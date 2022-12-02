https://ria.ru/20221202/sholts-1835823486.html

Шольц откровенно высказался об отношениях с Россией

Шольц откровенно высказался об отношениях с Россией - РИА Новости, 02.12.2022

Шольц откровенно высказался об отношениях с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц во время круглого стола на Берлинской конференции по безопасности выразил надежду на возвращение к мирному порядку с Россией, пишет... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T12:14

2022-12-02T12:14

2022-12-02T13:51

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц во время круглого стола на Берлинской конференции по безопасности выразил надежду на возвращение к мирному порядку с Россией, пишет британская газета The Times.Как подчеркнули журналисты, немецкий лидер сделал "самое откровенное на сегодня" заявление о планах на организацию будущего миропорядка. Канцлер отметил "готовность" Берлина к диалогу с Кремлем на темы контроля вооружений и размещения ракет.Позиция Шольца сильно отличается от мнения "самых напористых противников Путина из числа членов НАТО" — Польши и стран Прибалтики, подытожило издание.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221201/nato-1835701053.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, олаф шольц, владимир путин, россия, германия, европа, нато