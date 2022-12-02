https://ria.ru/20221202/rosatom-1835987606.html

Путин оценил вклад "Росатома" в укрепление "ядерной триады" России

Путин оценил вклад "Росатома" в укрепление "ядерной триады" России - РИА Новости, 02.12.2022

Путин оценил вклад "Росатома" в укрепление "ядерной триады" России

"Росатом" вносит огромный вклад в постановку на боевое дежурство перспективных систем вооружения, многие из которых не имеют аналогов, а также в укрепление... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T19:26

2022-12-02T19:26

2022-12-02T19:36

безопасность

владимир путин

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. "Росатом" вносит огромный вклад в постановку на боевое дежурство перспективных систем вооружения, многие из которых не имеют аналогов, а также в укрепление "ядерной триады" страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Росатом" вносит огромный вклад в укрепление потенциала сдерживания, усиление мощи нашей "ядерной триады", в разработку и постановку на боевое дежурство перспективных систем вооружений, военной техники. Многие из них не имеют аналогов в мире", - сказал Путин в видеообращении по случаю 15-летия госкорпорации.Обеспечение обороноспособности России - главная задача отечественной атомной отрасли, ради чего она создавалась более 75 лет назад. На протяжении последних лет "Росатом" полностью выполняет государственный оборонный заказ.Ядерный оружейный комплекс "Росатома" не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками. "Росатом" выполняет гособоронзаказ, участвуя также в создании неядерных вооружений.Первого декабря 2007 года Путин подписал закон "О государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", на основании которого федеральное агентство по атомной энергии "Росатом" было преобразовано в одноименную госкорпорацию.В контуре госкорпорации были объединены все активы, необходимые для формирования полного цикла атомной энергетики: от добычи урана до сооружения и обеспечения эксплуатации АЭС. В "Росатом" в настоящее время входят 350 предприятий, на них работают около 300 тысяч человек.

https://ria.ru/20221201/rosatom-1835469189.html

https://ria.ru/20221202/konkurentosposobnost-1835989488.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, владимир путин, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"