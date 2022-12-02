Бастрыкину доложат о расследовании смерти ребенка во владимирской больнице
Бастрыкину доложат о расследовании дела о смерти ребенка во владимирской больнице
© Фото : СК РоссииПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК России
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 1 дек – РИА Новости. Председателю Следственного комитет РФ Александру Бастрыкину доложат об уголовном деле, возбужденном после смерти 5-летнего ребенка в больнице Владимира, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее жительница Владимирской области сообщила в СМИ обстоятельства смерти своего 5-летнего ребенка в одной из больниц города Владимира, куда его доставили после обследования в медицинском учреждении города Юрьев-Польского. Женщина считает, что смерть сына наступила из-за халатных действий медицинских работников. Региональными следственными органами расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ).
"Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области Артему Кулакову доложить о ситуации. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - сообщил СК РФ в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном следственном управлении, дело возбуждено 30 ноября.
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