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ВКС выполнили пуск новой ракеты системы ПРО

ВКС выполнили пуск новой ракеты системы ПРО - РИА Новости, 02.12.2022

ВКС выполнили пуск новой ракеты системы ПРО

Воздушно-космические силы России выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган (Казахстан), сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T00:05

2022-12-02T00:05

2022-12-02T00:30

новое оружие россии

безопасность

россия

казахстан

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Воздушно-космические силы России выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган (Казахстан), сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."На полигоне Сары-Шаган Ракетных войск стратегического назначения (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны", - говорится в сообщении.Как заявил командир соединения противоракетной обороны ВКС РФ генерал-майор Сергей Грабчук, "новая противоракета системы ПРО после серии испытаний подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью".

россия

казахстан

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безопасность, россия, казахстан, воздушно-космические силы россии