https://ria.ru/20221202/razgovor-1835792067.html

Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Путин провел телефонный разговор с Лукашенко - РИА Новости, 02.12.2022

Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским президентом Александром Лукашенко, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T10:51

2022-12-02T10:51

2022-12-02T11:16

владимир путин

александр лукашенко

политика

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским президентом Александром Лукашенко, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Ранее об этом сообщил Telegram-канал "Пул первого""Да. Был разговор", — подтвердил Песков.На этой неделе президент России также провел телефонный разговор с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Согласно пресс-релизу Кремля, политики обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, совместные проекты.

https://ria.ru/20221201/belorussiya-1835477889.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, александр лукашенко, политика