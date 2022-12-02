https://ria.ru/20221202/razgovor-1835792067.html
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко - РИА Новости, 02.12.2022
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским президентом Александром Лукашенко, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T10:51
2022-12-02T10:51
2022-12-02T11:16
владимир путин
александр лукашенко
политика
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским президентом Александром Лукашенко, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Ранее об этом сообщил Telegram-канал "Пул первого""Да. Был разговор", — подтвердил Песков.На этой неделе президент России также провел телефонный разговор с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Согласно пресс-релизу Кремля, политики обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, совместные проекты.
https://ria.ru/20221201/belorussiya-1835477889.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, александр лукашенко, политика
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Политика
10:51 02.12.2022 (обновлено: 11:16 02.12.2022)
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Президенты России и Белоруссии Путин и Лукашенко провели телефонный разговор