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Пушков резко ответил на слова генсека НАТО об Украине - РИА Новости, 02.12.2022
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Пушков резко ответил на слова генсека НАТО об Украине
Пушков резко ответил на слова генсека НАТО об Украине - РИА Новости, 02.12.2022
Пушков резко ответил на слова генсека НАТО об Украине
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал утверждение генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс не является стороной конфликта на Украине. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T01:12
2022-12-02T01:12
в мире
алексей пушков
йенс столтенберг
олаф шольц
украина
россия
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нато
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал утверждение генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс не является стороной конфликта на Украине.Как заявил Столтенберг по итогам переговоров в Германии с канцлером Олафом Шольцем, продолжающаяся поддержка альянсом Киева "важна как никогда ранее", при этом НАТО не позволит втянуть себя в этот конфликт."Столтенберг прекрасно отдает себе отчет в той тонкой грани, на которой находится НАТО, стремясь нанести максимальный вред безопасности России и минимальный - самим себе", - написал Пушков в своем Telegram-канале.По его словам, рискованность этой "игры" со стороны НАТО заключается в том, что "ситуация крайне подвижна", это показал инцидент со падением украинской ракеты, которую изначально объявили "российской", в Польше."Об этом в Брюсселе предпочитают не вспоминать, а напрасно: такого рода инциденты и способны перевести контролируемый кризис в разряд неконтролируемых", - предупредил сенатор.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221201/ssha-1835527372.html
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в мире, алексей пушков, йенс столтенберг, олаф шольц, украина, россия, германия, нато
В мире, Алексей Пушков, Йенс Столтенберг, Олаф Шольц, Украина, Россия, Германия, НАТО
01:12 02.12.2022
 
Пушков резко ответил на слова генсека НАТО об Украине

Сенатор Пушков раскритиковал заявление Столтенберга о роли НАТО в конфликте на Украине

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал утверждение генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс не является стороной конфликта на Украине.
Как заявил Столтенберг по итогам переговоров в Германии с канцлером Олафом Шольцем, продолжающаяся поддержка альянсом Киева "важна как никогда ранее", при этом НАТО не позволит втянуть себя в этот конфликт.
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США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, заявил Лавров
"Столтенберг прекрасно отдает себе отчет в той тонкой грани, на которой находится НАТО, стремясь нанести максимальный вред безопасности России и минимальный - самим себе", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
По его словам, рискованность этой "игры" со стороны НАТО заключается в том, что "ситуация крайне подвижна", это показал инцидент со падением украинской ракеты, которую изначально объявили "российской", в Польше.
"Об этом в Брюсселе предпочитают не вспоминать, а напрасно: такого рода инциденты и способны перевести контролируемый кризис в разряд неконтролируемых", - предупредил сенатор.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреАлексей ПушковЙенс СтолтенбергОлаф ШольцУкраинаРоссияГерманияНАТО
 
 
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