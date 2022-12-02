https://ria.ru/20221202/putin-1835869762.html

Путин провел телефонный разговор с Шольцем

Путин провел телефонный разговор с Шольцем - РИА Новости, 02.12.2022

Путин провел телефонный разговор с Шольцем

Канцлер Германии Олаф Шольц позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить различные аспекты ситуации на Украине, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T13:59

2022-12-02T13:59

2022-12-02T14:29

специальная военная операция на украине

владимир путин

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить различные аспекты ситуации на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.Такая политика Запада стимулирует радикальных украинских националистов к совершению все новых кровавых преступлений против мирного населения.Российский лидер призвал Берлин пересмотреть свои подходы к украинским событиям.В разговоре Путин отметил, что российская армия долго воздерживалась от точечных ракетных ударов по некоторым целям на Украине, но была вынуждена начать их в ответ на атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики. Теракты на двух газопроводах "Северного потока" находятся в этом же ряду. По ним необходимо провести абсолютно прозрачное расследование с участием представителей России, добавили в Кремле.Кроме того, Путин и Шольц обсудили выполнение пакетной стамбульской сделки о вывозе украинского зерна и разблокировании экспорта продовольствия и удобрений из России. Москва отметила необходимость добросовестно и комплексно выполнять это соглашение, что подразумевает устранение всех барьеров и для российских поставок.Ранее на этой неделе канцлер Германии сделал пока "самое откровенное", по оценке британской Times, заявление на тему отношений с Россией. Шольц призвал вернуться к соглашениям, которые служили основой мира и безопасности в Европе, "к мирному порядку, который работал, и снова сделать его безопасным, если Москва тоже проявит готовность к этому". Канцлер отметил "готовность" Берлина к диалогу с Кремлем на темы контроля вооружений и размещения ракет.

https://ria.ru/20221126/nemetskiy-1834478594.html

https://ria.ru/20221202/peregovory-1835831408.html

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владимир путин