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ВКС выполнили пуск новой ракеты системы ПРО - РИА Новости, 02.12.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20221202/pro-1835745308.html
ВКС выполнили пуск новой ракеты системы ПРО
ВКС выполнили пуск новой ракеты системы ПРО - РИА Новости, 02.12.2022
ВКС выполнили пуск новой ракеты системы ПРО
Воздушно-космические силы России выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган (Казахстан), сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T00:05
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новое оружие россии
безопасность
россия
казахстан
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Воздушно-космические силы России выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган (Казахстан), сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."На полигоне Сары-Шаган Ракетных войск стратегического назначения (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны", - говорится в сообщении.Как заявил командир соединения противоракетной обороны ВКС РФ генерал-майор Сергей Грабчук, "новая противоракета системы ПРО после серии испытаний подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью".
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безопасность, россия, казахстан, воздушно-космические силы россии
Новое оружие России, Безопасность, Россия, Казахстан, Воздушно-космические силы России
00:05 02.12.2022 (обновлено: 00:30 02.12.2022)
 
ВКС выполнили пуск новой ракеты системы ПРО

ВКС выполнили пуск новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкИспытательный пуск новой модернизированной ракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган.
Испытательный пуск новой модернизированной ракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган. - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Испытательный пуск новой модернизированной ракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган.. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Воздушно-космические силы России выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган (Казахстан), сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"На полигоне Сары-Шаган Ракетных войск стратегического назначения (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны", - говорится в сообщении.
Как заявил командир соединения противоракетной обороны ВКС РФ генерал-майор Сергей Грабчук, "новая противоракета системы ПРО после серии испытаний подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью".
 
Новое оружие РоссииБезопасностьРоссияКазахстанВоздушно-космические силы России
 
 
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