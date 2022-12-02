12:14 02.12.2022 (обновлено: 13:51 02.12.2022)
Шольц откровенно высказался об отношениях с Россией
The Times: канцлер ФРГ Шольц отметил необходимость вернуться к мирному порядку с Россией
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц во время круглого стола на Берлинской конференции по безопасности выразил надежду на возвращение к мирному порядку с Россией, пишет британская газета The Times.
"Мы должны вернуться к соглашениям, которые служили основой мира и безопасности в Европе. <...> Мы можем вернуться к мирному порядку, который работал, и снова сделать его безопасным, если Москва тоже проявит готовность к этому", — отметил политик.
Как подчеркнули журналисты, немецкий лидер сделал "самое откровенное на сегодня" заявление о планах на организацию будущего миропорядка. Канцлер отметил "готовность" Берлина к диалогу с Кремлем на темы контроля вооружений и размещения ракет.
Позиция Шольца сильно отличается от мнения "самых напористых противников Путина из числа членов НАТО" — Польши и стран Прибалтики, подытожило издание.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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