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Дипмиссии Украины в шести странах Европы получили окровавленные пакеты

Дипмиссии Украины в шести странах Европы получили окровавленные пакеты - РИА Новости, 02.12.2022

Дипмиссии Украины в шести странах Европы получили окровавленные пакеты

Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил в своих соцсетях, что в украинские диппредставительства в различных странах Европы пришли окровавленные посылки с... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T14:30

2022-12-02T14:30

2022-12-02T15:37

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил в своих соцсетях, что в украинские диппредставительства в различных странах Европы пришли окровавленные посылки с глазами животных."После теракта в Испании в дипмиссии в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, консульство в Брно поступили окровавленные пакеты с глазами животных. Они пропитаны жидкостью характерного цвета и обладали соответствующим запахом", — подчеркнул дипломат.Он уточнил, что сейчас Министерство иностранных дел Украины изучает смысл этих посланий.Кроме того, в посольство страны в США было направлено письмо с "критической статьей о Киеве". Николенко также заявил, что злоумышленники оставили "послания" у входа в квартиру посла Украины в Ватикане.МИД считает происходящее спланированной "кампанией террора", так пытаются запугать украинских дипломатов. В связи с этим Киев призвал государства гарантировать максимальную защиту дипмиссий, подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.В последние несколько дней объекты со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, Минобороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. Также сообщалось, что 24 ноября испанская полиция перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру страны Педро Санчесу.Позже еще одну, уже шестую по счету в Испании, посылку, предположительно, со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде. На место выдвинулись саперы спецотряда Tedax и другие подразделения полиции. В дальнейшем взрывоопасный объект обезвредили.Испанская полиция не увидела признаков того, что за отправкой посылок стоят российские спецслужбы или какая-либо организованная группа. Посольство России в Мадриде, в свою очередь, заявило, что осуждает любые угрозы и террористические акты.

https://ria.ru/20221202/brno-1835869646.html

https://ria.ru/20221202/ispaniya-1835820199.html

https://ria.ru/20221130/vzryv-1835399485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, олег николенко, украина, испания, европа, мид украины