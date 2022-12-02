https://ria.ru/20221202/pushkov-1835750051.html

Пушков резко ответил на слова генсека НАТО об Украине

Пушков резко ответил на слова генсека НАТО об Украине - РИА Новости, 02.12.2022

Пушков резко ответил на слова генсека НАТО об Украине

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал утверждение генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс не является стороной конфликта на Украине. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T01:12

2022-12-02T01:12

2022-12-02T01:12

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал утверждение генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс не является стороной конфликта на Украине.Как заявил Столтенберг по итогам переговоров в Германии с канцлером Олафом Шольцем, продолжающаяся поддержка альянсом Киева "важна как никогда ранее", при этом НАТО не позволит втянуть себя в этот конфликт."Столтенберг прекрасно отдает себе отчет в той тонкой грани, на которой находится НАТО, стремясь нанести максимальный вред безопасности России и минимальный - самим себе", - написал Пушков в своем Telegram-канале.По его словам, рискованность этой "игры" со стороны НАТО заключается в том, что "ситуация крайне подвижна", это показал инцидент со падением украинской ракеты, которую изначально объявили "российской", в Польше."Об этом в Брюсселе предпочитают не вспоминать, а напрасно: такого рода инциденты и способны перевести контролируемый кризис в разряд неконтролируемых", - предупредил сенатор.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221201/ssha-1835527372.html

https://ria.ru/20221201/oruzhie-1835677523.html

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в мире, алексей пушков, йенс столтенберг, олаф шольц, украина, россия, германия, нато