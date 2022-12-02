13:59 02.12.2022 (обновлено: 14:29 02.12.2022)
Путин провел телефонный разговор с Шольцем
Президент России Путин обсудил с канцлером Германии Шольцем ситуацию вокруг Украины
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить различные аспекты ситуации на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.
"Обращено внимание на деструктивную линию западных государств, включая Германию, накачивающих киевский режим вооружениями, осуществляющих подготовку украинских военных. Все это, а также всесторонняя политическая и финансовая поддержка Украины приводит к тому, что Киев напрочь отбрасывает идею каких-либо переговоров", — говорится в релизе.
Такая политика Запада стимулирует радикальных украинских националистов к совершению все новых кровавых преступлений против мирного населения.
Российский лидер призвал Берлин пересмотреть свои подходы к украинским событиям.
В разговоре Путин отметил, что российская армия долго воздерживалась от точечных ракетных ударов по некоторым целям на Украине, но была вынуждена начать их в ответ на атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики. Теракты на двух газопроводах "Северного потока" находятся в этом же ряду. По ним необходимо провести абсолютно прозрачное расследование с участием представителей России, добавили в Кремле.
Кроме того, Путин и Шольц обсудили выполнение пакетной стамбульской сделки о вывозе украинского зерна и разблокировании экспорта продовольствия и удобрений из России. Москва отметила необходимость добросовестно и комплексно выполнять это соглашение, что подразумевает устранение всех барьеров и для российских поставок.
Ранее на этой неделе канцлер Германии сделал пока "самое откровенное", по оценке британской Times, заявление на тему отношений с Россией. Шольц призвал вернуться к соглашениям, которые служили основой мира и безопасности в Европе, "к мирному порядку, который работал, и снова сделать его безопасным, если Москва тоже проявит готовность к этому". Канцлер отметил "готовность" Берлина к диалогу с Кремлем на темы контроля вооружений и размещения ракет.