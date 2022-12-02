https://ria.ru/20221202/rosatom-1835987606.html
Путин оценил вклад "Росатома" в укрепление "ядерной триады" России
Путин оценил вклад "Росатома" в укрепление "ядерной триады" России - РИА Новости, 02.12.2022
Путин оценил вклад "Росатома" в укрепление "ядерной триады" России
"Росатом" вносит огромный вклад в постановку на боевое дежурство перспективных систем вооружения, многие из которых не имеют аналогов, а также в укрепление... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T19:26
2022-12-02T19:26
2022-12-02T19:36
безопасность
владимир путин
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. "Росатом" вносит огромный вклад в постановку на боевое дежурство перспективных систем вооружения, многие из которых не имеют аналогов, а также в укрепление "ядерной триады" страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Росатом" вносит огромный вклад в укрепление потенциала сдерживания, усиление мощи нашей "ядерной триады", в разработку и постановку на боевое дежурство перспективных систем вооружений, военной техники. Многие из них не имеют аналогов в мире", - сказал Путин в видеообращении по случаю 15-летия госкорпорации.Обеспечение обороноспособности России - главная задача отечественной атомной отрасли, ради чего она создавалась более 75 лет назад. На протяжении последних лет "Росатом" полностью выполняет государственный оборонный заказ.Ядерный оружейный комплекс "Росатома" не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками. "Росатом" выполняет гособоронзаказ, участвуя также в создании неядерных вооружений.Первого декабря 2007 года Путин подписал закон "О государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", на основании которого федеральное агентство по атомной энергии "Росатом" было преобразовано в одноименную госкорпорацию.В контуре госкорпорации были объединены все активы, необходимые для формирования полного цикла атомной энергетики: от добычи урана до сооружения и обеспечения эксплуатации АЭС. В "Росатом" в настоящее время входят 350 предприятий, на них работают около 300 тысяч человек.
https://ria.ru/20221201/rosatom-1835469189.html
https://ria.ru/20221202/konkurentosposobnost-1835989488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Безопасность, Владимир Путин, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
19:26 02.12.2022 (обновлено: 19:36 02.12.2022)
Путин оценил вклад "Росатома" в укрепление "ядерной триады" России
Путин: "Росатом" вносит огромный вклад в укрепление "ядерной триады" России
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. "Росатом" вносит огромный вклад в постановку на боевое дежурство перспективных систем вооружения, многие из которых не имеют аналогов, а также в укрепление "ядерной триады" страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Росатом
" вносит огромный вклад в укрепление потенциала сдерживания, усиление мощи нашей "ядерной триады", в разработку и постановку на боевое дежурство перспективных систем вооружений, военной техники. Многие из них не имеют аналогов в мире", - сказал Путин
в видеообращении по случаю 15-летия госкорпорации.
Обеспечение обороноспособности России - главная задача отечественной атомной отрасли, ради чего она создавалась более 75 лет назад. На протяжении последних лет "Росатом" полностью выполняет государственный оборонный заказ.
Ядерный оружейный комплекс "Росатома" не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками. "Росатом" выполняет гособоронзаказ, участвуя также в создании неядерных вооружений.
Первого декабря 2007 года Путин подписал закон "О государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", на основании которого федеральное агентство по атомной энергии "Росатом" было преобразовано в одноименную госкорпорацию.
В контуре госкорпорации были объединены все активы, необходимые для формирования полного цикла атомной энергетики: от добычи урана до сооружения и обеспечения эксплуатации АЭС. В "Росатом" в настоящее время входят 350 предприятий, на них работают около 300 тысяч человек.