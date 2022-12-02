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Путин провел телефонный разговор с Лукашенко - РИА Новости, 02.12.2022
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Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко - РИА Новости, 02.12.2022
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским президентом Александром Лукашенко, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T10:51
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владимир путин
александр лукашенко
политика
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским президентом Александром Лукашенко, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Ранее об этом сообщил Telegram-канал "Пул первого""Да. Был разговор", — подтвердил Песков.На этой неделе президент России также провел телефонный разговор с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Согласно пресс-релизу Кремля, политики обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, совместные проекты.
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владимир путин, александр лукашенко, политика
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Политика
10:51 02.12.2022 (обновлено: 11:16 02.12.2022)
 
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
 Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским президентом Александром Лукашенко, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее об этом сообщил Telegram-канал "Пул первого"
"Да. Был разговор", — подтвердил Песков.
На этой неделе президент России также провел телефонный разговор с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Согласно пресс-релизу Кремля, политики обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, совместные проекты.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 10:51
Лукашенко заявил, что Белоруссии удается сдерживать вероятного противника
 
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