работу с целью организации встречи президентов Сирии и Турции в РФ, заявил в пятницу спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T10:16

2022-12-02T10:16

2022-12-02T11:36

война в сирии

россия

турция

александр лаврентьев

в мире

сирия

реджеп тайип эрдоган

башар асад

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Москва проводит работу с целью организации встречи президентов Сирии и Турции в РФ, заявил в пятницу спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.Ранее президент Турции Эрдоган заявил о возможности встречи с сирийским коллегой Башаром Асадом. После этого близкий к правительственным кругам колумнист турецкой газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви сообщил, что встреча президентов может состояться в России при посредничестве президента РФ Владимира Путина.По словам Лаврентьева, возможность встречи президентов в РФ "присутствует всегда", а Москва поддерживает это. "Повторюсь - Турция должна рассмотреть это (встречу - ред.). Мы считаем, что подобная встреча будет в целом позитивной и полезной, и мы работаем в этом направлении", - заявил Лаврентьев в интервью телеканалу al-Arabiya.По словам дипломата, Москва ощущает, что турецкий президент желает сближения между Турцией и Сирией. Однако полному сближению Анкары и Дамаска мешают два фактора, отметил Лаврентьев: присутствие турецких войск на суверенной территории САР и "полная поддержка сирийской оппозиции Турцией".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, турция, александр лаврентьев, в мире, сирия, реджеп тайип эрдоган, башар асад