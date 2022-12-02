https://ria.ru/20221202/rebenok-1835902089.html

Бастрыкину доложат о расследовании смерти ребенка во владимирской больнице

Бастрыкину доложат о расследовании смерти ребенка во владимирской больнице - РИА Новости, 02.12.2022

Бастрыкину доложат о расследовании смерти ребенка во владимирской больнице

Председателю Следственного комитет РФ Александру Бастрыкину доложат об уголовном деле, возбужденном после смерти 5-летнего ребенка в больнице Владимира,... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T15:24

2022-12-02T15:24

2022-12-02T15:24

происшествия

александр бастрыкин

россия

владимир

владимирская область

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852752_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a869451a033410b07a088ab10867cdb2.jpg

РЯЗАНЬ, 1 дек – РИА Новости. Председателю Следственного комитет РФ Александру Бастрыкину доложат об уголовном деле, возбужденном после смерти 5-летнего ребенка в больнице Владимира, сообщается на сайте СК РФ.Ранее жительница Владимирской области сообщила в СМИ обстоятельства смерти своего 5-летнего ребенка в одной из больниц города Владимира, куда его доставили после обследования в медицинском учреждении города Юрьев-Польского. Женщина считает, что смерть сына наступила из-за халатных действий медицинских работников. Региональными следственными органами расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ)."Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области Артему Кулакову доложить о ситуации. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - сообщил СК РФ в своем Telegram-канале.Как уточнили РИА Новости в региональном следственном управлении, дело возбуждено 30 ноября.

https://ria.ru/20220914/rebenok-1816693871.html

россия

владимир

владимирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, александр бастрыкин, россия, владимир, владимирская область, следственный комитет россии (ск рф)