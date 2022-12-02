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Бастрыкину доложат о расследовании смерти ребенка во владимирской больнице - РИА Новости, 02.12.2022
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Бастрыкину доложат о расследовании смерти ребенка во владимирской больнице
Бастрыкину доложат о расследовании смерти ребенка во владимирской больнице - РИА Новости, 02.12.2022
Бастрыкину доложат о расследовании смерти ребенка во владимирской больнице
Председателю Следственного комитет РФ Александру Бастрыкину доложат об уголовном деле, возбужденном после смерти 5-летнего ребенка в больнице Владимира,... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T15:24
2022-12-02T15:24
происшествия
александр бастрыкин
россия
владимир
владимирская область
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 1 дек – РИА Новости. Председателю Следственного комитет РФ Александру Бастрыкину доложат об уголовном деле, возбужденном после смерти 5-летнего ребенка в больнице Владимира, сообщается на сайте СК РФ.Ранее жительница Владимирской области сообщила в СМИ обстоятельства смерти своего 5-летнего ребенка в одной из больниц города Владимира, куда его доставили после обследования в медицинском учреждении города Юрьев-Польского. Женщина считает, что смерть сына наступила из-за халатных действий медицинских работников. Региональными следственными органами расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ)."Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области Артему Кулакову доложить о ситуации. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - сообщил СК РФ в своем Telegram-канале.Как уточнили РИА Новости в региональном следственном управлении, дело возбуждено 30 ноября.
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происшествия, александр бастрыкин, россия, владимир, владимирская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Александр Бастрыкин, Россия, Владимир, Владимирская область, Следственный комитет России (СК РФ)
15:24 02.12.2022
 
Бастрыкину доложат о расследовании смерти ребенка во владимирской больнице

Бастрыкину доложат о расследовании дела о смерти ребенка во владимирской больнице

© Фото : СК РоссииПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© Фото : СК России
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 1 дек – РИА Новости. Председателю Следственного комитет РФ Александру Бастрыкину доложат об уголовном деле, возбужденном после смерти 5-летнего ребенка в больнице Владимира, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее жительница Владимирской области сообщила в СМИ обстоятельства смерти своего 5-летнего ребенка в одной из больниц города Владимира, куда его доставили после обследования в медицинском учреждении города Юрьев-Польского. Женщина считает, что смерть сына наступила из-за халатных действий медицинских работников. Региональными следственными органами расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ).
"Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области Артему Кулакову доложить о ситуации. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - сообщил СК РФ в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном следственном управлении, дело возбуждено 30 ноября.
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ПроисшествияАлександр БастрыкинРоссияВладимирВладимирская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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