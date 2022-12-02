Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил вклад "Росатома" в укрепление "ядерной триады" России - РИА Новости, 02.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221202/rosatom-1835987606.html
Путин оценил вклад "Росатома" в укрепление "ядерной триады" России
Путин оценил вклад "Росатома" в укрепление "ядерной триады" России - РИА Новости, 02.12.2022
Путин оценил вклад "Росатома" в укрепление "ядерной триады" России
"Росатом" вносит огромный вклад в постановку на боевое дежурство перспективных систем вооружения, многие из которых не имеют аналогов, а также в укрепление... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T19:26
2022-12-02T19:36
безопасность
владимир путин
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e23fdc54ea5ef35d958b3b2d44766e20.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. "Росатом" вносит огромный вклад в постановку на боевое дежурство перспективных систем вооружения, многие из которых не имеют аналогов, а также в укрепление "ядерной триады" страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Росатом" вносит огромный вклад в укрепление потенциала сдерживания, усиление мощи нашей "ядерной триады", в разработку и постановку на боевое дежурство перспективных систем вооружений, военной техники. Многие из них не имеют аналогов в мире", - сказал Путин в видеообращении по случаю 15-летия госкорпорации.Обеспечение обороноспособности России - главная задача отечественной атомной отрасли, ради чего она создавалась более 75 лет назад. На протяжении последних лет "Росатом" полностью выполняет государственный оборонный заказ.Ядерный оружейный комплекс "Росатома" не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками. "Росатом" выполняет гособоронзаказ, участвуя также в создании неядерных вооружений.Первого декабря 2007 года Путин подписал закон "О государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", на основании которого федеральное агентство по атомной энергии "Росатом" было преобразовано в одноименную госкорпорацию.В контуре госкорпорации были объединены все активы, необходимые для формирования полного цикла атомной энергетики: от добычи урана до сооружения и обеспечения эксплуатации АЭС. В "Росатом" в настоящее время входят 350 предприятий, на них работают около 300 тысяч человек.
https://ria.ru/20221201/rosatom-1835469189.html
https://ria.ru/20221202/konkurentosposobnost-1835989488.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_11e40d982b4d9e25c0ba7153ee8c6140.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, владимир путин, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Безопасность, Владимир Путин, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
19:26 02.12.2022 (обновлено: 19:36 02.12.2022)
 
Путин оценил вклад "Росатома" в укрепление "ядерной триады" России

Путин: "Росатом" вносит огромный вклад в укрепление "ядерной триады" России

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. "Росатом" вносит огромный вклад в постановку на боевое дежурство перспективных систем вооружения, многие из которых не имеют аналогов, а также в укрепление "ядерной триады" страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Росатом" вносит огромный вклад в укрепление потенциала сдерживания, усиление мощи нашей "ядерной триады", в разработку и постановку на боевое дежурство перспективных систем вооружений, военной техники. Многие из них не имеют аналогов в мире", - сказал Путин в видеообращении по случаю 15-летия госкорпорации.
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 10:20
Путин поздравил работников "Росатома" с 15-летием госкорпорации
Обеспечение обороноспособности России - главная задача отечественной атомной отрасли, ради чего она создавалась более 75 лет назад. На протяжении последних лет "Росатом" полностью выполняет государственный оборонный заказ.
Ядерный оружейный комплекс "Росатома" не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками. "Росатом" выполняет гособоронзаказ, участвуя также в создании неядерных вооружений.
Первого декабря 2007 года Путин подписал закон "О государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", на основании которого федеральное агентство по атомной энергии "Росатом" было преобразовано в одноименную госкорпорацию.
В контуре госкорпорации были объединены все активы, необходимые для формирования полного цикла атомной энергетики: от добычи урана до сооружения и обеспечения эксплуатации АЭС. В "Росатом" в настоящее время входят 350 предприятий, на них работают около 300 тысяч человек.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 19:34
Путин заявил о конкурентоспособности российских технологий атомной энергии
 
БезопасностьВладимир ПутинРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала